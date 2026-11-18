Brazii artificiali de Crăciun 2026 au apărut deja la vânzare în marile magazine. Prețurile pornesc de la 69,99 lei în supermarketuri și cresc în funcție de înălțime, aspect și dotări. Kaufland, Carrefour și Auchan au pregătit oferte pentru mai multe bugete, în timp ce modelele premium pot ajunge la 15.000 de lei.

Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă au început deja în magazine. Românii care vor să cumpere din timp bradul pentru Crăciunul 2026 pot găsi numeroase variante artificiale. Oferta include modele simple, brazi cu aspect nins și produse cu instalații luminoase integrate.

Diferențele de preț sunt considerabile. În supermarketuri, cele mai accesibile variante costă sub 100 de lei. Modelele mai înalte sau cu elemente decorative suplimentare depășesc câteva sute de lei. Pe piața produselor premium, prețurile ajung la niveluri mult mai ridicate.

Marile lanțuri de magazine au introdus deja brazii artificiali în oferta sezonieră. Carrefour promovează reduceri de până la 50% pentru mai multe modele. Auchan comercializează brazi artificiali de 180 de centimetri, cu prețuri care pornesc de la 99,99 lei.

Și Kaufland a inclus astfel de produse în catalogul săptămânal. Pentru perioada 18–24 noiembrie 2026, retailerul anunță un brad artificial de 210 centimetri, echipat cu 180 de LED-uri. Prețul afișat este de 199 de lei.

Oferta magazinelor acoperă mai multe categorii de produse. Cumpărătorii pot opta pentru modele de dimensiuni diferite, cu aspect clasic sau cu efect de zăpadă. Prețul final depinde de caracteristicile fiecărui brad și de accesoriile incluse.

Kaufland are în ofertă mai multe variante de brazi artificiali, cu prețuri adaptate diferitelor bugete. Un model cu înălțimea de 150 de centimetri costă 69,99 lei. Pentru un brad de 180 de centimetri, prețul ajunge la 129 de lei.

Cei care preferă un model mai înalt au la dispoziție o variantă de 210 centimetri. Acesta include 180 de LED-uri integrate și este comercializat la prețul de 199 de lei.

Prețurile sunt valabile pentru ofertele anunțate în perioada 18–24 noiembrie 2026. Diferențele dintre modele sunt date atât de dimensiuni, cât și de dotările suplimentare. Varianta cu iluminare integrată are un preț mai mare decât modelele simple, fără instalație luminoasă.

Auchan propune, la rândul său, mai multe modele pentru Crăciunul 2026. Printre variantele accesibile se numără bradul artificial canadian Actuel, cu o înălțime de 180 de centimetri. Acesta este afișat la prețul de 99,99 lei.

Pentru cei care preferă un decor de iarnă cu aspect de zăpadă, retailerul comercializează și un model nins Actuel. Bradul are 180 de centimetri și este prevăzut cu suport metalic. Prețul acestuia este de 249,99 lei.

O altă variantă disponibilă este bradul artificial Actuel de 210 centimetri. Modelul este listat la 349,99 lei. Astfel, oferta Auchan include atât produse cu prețuri apropiate de pragul de 100 de lei, cât și variante mai înalte sau cu un aspect diferit.