Horoscop săptămânal, 19 – 25 octombrie 2026. Zodia care poate atrage atenție, laude, favoruri și bani

Din cuprinsul articolului BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

BALANȚĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEȘTI

Horoscop săptămânal 19–25 octombrie 2026. Urmează o săptămână marcată de schimbări astrologice importante, odată cu intrarea Soarelui în Scorpion, începutul retrogradării lui Mercur și revenirea lui Venus în Balanță. Din 24 octombrie, nu mai puțin de cinci planete se vor afla în mișcare retrogradă, anunțând, potrivit interpretărilor astrologice, o perioadă complicată, în special în ceea ce privește comunicarea, relațiile și deciziile importante. Tot în această săptămână, România trece la ora de iarnă. În noaptea de 24 spre 25 octombrie, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, de la 04:00 la 03:00.

De luni până vineri este o perioadă de timp în care te poți simți mai îndrăzneț, carismatic și pasional, emanând un tip special de energie atractivă și distractivă. Poți fi direct și asertiv fără a părea autoritar sau nepoliticos. Ceilalți îți pot aprecia și respecta deschiderea și onestitatea. Dacă ești timid, acesta este momentul ideal să te conectezi cu sentimentele tale și să-ți împărtășești dorințele pasionale. Te poți simți confortabil să-ți împărtășești sentimentele puternice, triste sau fericite fără rețineri. Banii nu sunt bine aspectați, cine are noroc la drgocte, nu are noroc la bani!

Sâmbăta și duminica aduc strălucire sau intrigi în viața ta, sau un echilibru delicat al ambelor. S-ar putea să fii mai sensibil la energia negativă, așa că cel mai bine este să te înconjori doar de oameni pozitivi. Altfel, s-ar putea să te confrunți cu confuzie, îndoială de sine și stimă de sine scăzută. Relațiile personale pot implica momente mai puțin plăcute. De asemenea, s-ar putea să fii deosebit de sensibil la tutun și alcool și mai susceptibil la infecții și otrăviri. Evită drogurile cu orice preț.

Luni până miercuri aduce sprijin emoțional și hrană din partea casei și a familiei tale. Acesta este un moment bun pentru intimitate în căldura casei tale și ai, de asemenea, abilități sociale puternice. Ar trebui să te bucuri de relații bune cu grupurile de oameni, cu publicul și în special cu femeile. Te poți conecta cu oamenii la un nivel subconștient, emoțional, ceea ce este ideal pentru prezentări publice sau autopromovare. Banii sunt bine aspectați, insistă pe lângă bănci sau leasing.

De joi până duminică aduce încredere în sine și respect de sine. Este ideal pentru a reflecta serios asupra responsabilităților tale față de ceilalți și asupra obiectivelor tale pe termen lung. Poți căuta cu încredere un angajament într-o relație sentimentală sau pentru a forma un parteneriat de afaceri. Orice relație nouă vine cu considerații serioase, practice, dar poate deveni și pe termen lung și de încredere.

De luni până vineri, o senzație bună te poate face să vrei să te bucuri de viață și să fii în preajma prietenilor și familiei. Acesta este un moment ideal pentru tot felul de relații, în special pentru aprofundarea unei relații cu un partener sau pentru a începe o nouă iubire. Ar trebui să te simți frumoasă și afectuoasă și poți atrage același lucru. Este un moment bun pentru a înfrumuseța casa sau biroul și pentru a te răsfăța cu lucruri frumoase, cum ar fi bijuterii, haine sau o transformare. Nu investi, nu cumpăra titluri de valoare.

Sâmbătă și duminică, gândurile și informațiile pe care le primești pot fi neconcludente, contradictorii și confuze. S-ar putea să-ți schimbi opiniile și să treci de la o concluzie la alta. Va fi dificil să iei decizii concrete cu încredere, așa că cel mai bine este să nu o faci. Sunt necesare mai multe informații, dar acestea nu sunt încă disponibile. Vei avea nevoie de flexibilitate în această perioadă de adaptare. Nu cheltui mult și fără rost.

Luni și marți, este o perioadă de timp în care poți avea mai multă interacțiune cu prietenii și vecinii, împreună cu o comunicare sporită, în general. Acesta este un moment pentru conversații și bârfe mai degrabă decât pentru discuții formale. Puteți să cooperați cu oamenii din jurul domniei voastre, datorită înțelegerii voastre intuitive și interesului vostru autentic. Acesta este un moment perfect pentru socializare, cunoașterea de oameni noi și întâlniri. Puteți forma rapid conexiuni emoționale datorită abilităților voastre sociale îmbunătățite și a înțelegerii intuitive. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a susține examene, probe, jocuri care depind de o memorie bună.

