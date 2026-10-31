Universitățile trebuie să se adapteze la schimbările din piața muncii. Matei Oprea, Solmag: „În România, ne temem de AI”. Cele mai utile instrumente AI pe care le recomandă

Inteligența artificială reduce costurile unor activități intelectuale, dar schimbarea reală apare atunci când companiile își regândesc procesele de lucru. Matei Oprea, COO Solmag.ai, a explicat la I LOVE Tech ce instrumente AI folosește pentru dezvoltarea produselor, de ce oamenii trebuie să rămână curioși și cum ar trebui universitățile să pregătească studenții pentru noile cerințe profesionale.

Inteligența artificială schimbă modul în care sunt desfășurate activitățile profesionale, iar avantajul competitiv va aparține celor care vor ști să regândească procesele de lucru, nu doar să adopte instrumente noi. Matei Oprea, COO Solmag.ai, a explicat, la evenimentul I LOVE Tech de la Sala Palatului, cum poate fi folosit AI-ul pentru dezvoltarea produselor și ce competențe ar trebui să formeze universitățile.

I LOVE Tech este un eveniment gratuit dedicat evoluției inteligenței artificiale, care reunește dezvoltatori, viitori profesioniști în tehnologie și pasionați ai domeniului. Evenimentul pune accent pe învățarea practică, dezvoltarea competențelor aplicate și conectarea participanților cu industria tehnologică, oferind o perspectivă asupra modului în care se lucrează efectiv în domeniul AI.

Unul dintre invitații care au vorbit sâmbătă, 31 octombrie, la Sala Palatului din București a fost Matei Oprea, COO Solmag.ai. Acesta a explicat cum ieftinirea capacităților de procesare a informațiilor poate schimba organizarea muncii și de ce adevărata transformare presupune reproiectarea proceselor, nu simpla înlocuire a instrumentelor existente.

Matei Oprea a explicat că ieftinirea unor activități intelectuale, prin dezvoltarea inteligenței artificiale, poate schimba radical modul în care funcționează companiile. În opinia sa, revoluțiile tehnologice pun presiune asupra activităților desfășurate în mod tradițional și îi avantajează pe cei care găsesc metode noi de lucru.

Pentru a ilustra această idee, reprezentantul Solmag.ai a făcut o paralelă cu introducerea motoarelor electrice în fabrici și cu reorganizarea proceselor de producție. El a arătat că simpla înlocuire a unei tehnologii cu alta nu garantează creșterea eficienței, dacă modul de organizare a activității rămâne neschimbat.

Oprea a oferit și un exemplu privind reducerea costurilor asociate modelelor de inteligență artificială, comparând prețul inițial al GPT-3.5 pentru un milion de tokenuri cu cel al unor modele similare disponibile în prezent. Totodată, el a subliniat că oamenii nu ar trebui să privească AI-ul drept principala amenințare, ci să își păstreze curiozitatea și dorința de a învăța.

„Fiecare revoluție urmează din nou același ciclu, iar un anumit lucru devine mai ieftin. De această dată, gândirea devine mai ieftină. De regulă, ceea ce se întâmplă este că segmentul intermediar este pus sub presiune. Acest lucru se întâmplă deoarece, în acel segment, se află operațiunile specifice modului în care am lucrat până acum, iar acestea vor trebui transformate radical. Apoi vor apărea activități noi, iar cei care vor câștiga vor fi cei capabili să reproiecteze lucrurile și să găsească modalități noi de a le gândi. Putem lua ca exemplu motorul, care a reprezentat, într-adevăr, o revoluție. Însă adevărata revoluție a fost reproiectarea fabricii în sine. Atunci când motorul electric a înlocuit motorul cu aburi, fără să fie schimbate cablurile, curelele și modul de funcționare, fluxul de lucru nu a devenit mai eficient. Abia când oamenii au înțeles că trebuie instalat câte un motor pentru fiecare post de lucru a avut loc adevărata revoluție și a apărut eficiența. Același lucru îl putem observa și în cazul companiei Ford, care a decis că muncitorii trebuie să rămână la posturile lor de lucru, în timp ce piesele trebuie să ajungă la ei, pentru ca procesul de asamblare a șasiului să fie mai eficient. În prezent, gândirea devine mai ieftină. Putem observa că, atunci când a fost lansat inițial GPT-3.5, costul pentru un milion de tokenuri era de 60 de dolari. Acum, pentru un model cu capacități similare, precum un model Ollama sau Qwen, costul este de 0,06 dolari. Așadar, gândirea devine într-adevăr mai ieftină, însă vorbim despre gândirea specializată. Nu ne referim la raționamente aplicate unor probleme mult prea generale. În opinia mea, inteligența artificială nu reprezintă amenințarea, ci riscul apare dacă ne pierdem interesul. Nu ar trebui să ne pierdem interesul. Trebuie să rămânem curioși și să învățăm permanent, așa cum am spus mai devreme”, a spus Matei Oprea.

