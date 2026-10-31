Documentele personale încărcate în ChatGPT. Ce riscuri apar când trimiți contracte, acte de identitate sau informații confidențiale

Inteligența artificială este folosită tot mai des pentru explicarea contractelor, analizarea documentelor și redactarea unor cereri sau mesaje oficiale. În încercarea de a obține rapid un răspuns, utilizatorii pot încărca însă documente care conțin date personale, informații financiare sau detalii confidențiale. Înainte de a trimite asemenea fișiere într-un serviciu AI, este important să fie înțelese regulile de prelucrare a datelor și diferențele dintre tipurile de conturi.

Un contract de închiriere poate conține numele, adresa și datele de identificare ale proprietarului și chiriașului. Un contract de muncă poate include salariul, semnăturile și informații despre angajator, iar documentele bancare pot conține detalii despre tranzacții sau conturi.

Atunci când un asemenea fișier este încărcat integral într-un serviciu AI, utilizatorul transmite mai mult decât întrebarea pe care dorește să o adreseze.

Pot fi incluse și date ale altor persoane, care nu au fost consultate cu privire la utilizarea informațiilor respective.

Din acest motiv, documentele ar trebui analizate înainte de încărcare, iar informațiile care nu sunt necesare pentru obținerea răspunsului ar trebui eliminate sau anonimizate.

OpenAI explică în documentația oficială că modul în care conținutul utilizatorilor poate fi folosit pentru îmbunătățirea modelelor depinde de serviciul utilizat și de setările contului.

În cazul conturilor personale eligibile, conversațiile și fișierele pot fi utilizate pentru îmbunătățirea modelelor dacă opțiunea corespunzătoare este activată.

Utilizatorii pot dezactiva această utilizare prin setările de control al datelor.

Dezactivarea opțiunii nu înseamnă însă că informațiile transmise dispar automat din istoricul conversațiilor.

Pentru serviciile destinate companiilor și organizațiilor, OpenAI precizează că datele nu sunt folosite implicit pentru antrenarea modelelor, în condițiile aplicabile produselor respective.

ChatGPT include și posibilitatea utilizării conversațiilor temporare.

Potrivit documentației OpenAI, acestea nu sunt folosite pentru îmbunătățirea modelelor cât timp rămân temporare și nu apar în istoricul obișnuit al utilizatorului.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că informațiile nu sunt procesate sau că nu există nicio perioadă de păstrare.

OpenAI precizează că o copie poate fi păstrată pentru o perioadă limitată, de până la 30 de zile, în scopuri de siguranță.

În mediul profesional, problema nu privește doar datele personale ale utilizatorului.

Un angajat care introduce într-un serviciu AI contracte cu clienții, informații comerciale sau documente interne poate încălca obligații de confidențialitate ori politici ale companiei, în funcție de împrejurări.

Folosirea unui instrument AI pentru rezumarea documentelor nu elimină obligațiile privind protecția datelor și secretul profesional sau comercial.

De asemenea, răspunsurile generate automat pot conține interpretări greșite ale clauzelor juridice sau financiare.

O măsură importantă este transmiterea exclusiv a informațiilor necesare pentru sarcina solicitată.

De exemplu, pentru explicarea unei clauze contractuale poate fi suficient fragmentul relevant, fără numele părților, adrese, semnături sau alte elemente de identificare.

În cazul documentelor profesionale, trebuie verificate politicile organizației și condițiile serviciului AI utilizat.

Pentru acte juridice, documente medicale sau informații financiare sensibile, utilizarea inteligenței artificiale nu ar trebui să înlocuiască evaluarea unui specialist.