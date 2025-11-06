Cât costă un brad de Crăciun în România în 2025?
Se apropie sărbătorile de iarnă, iar românii încep să caute brazii de Crăciun care să le împodobească casele. În 2025, oferta de brazi este mai variată ca niciodată: de la brazi naturali cu parfum autentic de pădure, până la brazi artificiali cu ramuri 3D și LED-uri colorate, care promit să strălucească ani la rând.
Brazii artificiali – prețuri și oferte
Brazii artificiali rămân o alegere populară pentru cei care caută comoditate și durabilitate. Cele mai bune oferte se găsesc la magazine precum LumeaBrazilor.ro, BraziCrăciun.net, Hornbach, Dedeman și eMAG.
La LumeaBrazilor.ro, brazii artificiali 3D pornesc de la 256 lei pentru modelul de 90 cm şi urcă până la 2.599 lei pentru varianta „Caucazian XL” de 210 cm.
|Produs
|Înălțime
|Preț (Lei)
|Brad 3D Mini
|90 cm
|256
|Brad 3D Înzăpezit
|210 cm
|1.333
|Brad 3D Înzăpezit
|180 cm
|1.126
|Brad 3D Caucazian
|180 cm
|1.111
|Brad 3D Caucazian
|210 cm
|1.333
|Brad 3D Canadian
|210 cm
|1.307
|Brad 3D Caucazian
|150 cm
|787
|Brad 3D Canadian
|180 cm
|1.116
|Brad 3D Caucazian în ghiveci
|100 cm
|560
|Brad 3D Caucazian în ghiveci
|80 cm
|413
|Brad 3D Normand
|210 cm
|1.333
|Brad 3D Înzăpezit
|150 cm
|841
|Brad 3D Caucazian în ghiveci
|60 cm
|300
|Brad 3D Caucazian
|120 cm
|645
|Brad 3D Brad Înzăpezit în ghiveci
|100 cm
|531
|Brad 3D Normand
|180 cm
|1.126
|Brad 3D Mini LED
|90 cm
|300
|Brad 3D Brad Înzăpezit în ghiveci
|80 cm
|393
|Brad 3D Normand
|150 cm
|787
|Brad 3D Brad Natural în ghiveci
|120 cm
|527
|Brad 3D Înzăpezit
|120 cm
|614
|Brad 3D Caucazian XL
|210 cm
|2.599
|Brad 3D Brad Înzăpezit în ghiveci
|60 cm
|295
|Brad 3D Canadian
|240 cm
|1.509
|Brad 3D Brad de Balsam
|240 cm
|2.300
La BraziCrăciun.net, ofertele încep de la doar 75 lei pentru un brad artificial de 60 cm şi urcă până la 3.905 lei pentru un model „Premium Dakota 3D+2D” de 300 cm.
|Produs
|Înălțime
|Preț (Lei)
|Brad artificial Rafi
|60 cm
|75
|Brad artificial Rafi
|80 cm
|99
|Brad artificial Abies
|100 cm
|175
|Brad artificial Diego
|120 cm
|226
|Brad artificial Abies
|120 cm
|230
|Brad artificial Benito
|120 cm
|230
|Brad artificial Deosebit
|90 cm
|238
|Brad artificial Oregon
|120 cm
|245
|Brad artificial Carlita
|90 cm
|252
|Brad artificial Jersey
|90 cm
|277
|Brad artificial Ottawa
|90 cm
|277
|Brad artificial Norvegian
|90 cm
|280
|Brad artificial Paris
|90 cm
|280
|Brad artificial Aspen
|90 cm
|281
|Brad artificial Molid Argintiu
|100 cm
|286
|Brad artificial Lermoos
|120 cm
|290
|Brad artificial Douglas
|120 cm
|293
|Brad artificial Deosebit
|120 cm
|294
|Brad artificial Guatena
|150 cm
|317
|Brad artificial Melyssa
|120 cm
|324
|Brad artificial Carlita
|120 cm
|326
|Brad artificial Oregon
|150 cm
|328
|Brad artificial Eufrasio cu Vârfuri Ninse și Conuri
|120 cm
|334
|Brad artificial Abies
|150 cm
|336
|Brad artificial Benito
|180 cm
|356
|Brad artificial Oscana
|120 cm
|387
|Brad artificial Soraya
|120 cm
|388
|Brad artificial Molid Argintiu
|120 cm
|388
|Brad artificial Ottawa
|120 cm
|396
|Brad artificial Aspen
|120 cm
|405
|Brad artificial Paris
|120 cm
|405
|Brad artificial Guatena