Matei Oprea a prezentat mai multe instrumente de inteligență artificială pe care le folosește în activitatea profesională și pe care le recomandă celor care dezvoltă produse tehnologice. Printre acestea se numără soluții pentru căutări pe internet, identificarea concurenților și a potențialilor clienți, precum și organizarea sarcinilor în cadrul echipelor.

COO-ul Solmag.ai a explicat și cum poate fi utilizat un agent AI conectat la un produs al companiei pentru a răspunde unor solicitări tehnice sau pentru a identifica probleme fără ca inginerii să fie întrerupți în permanență din activitățile lor. În exemplul prezentat, agentul a fost integrat într-un mediu securizat, cu niveluri suplimentare de protecție.

Printre celelalte recomandări s-au numărat instrumente pentru realizarea rapidă a videoclipurilor de promovare și o combinație de servicii care îi permite să păstreze agenții AI disponibili permanent, inclusiv atunci când lucrează în afara biroului. Oprea a evidențiat, de asemenea, utilitatea documentării sarcinilor repetitive pentru a facilita executarea lor de către agenți.

„Vreau să vă prezint instrumentele pe care le folosesc și pe care vi le recomand personal. În primul rând, Exa AI. Este un instrument bun de căutare neuronală pentru agenți. Îl poți considera o versiune mult mai puternică a Claude Code pentru căutările pe internet. Poți identifica concurenți și potențiali clienți cu ajutorul lui. Practic, analizează internetul în locul tău și îți oferă date bine structurate. În compania noastră, folosim Claude împreună cu Linear pentru a menține coerența. Este important ca sarcinile să fie bine definite, inclusiv cele atribuite agenților AI. Un alt lucru interesant a fost o idee a unui inginer din echipa noastră. Am combinat un agent Hermes — care seamănă cu OpenClaw, dar are un sistem de protecție pentru securitate mai bun — cu un mediu sandbox și un nivel suplimentar de protecție peste cel disponibil implicit. Apoi l-am conectat la unul dintre produsele noastre. Astfel, nu a mai fost nevoie să îl deranjăm pe inginer cu fiecare întrebare despre o problemă. De exemplu, dacă ceva nu funcționa în producție sau un client solicita anumite date, nu mai trebuia să îl întrerupem dacă avea alte sarcini. În schimb, puteam apela la agent, pentru că avem tokenuri disponibile. De asemenea, câte un SKILL.md pentru fiecare sarcină repetitivă pe care o aveți. Dacă vreți să realizați videoclipuri precum cel pe care vi l-am arătat mai devreme, puteți folosi Claude Opus 5.5, Hyperframes și ElevenLabs. Este o combinație bună pentru a produce rapid videoclipuri cu care să vă promovați produsul. Un alt ansamblu de instrumente pe care îl folosesc cel mai mult este format din Hetzner VPS, Herdr, Claude și Telegram. Această combinație îmi permite să am agenții disponibili permanent, inclusiv atunci când lucrez pe teren”, a mai precizat Matei Oprea.

În sesiunea de întrebări și răspunsuri, un participant a întrebat dacă mai este nevoie de oameni cu numeroase certificări într-un context în care inteligența artificială evoluează rapid. Acesta a ridicat și problema adoptării educației în domeniul AI de către universități și celelalte instituții de învățământ.

Matei Oprea a susținut că instituțiile de învățământ ar trebui să integreze mai mult inteligența artificială în procesul educațional.

În opinia sa, România se confruntă mai degrabă cu teama de această tehnologie decât cu adoptarea ei, iar pregătirea profesională trebuie să îi ajute pe oameni să coordoneze și să integreze coerent activitatea agenților AI.