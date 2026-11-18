Cutremurul de magnitudine 5,7 din noaptea de marți spre miercuri a fost resimțit timp de 5 până la 10 secunde, potrivit directorului INFP, Constantin Ionescu. Intensitatea a ajuns la gradul VI în zona epicentrală. Seismul a fost resimțit în București și în mai multe orașe din țară, dar și în Republica Moldova și Ucraina.

Cutremurul s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48, la o adâncime de 120,8 kilometri, potrivit datelor INFP. Constantin Ionescu a explicat la Antena 3 CNN că stațiile seismice au continuat să înregistreze undele după ce oamenii au încetat să simtă mișcarea.

„Durata pe care o solicită oamenii să știe cât a fost, a fost de câteva secunde, maxim cinci-zece secunde. Înregistrarea pe care o o avem noi de la o stație seismică durează foarte mult, pentru că undele parcurg suprafața pământului, se întorc la stație și tot așa. Deci este destul de mare. Pe baza acestor informații, noi facem studii diferite în funcție de propagările pe care le produce cutremurul și facem diferite estimări, dar aceste lucruri țin de partea de cercetare”, a spus directorul INFP.

Panciu, în județul Vrancea, și Buzău s-au numărat printre zonele în care mișcarea a fost resimțită cel mai puternic, potrivit declarațiilor directorului INFP. În apropierea epicentrului, intensitatea a variat între gradele V și VI.

„Cutremurul a avut intensitatea șase în epicentru, iar în zonele limitrofe ale epicentrului, cutremurul s-a simțit cu intensitate între cinci și șase. Asta înseamnă efectele de la suprafața pământului”, a explicat Constantin Ionescu.

Magnitudinea de 5,7 descrie mărimea cutremurului la sursă și are aceeași valoare pentru întregul eveniment. Intensitatea se stabilește pentru fiecare loc în parte, în funcție de cât de puternic s-a simțit mișcarea și de efectele observate la suprafață.

Întrebat dacă seismul va fi urmat de replici, Constantin Ionescu a vorbit despre rețeaua de monitorizare a institutului. INFP are peste 200 de puncte automate de măsurare în țară, care transmit date în timp real. Directorul a amintit că în Vrancea au mai avut loc cutremure cu magnitudini de peste 5 și a apreciat că activitatea seismică recentă se încadrează în limitele obișnuite pentru această zonă.

La ora 03:16, INFP a înregistrat un alt cutremur, la granița dintre Bulgaria și Grecia. Acesta a avut magnitudinea de 3,9 și s-a produs la o adâncime de 6,2 kilometri. Institutul îl listează ca eveniment distinct.