|180 cm
|406
|Brad artificial Douglas
|150 cm
|408
|Brad artificial Elegantia
|150 cm
|426
|Brad artificial Diego
|180 cm
|459
|Brad artificial Abies
|180 cm
|467
|Brad artificial Royal Super Lux
|220 cm
|1.524
|Brad de lux Aspen
|220 cm
|978
|Brad artificial Royal Super Lux
|250 cm
|1.761
|Brad de lux Realistic cu Ace 3D + 2D
|220 cm
|1.528
|Brad de lux Tania 3D + 2D
|220 cm
|1.252
|Brad de lux Tania 3D + 2D
|250 cm
|1.460
|Brad de lux Aspen
|250 cm
|1.187
|Brad de lux Oscana
|220 cm
|917
|Brad de lux Montan 3D + 2D
|220 cm
|1.611
|Brad de lux Soraya
|220 cm
|920
|Brad de lux Soraya
|240 cm
|1.093
|Brad de lux Socrate cu Ace 3D+2D și Conuri
|220 cm
|1.106
|Brad de lux Azula Ace 3D+2D
|180 cm
|1.436
|Brad de lux Azula Ace 3D+2D
|220 cm
|1.769
|Brad de lux Azula Ace 3D+2D
|250 cm
|2.435
|Brad de lux Clarissa 3D+2D
|210 cm
|2.546
|Brad de lux KING Full 3D
|220 cm
|2.119
|Brad de lux KING Full 3D
|250 cm
|2.333
|Brad de lux Noel 3D+2D și Conuri
|210 cm
|2.902
|Brad de lux Premium Dakota 3D+2D
|220 cm
|1.901
|Brad de lux Realistic cu Ace 3D + 2D
|250 cm
|2.015
|Brad de lux Realistic cu Ace 3D + 2D
|300 cm
|3.212
|Brad de lux Rustic 3D + 2D
|220 cm
|1.805
|Brad de lux Rustic 3D + 2D
|250 cm
|2.006
|Brad de lux Zlatan 3D + 2D
|220 cm
|1.845
|Brad de lux Burnitat 3D + 2D
|220 cm
|1.392
|Brad de lux Montan 3D + 2D
|180 cm
|1.384
|Brad de lux Paulina 3D+2D
|210 cm
|2.853
|Brad de lux Tania 3D + 2D
|180 cm
|1.044
|Brad artificial Premium Lux
|220 cm
|1.718
|Brad de lux Armonia Ace 3D+2D
|220 cm
|2.612
|Brad de lux Tabby
|220 cm
|1.690
|Brad de lux Isabella
|220 cm
|2.168
|Brad de lux Linda 3D+2D
|210 cm
|2.190
|Brad de lux Majestic Snow 3D + 2D
|220 cm
|2.102
|Brad de lux Pablo Full 3D
|220 cm
|2.460
|Brad de lux Nicole 3D + 2D
|250 cm
|3.791
|Brad de lux Armonia Ace 3D+2D
|250 cm
|2.979
|Brad de lux Pablo Full 3D
|180 cm
|2.012
|Brad de lux Premium Dakota 3D+2D
|300 cm
|3.905
|Brad artificial Royal Super Lux
|300 cm
|3.398
|Brad de lux Zlatan 3D + 2D
|180 cm
|1.504
|Brad de lux Tabby
|180 cm
|1.164
|Brad de lux Foarte Bogat
|400 cm
|8.375
|Brad artificial Royal Super Lux
|150 cm
|1.049
|Brad de lux Tabby
|250 cm
|2.302
|Brad de lux Joanna 100% 3D
|220 cm
|2.431
|Brad de lux Joanna 100% 3D
|250 cm
|3.128
|Brad de lux Aspen
|150 cm
|588
|Brad de lux Cassandra Ace 3D + 2D
|170 cm
|1.019
|Brad de lux Oscana
|150 cm
|549
|Brad de lux Fabian 3D + 2D
|300 cm
|6.235
|Brad de lux Majestic Snow 3D + 2D
|180 cm
|1.737
|Brad de lux Aspen
|300 cm
|2.327
|Brad de lux Ottawa
|300 cm
|2.247
|Brad de lux Oscana
|120 cm
|387
|Brad de lux Bernardo 3D+2D
|210 cm
|2.546
|Brad de lux Alegria 3D + 2D
|180 cm
|1.044
|Brad de lux Premium Dakota 3D+2D
|180 cm
|1.481
|Brad de lux Nicole 3D + 2D
|180 cm
|2.444
|Brad de lux Premium Dakota 3D+2D
|250 cm
|2.435
|Brad de lux Bernardo Ace 3D + 2D
|240 cm
|3.374
|Brad de lux Armonia Ace 3D+2D
|180 cm
|2.186
|Brad de lux Alegria 3D + 2D
|220 cm
|1.252
|Brad de lux Alegria 3D + 2D
|250 cm
|1.460
La reţeaua de bricolaj Hornbach, se pot găsi brazi decorativi miniaturali de la 15,90 lei, până la brazi naturali tip „Nordmann” XXL de 4‑4,5 m pentru aproximativ 1.200 lei — ceea ce ne arată că magazinul satisface toate gusturile, indiferent de portofel.
