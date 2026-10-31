Neptun Deep ar urma să intre în producție în trimestrul al treilea din 2027. Guvernul pregătește o politică pentru folosirea gazelor în economia României

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, pregătește o politică pentru ca gazele extrase din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep să fie folosite în economia României, nu doar comercializate. Inițiativa urmărește dezvoltarea consumului industrial.

Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră se desfășoară în mare parte conform calendarului, iar intrarea în producție este estimată pentru trimestrul al treilea din 2027, a declarat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, pentru Digi24. Oficialul a anunțat că lucrează la o politică prin care o parte cât mai mare din gazele extrase să fie utilizată în economia națională.

Potrivit ministrului Energiei, lucrările la proiect nu înregistrează întârzieri semnificative, iar Neptun Deep ar urma să atingă capacitatea de producție conform programului stabilit, în trimestrul al treilea din 2027.

Dumitru Chisăliță a explicat că pregătește o politică menită să încurajeze consumul de gaze naturale în România, cu accent pe resursele care vor proveni din Marea Neagră. În acest sens, Ministerul Energiei a solicitat date privind evoluția consumului pentru perioada următoare, pentru a putea identifica modalitățile prin care gazele extrase să fie valorificate în economia națională.

Ministrul a arătat că apropierea producătorilor de consumatori reprezintă un avantaj economic deoarece reduce costurile de transport și distribuție. Totuși, pentru ca această strategie să funcționeze, este necesară existența unor consumatori interni care să poată achiziționa volumele de gaze disponibile.

Oficialul a precizat că politica avută în vedere nu se limitează la consumul casnic, ci urmărește în special dezvoltarea utilizării gazelor naturale în industrie. În opinia sa, transformarea resurselor din Marea Neagră în produse finite ar putea genera o valoare adăugată mai mare decât comercializarea directă a gazelor.

Printre domeniile menționate de ministru se numără producția de îngrășăminte chimice, sticlă și geamuri. Chisăliță a estimat că valorificarea gazelor prin fabricarea unor astfel de produse ar putea aduce o valoare economică de cel puțin 1,5 ori mai mare decât vânzarea directă a resursei.

Ministrul Energiei a atras atenția că aplicarea unei asemenea politici presupune respectarea regulilor de concurență și obținerea avizelor necesare, inclusiv din partea Consiliului Concurenței.