De miercuri până duminică, atitudinea ta pozitivă și firea ta iubitoare creează oportunități pentru dragoste și bani. Poți lua inițiativa în aceste domenii și te poți aștepta la reacții bune și sprijin. A fi proactiv în relații, pur și simplu oferind dragoste, poate vindeca orice răni vechi. O îmbrățișare și un sărut pot fi tot ce este nevoie pentru a lăsa în urmă orice dramă cu cei dragi. Menține negocierile și relațiile de afaceri pe cale amiabilă. O să ai numai de câștigat!

De luni până vineri aduce deschidere și onestitate, ceea ce face ca conflictele să fie puțin probabile, deși ai putea totuși servi ca mediator. Superiorii tăi ar putea aprecia pasiunea și dragostea ta pentru munca ta. Poți atrage atenție, laude, favoruri și bani. Ar trebui să te bucuri de popularitate socială, un nume bun și chiar faimă. Poți atrage susținători, poți folosi rețelele sociale în avantajul tău și poți crea legături avându-te în centrul atenției. Ar trebui să simți mai multă compasiune și simpatie pentru cei care sunt mai puțin norocoși decât tine.

Sâmbăta și duminica aduc emoții echilibrate, pasiune și carismă, perfecte pentru a-ți urmări dorințele personale mai puternice decât de obicei. Ar trebui să te simți mai în largul tău atunci când socializezi și să te simți confortabil în lumina reflectoarelor. Acesta este, de asemenea, un moment excelent pentru a lupta pentru o cauză nobilă, a-ți apăra drepturile sau a-i apăra pe cei dragi. Ai curajul și încrederea de a fi mai asertiv și de a-ți împărtăși sentimentele.

Luni și marți, s-ar putea să simți o nevoie puternică de a fi independent și de a ieși în evidență. De asemenea, ar trebui să te simți mai liber să explorezi viața și să profiți la maximum de orice oportunități care îți ies în cale. Banii sunt moderat aspectați. Comportamentul tău poate fi schimbător sau ciudat în anumite privințe, dar nu atât de amenințător încât să sperie oamenii. Acesta este un moment bun să-ți urmezi intuiția, în special pentru deciziile pe loc. Poți primi sclipiri de perspective prin meditație, vise sau chiar viziuni.

De miercuri până duminică, proiectezi o imagine foarte pozitivă, ceea ce face ușor să câștigi aprobarea celorlalți, în special a superiorilor. Acesta este un moment excelent pentru a cere favoruri, a împrumuta bani și a susține prezentări. De asemenea, este un moment bun pentru a găsi un partener de afaceri, un consultant financiar sau alt profesionist care să te ajute să faci bani. Ar trebui să te bucuri de un profil public și o imagine pe rețelele sociale mai proeminentă și atractivă. Poți folosi acest lucru pentru a-ți avansa cariera, a face publicitate, a vinde sau a obține sprijin pentru o cauză nobilă. Animăluțele, de exemplu.

Luni până vineri este perioada ideală pentru a oferi și a primi dragoste și afecțiune, a petrece timp cu cei dragi și a socializa cu prietenii. Ar trebui să te simți frumoasă și să atragi oameni și lucruri frumoase. Relațiile, în special cele amoroase, ar trebui să înflorească datorită energiei tale atractive și frumuseții personale amplificate. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru muncă creativă, cumpărături și alte chestiuni financiare.

Sâmbăta și duminica sunt zile bune pentru socializare, deoarece poți avea chef să vorbești. Nu va trebui să te gândești ce să spui, deoarece ești în ton cu sentimentele tale și ale celorlalți. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a discuta despre problemele familiale și relaționale, deoarece te poți simți mai sensibil și mai grijuliu. Și alții vor veni la tine pentru a-și împărtăși sentimentele. Ascultă-i cu atenție, sunt și problemele tale.

Luni și marți, este posibil să experimentezi tensiuni, sau teatru, în relațiile sentimentale. O relație nesănătoasă poate avea de suferit, dar o relație bine stabilită va rezista . Atracția instantanee și aventurile secrete sunt posibile. Cu toate acestea, există riscul de manipulare, obsesie, posesivitate, gelozie și minciuni. Nu juca la bursă, nu cumpăra titluri de stat!

Miercuri până duminică este perioada ideală pentru a vizita părinții și copiii, a primi oaspeți, a grădinări, a decora, a te juca cu copiii, a te relaxa și a-ți dezvolta potențialul creativ și artistic. Mentorii sau patronii îți pot oferi favoruri speciale și îndrumare. Aceștia îți pot încuraja talentele creative și artistice, te pot ajuta financiar sau îți pot avansa viața intelectuală și profesională. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a încuraja creativitatea copiilor tăi și a-i îndruma pe ceilalți la locul de muncă. O imagine de sine pozitivă te ajută să proiectezi o imagine publică pozitivă și frumoasă.