|Produs
|Dimensiune
|Preț (RON)
|Chiparos într-un ghiveci negru Cham Law ‘Snow White’
|20–25 cm
|15,90
|Chiparos pitic în ghiveci
|35–40 cm
|15,99
|Molid în ghiveci Picea Glauca Conica
|10–20 cm
|19,90
|Trei plante Chamaecyparis cu figurine de îngeri
|20–25 cm
|19,99
|Chiparos FloraSelf Top Point Chamaecyparis ‘Ellwoodii’
|30–35 cm
|19,99
|Molid în ghiveci Picea Conica
|30–35 cm
|21,90
|Brad decorativ cu sac de iută și decorațiuni
|30–35 cm
|21,99
|Chiparos Chamaecyparis thyoides ‘Top Point’
|45–50 cm
|24,90
|Chiparos în ghiveci Cham Law Snow White
|20–25 cm
|25,00
|Chiparos în ghiveci Cham Law Ellwo
|20–30 cm
|25,00
|Chiparos Chamaecyparis thyoides ‘Excellent Point’
|20–30 cm
|25,00
|Chamaecyparis pisifera Cham Law Little Spire
|20–25 cm
|25,00
|Ghiveci cu molid Picea Glauca Conica
|20–30 cm
|27,00
|Brad de zahăr în ghiveci Picea Glauca Conica
|20–30 cm
|27,00
|Ienupăr albastru Juniperus Chin Stricta
|20–30 cm
|28,00
|Chiparos în ghiveci cu gnom
|30–35 cm
|30,00
|Molid FloraSelf Picea glauca Conica ghiveci cu sac iută
|30–35 cm
|30,00
|Trei pomi miniaturali cu decorațiuni în ghivece albe
|27–30 cm
|35,00
|Brad de Crăciun miniatural în ghiveci cu etichetă Moș Crăciun
|20–30 cm
|35,00
|Chiparos mic în ghiveci Cham Law Ellwo
|30–40 cm
|39,90
|Chamaecyparis thyoides ‘Top Point’
|20–30 cm
|45,00
|Trei pomi mici cu beteală în ghivece
|55–60 cm
|49,99
|Brad decorativ cu sac de iută și conuri
|40–45 cm
|49,99
|Molid mic în ghiveci
|30–40 cm
|52,00
|Pin de piatră Pinus pinea Sliver Crest
|50 cm
|52,00
|Molid în ghiveci Picea Glauca Conica
|50–70 cm
|55,00
|Brad artificial mic decorativ cu decorațiuni de Crăciun
|45–50 cm
|55,00
|Conifer decorativ în ghiveci cu decor Crăciun
|45–50 cm
|55,00
|Chiparos în ghiveci Top Point ‘Ellwoodii’
|35–40 cm
|55,00
|Brad artificial cu zăpadă în ghiveci
|30–40 cm
|55,00
|Juniperus Chinensis Stricta
|20–40 cm
|57,00
|Pin de piatră Pinus pinea Sliver Crest cu motiv de ren
|50 cm
|57,00
|Brad mic în ghiveci cu decorațiuni de Crăciun
|30–40 cm
|57,90
|Brad de zahăr în ghiveci Picea Glauca Conica
|30–40 cm
|59,00
|Trei chiparoși de interior în ghivece de scoarță
|55–60 cm
|59,99
|Pin argintiu în ghiveci cu motiv de Crăciun
|45–50 cm
|65,00
|Chiparos argintiu în ghiveci
|45–50 cm
|65,00
|Trei plante la ghiveci Silver Forest
|45–50 cm
|65,00
|Peisaj decorativ de iarnă cu brad și căsuță
|30–35 cm
|65,00
|Brad decorativ cu fructe de pădure și conuri
|50–55 cm
|65,00
|Brad decorativ în coș cu sfoară
|70–80 cm
|140,00
|Brad de Nordmann în ghiveci
|125–150 cm
|190,00
|Brad de Nordmann cu suport pentru Crăciun XXXL
|4–4,5 m
|1.200,00
La Dedeman, brazii artificiali cu suport inclus costă circa 29,90 lei (pentru modelul Canadian de 120 cm) şi ajung până la aproximativ 4.463 lei pentru un model „Bucovina” de 300 cm — deci de la câteva zeci de lei la câteva mii.
