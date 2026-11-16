Alconor Company începe testele de producție într-o fabrică de peste 20 de milioane de euro. Investiția aduce o premieră în România

Alconor Company a început, în noiembrie 2026, testele de fabricație în noua unitate de hrană umedă pentru câini și pisici. Fabrica, amplasată la Carei, reprezintă o investiție de peste 20 de milioane de euro. Unitatea va avea o capacitate anuală de producție de peste 50.000 de tone. Proiectul marchează o premieră pentru industria românească a hranei destinate animalelor de companie.

Alconor Company a trecut la etapa de testare a proceselor tehnologice din noua fabrică de hrană umedă pentru animale de companie. Investiția face parte din programul de extindere a diviziei Alconor Pet Food, dezvoltat în ultimii ani.

Lucrările de construcție au început în ianuarie 2025, iar în noiembrie 2026 au fost demarate primele teste de fabricație. Acestea urmăresc verificarea echipamentelor și ajustarea proceselor tehnologice înainte de începerea producției comerciale.

Noua unitate industrială ocupă o suprafață construită de aproximativ 11.000 de metri pătrați. Clădirea este organizată pe mai multe niveluri și dispune de linii de producție complet automatizate.

Echipamentele instalate permit monitorizarea parametrilor tehnologici și controlul proceselor de fabricație. Sistemele automatizate sunt concepute pentru gestionarea volumelor mari de producție și menținerea unei calități constante a produselor.

Începerea testelor marchează încheierea principalelor etape de construcție și instalare a echipamentelor. Urmează verificarea funcționării liniilor tehnologice în condiții de fabricație, înaintea operaționalizării comerciale.

Potrivit informațiilor comunicate de companie, investiția depășește 20 de milioane de euro. Proiectul a beneficiat și de sprijinul ING Bank, partenerul bancar implicat în finanțarea etapelor de dezvoltare a diviziei Pet Food.

Noua fabrică de la Carei are o capacitate proiectată de peste 50.000 de tone de hrană umedă anual. Potrivit companiei, această capacitate o plasează printre cele mai mari unități de profil din Europa de Est.

Investiția permite integrarea producției de hrană umedă și uscată pentru animale de companie în cadrul aceleiași platforme industriale. Compania prezintă această structură drept o premieră pentru România și una dintre puținele de acest tip din Europa.

Proiectul extinde activitatea industrială existentă și permite fabricarea unei game mai diversificate de produse. În același timp, integrarea celor două segmente oferă posibilitatea adaptării producției la cerințele partenerilor comerciali.

Extinderea platformei de la Carei face parte dintr-un program investițional mai amplu. Acesta a inclus atât creșterea capacității fabricii de hrană uscată, cât și construirea noii unități dedicate hranei umede.

O altă direcție urmărită este dezvoltarea producției private label, realizată sub mărcile partenerilor comerciali. Acest segment se adresează atât companiilor din România, cât și clienților de pe piețele internaționale.

Norbert Varga, CEO al Alconor Company, a explicat importanța investiției pentru dezvoltarea activității industriale și extinderea capacităților de producție.

„Începerea testelor de fabricație în noua unitate de producție a hranei umede reprezintă un moment important pentru Alconor Company și rezultatul unui proiect investițional ambițios, pe care l-am dezvoltat în ultimii ani. Ne-am propus să construim la Carei o platformă industrială capabilă să integreze producția de hrană uscată și umedă pentru animale de companie, iar astăzi suntem tot mai aproape de realizarea acestui obiectiv. Această investiție reflectă încrederea noastră în potențialul industriei românești și angajamentul de a dezvolta capacități de producție competitive la nivel internațional”, a declarat Norbert Varga, CEO Alconor Company.

Divizia Alconor Pet Food, înființată în 2020, a devenit una dintre principalele direcții de dezvoltare ale companiei. Extinderea acesteia s-a realizat prin investiții succesive în infrastructură industrială, echipamente și capacități de fabricație.

În 2025, capacitatea anuală de producție a fabricii de hrană uscată a ajuns la 211.000 de tone. Această extindere a consolidat infrastructura industrială destinată aprovizionării pieței interne și partenerilor internaționali.

Prin construirea fabricii de hrană umedă, compania urmărește să își diversifice portofoliul și să dezvolte noi colaborări comerciale. Strategia include extinderea parteneriatelor B2B și creșterea capacității de a produce pentru alte mărci.

Noua investiție completează infrastructura existentă și permite abordarea unui segment suplimentar al pieței hranei pentru animale de companie. Integrarea celor două categorii de produse oferă companiei posibilitatea de a deservi parteneri cu cerințe diferite.

Dezvoltarea diviziei Alconor Pet Food vizează consolidarea producției din România și extinderea colaborărilor cu parteneri comerciali internaționali. Fabrica de hrană umedă se află în prezent în etapa testelor tehnologice, înaintea începerii producției comerciale.