Luni până vineri aduce dragoste și armonie. Alți oameni te vor găsi mai atractiv, ceea ce te face ideal pentru întâlniri și pentru a forma noi prietenii. Relațiile existente pot beneficia de mai multă căldură și afecțiune. Profită de această ocazie pentru a rezolva problemele relaționale din viața personală sau profesională. Probabil că oricum nu vei avea chef să mergi în delegație sau în team building. Ai prefera să petreci timp de calitate cu cei dragi sau să începi o vacanță personală, sabatică.

Sâmbătă și duminică, o sensibilitate emoțională crescută facilitează formarea unor atașamente emoționale strânse față de alte persoane. Acesta este un moment bun pentru a te bucura de amintiri împreună cu membrii familiei. De asemenea, este un moment bun pentru a-ți împărtăși sentimentele, fie în scris, fie cu voce tare. Poți să te descarci, în special în problemele relaționale. Conversațiile cu femeile și membrii familiei te pot hrăni emoțional. Deschiderea și înțelegerea ta promovează o prietenie autentică.

Luni și marți aduc o nevoie crescută de iubire și afecțiune. Cu toate acestea, tensiunea în relații este posibilă, mai ales dacă sprijinul emoțional și iubirea sunt dezechilibrate; iubirea pe care o primești nu se potrivește cu iubirea pe care o oferi. Aceste probleme relaționale pot reapărea, tensiunea acumulându-se și apoi eliberându-se. Chiar dacă ești singur, s-ar putea să experimentezi un dezechilibru intern în iubirea și stima de sine. Banii sunt bine aspectați, ai de încasat, dar stelele nu spun cât!

De miercuri până duminică aduce pace și armonie acasă și la locul de muncă. Acesta este un moment excelent pentru a rezolva conflictele prin respect reciproc, onestitate și disponibilitate la compromisuri. Bune abilități de negociere și imparțialitatea vă permit, de asemenea, să acționați ca intermediar pentru a rezolva disputele dintre ceilalți, în special dintre membrii familiei sau colegii de muncă. Deși acesta este un moment ideal pentru autopromovare, crearea de bogăție și succes în carieră, este, de asemenea, o oportunitate excelentă de a vă retrage din lumina reflectoarelor și de a vă întoarce la confortul de acasă.

Luni până vineri este un moment excelent pentru multe lucruri, deoarece ar trebui să te bucuri de relații bune cu aproape toată lumea. Poți folosi atractivitatea publică și popularitatea sporite în avantajul tău, fără să-ți faci griji cu privire la greșeli sau nerealizări. Acesta este un moment bun pentru a cere o favoare sau un împrumut bancar. Dar nu uita: banul, la ban trage! Poți repara o relație destrămată sau poți găsi o soluție pașnică la dispute. De asemenea, este un moment bun pentru activități de agrement, cum ar fi distracția acasă sau mersul la un restaurant, club de noapte sau mall.

Sâmbăta și duminica ar putea deveni rapid agitate, cu prea multe treburi, întrebări, distrageri sau întreruperi. Gândirea grăbită poate duce la stres, îngrijorare, confuzie, indecizie sau greșeli. Nu uita să încetinești ritmul, să respiri și să te relaxezi. Prioritizează și concentrează-te pe câte un lucru, pe rând. De asemenea, s-ar putea să ai dificultăți în a te exprima clar. Acest lucru ar putea duce la neînțelegeri sau certuri, așa că gândește-te de două ori înainte de a face afirmații sau de a exprima opinii personale care ar putea ofensa.

Luni și marți, o creștere pozitivă a energiei emoționale și o atitudine mai extrovertită, favorizând relații armonioase cu prietenii și familia. Ar trebui să te simți bine, fără prea multe motive de îngrijorare. Acesta este momentul perfect pentru a lua inițiativa în abordarea oricăror probleme recente în relații. De asemenea, este un moment bun pentru a te promova și a cere favoruri, deoarece ceilalți îți vor simți încrederea în sine și concentrarea echilibrată.

De miercuri până duminică este o perioadă de timp care aduce dragoste, armonie și devotament în viața de acasă. Abilitățile diplomatice și de negociere îmbunătățite te ajută să rezolvi problemele relaționale, în special cu membrii familiei sau superiorii de la locul de muncă. Îți va fi mai ușor să-ți împărtășești și să-ți etalezi talentele și abilitățile. Poți câștiga niște bani în plus, neprogramați. Poți realiza multe, iar acesta este un moment bun pentru a te promova, a căuta o promovare, a aplica pentru un loc de muncă, a împrumuta bani, a începe o afacere, a încheia un parteneriat și a cere favoruri și asistență.