|Produs
|Preț (Lei)
|Brad artificial Canadian T120-169, verde, 120 cm, suport inclus
|29,90
|Brad artificial 715-120, cu aspect de zăpadă, fructe roșii și conuri, verde, 120 cm, suport inclus
|129,00
|Brad artificial 772-150, cu aspect de zăpadă, fructe roșii și conuri, verde, 150 cm, suport inclus
|199,00
|Brad artificial NAS150-253SD, alb, 150 cm, suport inclus
|201,99
|Brad artificial PS150-464, alb + verde, 150 cm, suport inclus
|199,00
|Brad artificial GL30330A, verde, 150 cm, suport inclus
|129,00
|Brad artificial 715-150, cu aspect de zăpadă, fructe roșii și conuri, verde, 150 cm, suport inclus
|199,00
|Brad artificial 772-150, cu aspect de zăpadă, fructe roșii și conuri, verde, 150 cm, suport inclus
|199,00
|Brad artificial Canadian T180-441, verde, 180 cm, suport inclus
|139,00
|Brad artificial GL60680T, verde, 180 cm, suport inclus
|239,00
|Brad artificial cu varf tip stea și ornamente 66660017, verde + roșu + auriu, 180 cm
|149,00
|Brad artificial cu varf tip stea și ornamente 66660019, verde + alb + roșu + auriu, 180 cm
|229,00
|Brad artificial Hoff Pop Up, 314 LED-uri RGB + 10 LED-uri lumina caldă, 180 cm
|520,91
|Brad artificial Nobil QC151, verde, 180 cm, suport inclus
|698,99
|Brad artificial 715-180, cu aspect de zăpadă, fructe roșii și conuri, verde, 180 cm, suport inclus
|239,99
|Brad artificial Bucovina, verde, 180 cm, suport inclus
|625,00
|Brad artificial Hoff Snow, 350 LED-uri, lumina alb caldă, 210 cm
|849,00
|Brad artificial TTC210-873HS, verde + alb, cu vârfuri nins + conuri, 210 cm
|899,00
|Brad artificial Canadian T210-723, verde, 210 cm, suport inclus
|199,00
|Brad artificial pin EPP210-1017, verde, cu conuri, 210 cm
|759,00
|Brad artificial Bucovina Smarald, verde, 210 cm, suport inclus
|982,00
|Brad artificial AL210-887HS, alb + verde, 210 cm, suport inclus
|569,00
|Brad artificial OT210-1720, verde, 210 cm, suport inclus
|999,00
|Brad artificial Premium QC107-1, verde, 220 cm, suport inclus
|999,99
|Brad artificial pin EPP240-1401, verde, cu conuri, 240 cm
|759,00
|Brad artificial cu aspect natural TNB240-1314, verde, 240 cm
|659,00
|Brad artificial cu varfuri nins + conuri + fructe, MO240-1641, verde + roșu + maro, 240 cm
|759,00
|Brad artificial cu aspect natural TIN240-1423, verde, 240 cm
|539,00
|Brad artificial cu aspect natural TBFG240-1180, verde, 240 cm
|549,00
|Brad artificial NA240-1561HS, alb + verde, 240 cm
|899,00
|Brad artificial TDS240-1088, verde, 240 cm
|658,99
|Brad artificial Noel New QC177, verde, 200 cm
|718,99
|Brad artificial Praga QC269, verde, 200 cm
|769,00
|Brad artificial cu aspect de zăpadă NA200-1167HS, alb + verde, 200 cm
|659,00
|Brad artificial Premium QC106, verde, 180 cm
|649,00
|Brad artificial Canadian T180-441, verde, 180 cm, suport inclus
|139,00
|Brad artificial Bucovina, verde, 300 cm, suport inclus
|4.463,00
|Brad artificial TCAN240-2246HS, verde, cu ramuri nins, 240 cm, suport inclus
|2.012,00
|Brad artificial TCAN300-3205HS, verde, cu ramuri nins, 300 cm, suport inclus
|2.898,99
|Brad artificial Bucovina Snow, alb + verde, 250 cm, suport inclus
|2.142,00
La marele retailer online eMAG găsim modele ultra‑economice, precum un brad artificial de 35 cm la 12 lei, şi modele premium deja decorate care depășesc suma de 60.000 de lei.
