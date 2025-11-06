Se apropie sărbătorile de iarnă, iar românii încep să caute brazii de Crăciun care să le împodobească casele. În 2025, oferta de brazi este mai variată ca niciodată: de la brazi naturali cu parfum autentic de pădure, până la brazi artificiali cu ramuri 3D și LED-uri colorate, care promit să strălucească ani la rând.

Brazii artificiali rămân o alegere populară pentru cei care caută comoditate și durabilitate. Cele mai bune oferte se găsesc la magazine precum LumeaBrazilor.ro, BraziCrăciun.net, Hornbach, Dedeman și eMAG.

La LumeaBrazilor.ro, brazii artificiali 3D pornesc de la 256 lei pentru modelul de 90 cm şi urcă până la 2.599 lei pentru varianta „Caucazian XL” de 210 cm.

Produs Înălțime Preț (Lei) Brad 3D Mini 90 cm 256 Brad 3D Înzăpezit 210 cm 1.333 Brad 3D Înzăpezit 180 cm 1.126 Brad 3D Caucazian 180 cm 1.111 Brad 3D Caucazian 210 cm 1.333 Brad 3D Canadian 210 cm 1.307 Brad 3D Caucazian 150 cm 787 Brad 3D Canadian 180 cm 1.116 Brad 3D Caucazian în ghiveci 100 cm 560 Brad 3D Caucazian în ghiveci 80 cm 413 Brad 3D Normand 210 cm 1.333 Brad 3D Înzăpezit 150 cm 841 Brad 3D Caucazian în ghiveci 60 cm 300 Brad 3D Caucazian 120 cm 645 Brad 3D Brad Înzăpezit în ghiveci 100 cm 531 Brad 3D Normand 180 cm 1.126 Brad 3D Mini LED 90 cm 300 Brad 3D Brad Înzăpezit în ghiveci 80 cm 393 Brad 3D Normand 150 cm 787 Brad 3D Brad Natural în ghiveci 120 cm 527 Brad 3D Înzăpezit 120 cm 614 Brad 3D Caucazian XL 210 cm 2.599 Brad 3D Brad Înzăpezit în ghiveci 60 cm 295 Brad 3D Canadian 240 cm 1.509 Brad 3D Brad de Balsam 240 cm 2.300

La BraziCrăciun.net, ofertele încep de la doar 75 lei pentru un brad artificial de 60 cm şi urcă până la 3.905 lei pentru un model „Premium Dakota 3D+2D” de 300 cm.

