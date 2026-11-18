O fabrică din județul Brașov pregătește concedierea colectivă a 112 angajați, în perioada noiembrie-decembrie 2026. Compania Hutchinson, care operează unitatea de producție din Cristian, a notificat autoritățile responsabile cu ocuparea forței de muncă. Decizia vine la aproximativ un an după o restructurare similară. Fabrica produce componente destinate industriilor auto și aeronautică.

Fabrica Hutchinson din localitatea Cristian, județul Brașov, se pregătește pentru o nouă rundă de concedieri colective. Compania intenționează să desființeze 112 locuri de muncă în ultimele două luni ale anului 2026. Măsura intervine după o restructurare anunțată în toamna anului precedent.

Conducerea companiei a transmis o notificare oficială către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brașov. Documentul informează instituția despre intenția angajatorului de a efectua disponibilizări colective în perioada noiembrie-decembrie.

Noua procedură intervine la aproximativ un an după ce Hutchinson a anunțat un alt plan de reducere a personalului. Potrivit publicației BizBrașov, compania notificase autoritățile încă din octombrie 2025. La momentul respectiv, restructurarea viza inițial 111 angajați.

Ulterior, conducerea fabricii a modificat planul și a redus numărul persoanelor vizate de concediere. Notificarea transmisă AJOFM Brașov a fost actualizată, iar disponibilizările anunțate au scăzut la 57 de persoane. Totodată, termenul stabilit pentru aplicarea măsurilor a fost prelungit până la sfârșitul lunii ianuarie 2026.

Fabrica Hutchinson din Cristian a fost construită în anul 2007 și este specializată în prelucrarea cauciucului. Activitatea industrială se concentrează în principal asupra fabricării componentelor utilizate de producătorii din sectorul auto.

Portofoliul unității cuprinde garnituri, inele de etanșare, chedere și componente antivibrație. Aceste produse sunt utilizate în diferite sisteme și ansambluri ale autovehiculelor. Fabrica produce și tubulaturi destinate industriei aeronautice, un alt domeniu important pentru activitatea companiei.

Hutchinson este cunoscută inclusiv pentru relațiile comerciale cu producătorul european de aeronave Airbus. Compania furnizează componente utilizate în industria aeronautică, pe lângă produsele realizate pentru sectorul automotive.

Unitatea din județul Brașov aparține grupului industrial francez Hutchinson, cu o istorie de peste 170 de ani. Grupul este specializat în prelucrarea cauciucului și dezvoltarea soluțiilor tehnice de etanșare. Activitatea sa include și producția de componente destinate reducerii vibrațiilor, utilizate în diferite ramuri industriale.