|Produs
|Preţ
|Set Brad Artificial de Crăciun, BASIC SILVER, 74 Ornamente, Argintiu, 500 cm
|69.875,08 Lei
|Set Brad de Crăciun Artificial + 74 decoraţiuni, Roşu, 500 cm
|69.875,08 Lei
|Set Brad de Crăciun Artificial + 74 decoraţiuni, Auriu, 500 cm
|69.875,08 Lei
|Brad de Crăciun, Bernard, PVC, 500 cm, Verde
|27.717,99 Lei
|Brad artificial împodobit, din PVC, 35 cm, în ghiveci cu iută HR023R
|12,00 Lei
|Bradut artificial împodobit 40 cm
|14,52 Lei
|Brad de Crăciun, Ultimar, 27 cm, cu decoraţiuni, reutilizabil
|14,57 Lei
|Set de mini brazi de Crăciun, 3 bucăţi, verde, 6×9×12 cm
|16,09 Lei
|Brad artificial, Ramiz, 60 cm, Verde
|100,04 Lei
|Pom de Crăciun Miniatură 60 cm, Wacorresi, cu LED‑uri şi 38 de decoraţiuni, verde cedru…
|100,18 Lei
|Brad de Crăciun MagicHome, împodobit, multicolor, 40 cm
|100,45 Lei
|Brad Decorativ de Crăciun, Verde, cu Globuri Roşii şi Aurii – 45 cm, BDC05 – Strălucire Festivă
|100,53 Lei
|Brad de Crăciun Artificial de Masă Impodobit cu 40 de Becur iLED Baterie ‑ 90 cm
|200,00 Lei
|Brad de Crăciun Artificial Nins cu Bază din Lemn & 120 de ramuri ‑ 120 cm
|200,00 Lei
|vidaXL Pom de Crăciun Artificial pentru Colţ Verde 120 cm PVC şi Metal
|200,03 Lei
|Brad de Crăciun artificial cu suport vidaxl, 120 cm, PVC, 3.63 kg
|(≈) 200‑250 Lei
|Set brad artificial de Crăciun şi elemente decorative tip pin, înălţime 210 cm, diametru 115 cm, 350 ramuri, Danex, verde, suport metalic inclus
|1.000,00 Lei
|Brad Decorativ Frosthaven 210 cm
|1.000,55 Lei
|Brad Iluminat, Multicolor, LED, 210 cm
|1.003,43 Lei
|Brad de Crăciun conic vidaXL, cu 8 efecte de iluminare diferite, 3000 LED‑uri, alb rece, 230×800 cm, IP44
|~1.126,50 Lei
|Brad artificial premium, Full PE 3D, 6580 crenguţe, înălţime 220 cm, suport metalic inclus, Elf
|2.011,02 Lei
|Brad artificial verde, zăpadă Avezzano Ø125×180h
|2.011,07 Lei
|Brad artificial verde, zăpadă Denali Ø130×180h
|2.011,63 Lei
|Set brad artificial + decoraţiuni, decorat cu conuri pin roşii, înălţime 210 cm, diametru 137 cm, 1172 ramuri, Flippy, verde, suport metalic inclus
|2.011,65 Lei
|Brad de Crăciun decorat, 210 cm, Argintiu
|4.040,99 Lei
|Brad artificial verde cu zăpadă artificială Badia Ø175×240h
|4.050,46 Lei
|Brad Artificial Home Alone, Cu Zăpadă şi 650 LEDuri, 240 cm
|4.053,50 Lei
|Brad artificial Premium Snowy Bedford cu lumini, zăpadă şi conuri de brad, 600 LED, PE, 228 cm, alb
|4.057,77 Lei
Brazii naturali – prețuri și oferte
Brazii naturali păstrează tradiția și mirosul specific sărbătorilor de iarnă. Cele mai bune oferte se găsesc la Magazinul de Brazi, ebrazi.ro, GreenFarm și Dedeman.
Magazinul de Brazi oferă brazi între 1,60‑2,50 m la preţuri mici‑medii, de la 129 lei până la 549 lei pentru majoritatea, dar există şi ediţii speciale de 9‑10 m la 11.990 lei.
|Produs
|Dimensiune
|Preț (lei)
|Brad Natural (Ediție Promo 2024)
|1,60 – 2,10 m
|129,00
|Brad Natural Blue Premium
|1,50 – 1,75 m
|259,00
|Brad Natural Blue Premium
|1,75 – 2,00 m
|289,00
|Brad Natural Ecologic
|1,75 – 2,00 m
|299,00
|Brad Natural Orange Premium
|1,50 – 1,75 m
|319,00
|Brad Natural Black
|1,25 – 1,50 m
|349,00
|Brad Natural Blue Premium
|2,00 – 2,25 m
|349,00
|Brad Natural Orange Premium
|1,75 – 2,00 m
|379,00
|Brad Natural Ecologic
|2,00 – 2,25 m
|399,00
|Brad Natural Black
|1,50 – 1,75 m
|449,00
|Brad Natural Orange Premium
|2,00 – 2,25 m
|449,00
|Brad Natural Black
|1,75 – 2,00 m
|549,00
|Brad Natural Orange Premium
|2,25 – 2,50 m
|549,00
|Brad Natural Black
|2,00 – 2,25 m
|599,00
|Brad Natural Black
|2,25 – 2,50 m
|799,00
|Brad Natural Black – Special Edition
|2,00 – 2,50 m
|799,00
|Brad Natural Black Special Edition
|2,50 – 3,00 m
|1.899,00
|Brad Natural Black Special Edition
|3,00 – 3,50 m
|2.199,00
|Brad Natural Black Special Edition
|3,50 – 4,00 m
|1.899,00
|Brad Natural
|4,00 – 4,50 m
|2.899,00
|Brad Natural
|4,50 – 5,00 m
|3.449,00
|Brad Natural
|5,00 – 6,00 m
|3.999,00
|Brad Natural
|6,00 – 7,00 m
|5.999,00
|Brad Natural Abies Nordmanniana
|7,00 – 8,00 m
|9.999,00
|Brad Natural Abies Nordmanniana
|8,00 – 9,00 m
|10.999,00
|Brad Natural Abies Nordmanniana
|9,00 – 10,00 m
|11.990,00
La ebrazi.ro preţurile pentru brazi Nordmann premium pornesc de la circa 129 lei pentru ~100 cm şi pot ajunge până la 5.300 lei pentru cei de peste 6 m înălţime.
|Produs
|Dimensiune
|Preț (RON)
|Brad Nordmann TOP QUALITY
|50–100 cm
|150,00
|Brad Nordmann Natural
|100–150 cm
|129,00
|Brad Nordmann Premium
|100–125 cm
|199,00
|Brad Nordmann Premium
|125–150 cm
|189,00
|Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition
|100–125 cm
|230,00
|Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition
|125–150 cm
|260,00
|Brad Nordmann Standard
|150–175 cm
|175,00
|Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition
|150–175 cm
|299,00
|Brad Nordmann Premium
|150–175 cm
|235,00
|Brad Nordmann Standard
|175–200 cm
|199,00
|Brad Nordmann Premium
|175–200 cm
|285,00
|Brad Nordmann TOP Premium
|175–200 cm
|320,00
|Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition
|175–200 cm
|399,00
|Brad Nordmann Standard
|200–250 cm
|235,00
|Brad Nordmann Premium
|200–225 cm
|325,00
|Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition
|200–225 cm
|460,00
|Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition
|225–250 cm
|650,00
|Brad Nordmann Top Premium
|250–300 cm
|650,00
|Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition
|250–300 cm
|999,00
|Brad Nordmann Premium
|300–350 cm
|1.380,00
|Brad Nordmann Top Premium
|350–400 cm
|1.600,00
|Brad Nordmann TOP Premium
|300–350 cm
|1.575,00
|Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition
|300–350 cm
|2.100,00
|Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition
|350–400 cm
|2.499,00
|Brad Nordmann Top Premium
|400–450 cm
|2.400,00
|Brad Nordmann Top Premium
|450–500 cm
|2.999,00
|Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition
|400–450 cm
|2.999,00
|Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition
|450–500 cm
|3.500,00
|Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition
|500–600 cm
|3.699,00
|Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition
|600–700 cm
|5.300,00
la GreenFarm, bradul argintiu de 100‑120 cm costă 160 lei, iar pentru dimensiunea 180‑200 cm preţul urcă la 400 lei.
|Produs
|Dimensiune
|Preț (RON)
|Preț pentru >5 bucăți (RON)
|Brad argintiu
|100–120 cm
|160
|130
|Brad argintiu
|120–140 cm
|200
|160
|Brad argintiu
|140–160 cm
|250
|200
|Brad argintiu
|160–180 cm
|300
|250
|Brad argintiu
|180–200 cm
|400
|300
|Brad argintiu
|200–250 cm
|500
|–
|Brad Nordmann
|80–100 cm
|100
|–
La Dedeman, brazii naturali disponibili sunt în special de tip Abies Nordmanniana și molid Baby Blue și acoperă o gamă de dimensiuni de la mici până la medii, potriviți pentru interior. Prețurile pornesc de la 70,90 lei pentru un brăduț de 70–90 cm (molid verde, Picea Glauca Conica), iar pentru brazi mai înalți, de aproximativ 100–150 cm (Abies Nordmanniana), prețurile ajung la 157–171 lei. Pentru brazi între 175–200 cm, prețul urcă până la 197 lei.
|Produs
|Preț (Lei)
|Arbore ornamental (brad verde) Abies Nordmanniana, H 100 – 150 cm, D 24 cm
|157,00
|Arbore ornamental (brad verde) Abies Nordmanniana, H 150 – 175 cm, D 24 cm
|171,00
|Arbore ornamental (brad verde) Abies Nordmanniana, H 175 – 200 cm, D 24 cm
|197,00
|Arbore ornamental (brad verde) Abies Fraseri, H 100 – 150 cm, D 24 cm
|151,00
|Arbore ornamental (molid argintiu) Picea Pungens Baby Blue, H 60 – 80 cm, D 21 cm
|99,50
|Arbore ornamental (molid argintiu) Picea Pungens Baby Blue, H 80 – 100 cm, D 24 cm
|131,90
|Arbore ornamental (molid argintiu) Picea Pungens Baby Blue, H 100 – 120 cm, D 27 cm
|168,00
|Arbore ornamental (molid argintiu) Picea Pungens Baby Blue, H 120 – 140 cm, D 27 cm
|189,00
|Arbore ornamental (molid argintiu) Picea Pungens Super Blue, H 50 – 60 cm, D 28 cm
|124,90
|Arbore ornamental (molid verde) Picea Glauca Conica, H 70 – 90 cm, D 21 cm
|70,90
Unde găsim cele mai bune oferte?
Cele mai bune oferte pentru brazi artificiali sunt la LumeaBrazilor.ro, care oferă modele 3D și 3D LED, și la BraziCrăciun.net, unde vei găsi brazi mici și de lux. De asemenea, Hornbach are brazi decorativi și miniaturali, iar Dedeman oferă brazi artificiali cu LED și cu aspect natural. Totodată, eMAG pune la dispoziție brazi artificiali cu aspect realist pentru Crăciun.
- LumeaBrazilor.ro – modele 3D și 3D LED;
- BraziCrăciun.net – brazi mici și de lux;
- Hornbach – brazi decorativi și miniaturali;
- Dedeman – brazi artificiali cu LED și zăpadă;
- eMAG – brazi artificiali cu aspect realist și seturi complete.
În ceea ce privește brazii naturali, Magazinul de Brazi oferă brazi cu înălțimi între 1,5 și 2,5 metri, iar ebrazi.ro pune la dispoziție brazi premium. GreenFarm se remarcă prin brazi argintiu și Nordmann, iar Dedeman oferă brazi mici și medii potriviți pentru interior.
- Magazinul de Brazi – brazi între 1,5 și 2,5 m;
- ebrazi.ro – brazi premium și special edition;
- GreenFarm – brazi argintiu și Nordmann;
- Dedeman – brazi mici și medii pentru interior.