Produs Înălțime Preț (Lei) Brad artificial Rafi 60 cm 75 Brad artificial Rafi 80 cm 99 Brad artificial Abies 100 cm 175 Brad artificial Diego 120 cm 226 Brad artificial Abies 120 cm 230 Brad artificial Benito 120 cm 230 Brad artificial Deosebit 90 cm 238 Brad artificial Oregon 120 cm 245 Brad artificial Carlita 90 cm 252 Brad artificial Jersey 90 cm 277 Brad artificial Ottawa 90 cm 277 Brad artificial Norvegian 90 cm 280 Brad artificial Paris 90 cm 280 Brad artificial Aspen 90 cm 281 Brad artificial Molid Argintiu 100 cm 286 Brad artificial Lermoos 120 cm 290 Brad artificial Douglas 120 cm 293 Brad artificial Deosebit 120 cm 294 Brad artificial Guatena 150 cm 317 Brad artificial Melyssa 120 cm 324 Brad artificial Carlita 120 cm 326 Brad artificial Oregon 150 cm 328 Brad artificial Eufrasio cu Vârfuri Ninse și Conuri 120 cm 334 Brad artificial Abies 150 cm 336 Brad artificial Benito 180 cm 356 Brad artificial Oscana 120 cm 387 Brad artificial Soraya 120 cm 388 Brad artificial Molid Argintiu 120 cm 388 Brad artificial Ottawa 120 cm 396 Brad artificial Aspen 120 cm 405 Brad artificial Paris 120 cm 405 Brad artificial Guatena 180 cm 406 Brad artificial Douglas 150 cm 408 Brad artificial Elegantia 150 cm 426 Brad artificial Diego 180 cm 459 Brad artificial Abies 180 cm 467 Brad artificial Royal Super Lux 220 cm 1.524 Brad de lux Aspen 220 cm 978 Brad artificial Royal Super Lux 250 cm 1.761 Brad de lux Realistic cu Ace 3D + 2D 220 cm 1.528 Brad de lux Tania 3D + 2D 220 cm 1.252 Brad de lux Tania 3D + 2D 250 cm 1.460 Brad de lux Aspen 250 cm 1.187 Brad de lux Oscana 220 cm 917 Brad de lux Montan 3D + 2D 220 cm 1.611 Brad de lux Soraya 220 cm 920 Brad de lux Soraya 240 cm 1.093 Brad de lux Socrate cu Ace 3D+2D și Conuri 220 cm 1.106 Brad de lux Azula Ace 3D+2D 180 cm 1.436 Brad de lux Azula Ace 3D+2D 220 cm 1.769 Brad de lux Azula Ace 3D+2D 250 cm 2.435 Brad de lux Clarissa 3D+2D 210 cm 2.546 Brad de lux KING Full 3D 220 cm 2.119 Brad de lux KING Full 3D 250 cm 2.333 Brad de lux Noel 3D+2D și Conuri 210 cm 2.902 Brad de lux Premium Dakota 3D+2D 220 cm 1.901 Brad de lux Realistic cu Ace 3D + 2D 250 cm 2.015 Brad de lux Realistic cu Ace 3D + 2D 300 cm 3.212 Brad de lux Rustic 3D + 2D 220 cm 1.805 Brad de lux Rustic 3D + 2D 250 cm 2.006 Brad de lux Zlatan 3D + 2D 220 cm 1.845 Brad de lux Burnitat 3D + 2D 220 cm 1.392 Brad de lux Montan 3D + 2D 180 cm 1.384 Brad de lux Paulina 3D+2D 210 cm 2.853 Brad de lux Tania 3D + 2D 180 cm 1.044 Brad artificial Premium Lux 220 cm 1.718 Brad de lux Armonia Ace 3D+2D 220 cm 2.612 Brad de lux Tabby 220 cm 1.690 Brad de lux Isabella 220 cm 2.168 Brad de lux Linda 3D+2D 210 cm 2.190 Brad de lux Majestic Snow 3D + 2D 220 cm 2.102 Brad de lux Pablo Full 3D 220 cm 2.460 Brad de lux Nicole 3D + 2D 250 cm 3.791 Brad de lux Armonia Ace 3D+2D 250 cm 2.979 Brad de lux Pablo Full 3D 180 cm 2.012 Brad de lux Premium Dakota 3D+2D 300 cm 3.905 Brad artificial Royal Super Lux 300 cm 3.398 Brad de lux Zlatan 3D + 2D 180 cm 1.504 Brad de lux Tabby 180 cm 1.164 Brad de lux Foarte Bogat 400 cm 8.375 Brad artificial Royal Super Lux 150 cm 1.049 Brad de lux Tabby 250 cm 2.302 Brad de lux Joanna 100% 3D 220 cm 2.431 Brad de lux Joanna 100% 3D 250 cm 3.128 Brad de lux Aspen 150 cm 588 Brad de lux Cassandra Ace 3D + 2D 170 cm 1.019 Brad de lux Oscana 150 cm 549 Brad de lux Fabian 3D + 2D 300 cm 6.235 Brad de lux Majestic Snow 3D + 2D 180 cm 1.737 Brad de lux Aspen 300 cm 2.327 Brad de lux Ottawa 300 cm 2.247 Brad de lux Oscana 120 cm 387 Brad de lux Bernardo 3D+2D 210 cm 2.546 Brad de lux Alegria 3D + 2D 180 cm 1.044 Brad de lux Premium Dakota 3D+2D 180 cm 1.481 Brad de lux Nicole 3D + 2D 180 cm 2.444 Brad de lux Premium Dakota 3D+2D 250 cm 2.435 Brad de lux Bernardo Ace 3D + 2D 240 cm 3.374 Brad de lux Armonia Ace 3D+2D 180 cm 2.186 Brad de lux Alegria 3D + 2D 220 cm 1.252 Brad de lux Alegria 3D + 2D 250 cm 1.460

La reţeaua de bricolaj Hornbach, se pot găsi brazi decorativi miniaturali de la 15,90 lei, până la brazi naturali tip „Nordmann” XXL de 4‑4,5 m pentru aproximativ 1.200 lei — ceea ce ne arată că magazinul satisface toate gusturile, indiferent de portofel.

Produs Dimensiune Preț (RON) Chiparos într-un ghiveci negru Cham Law ‘Snow White’ 20–25 cm 15,90 Chiparos pitic în ghiveci 35–40 cm 15,99 Molid în ghiveci Picea Glauca Conica 10–20 cm 19,90 Trei plante Chamaecyparis cu figurine de îngeri 20–25 cm 19,99 Chiparos FloraSelf Top Point Chamaecyparis ‘Ellwoodii’ 30–35 cm 19,99 Molid în ghiveci Picea Conica 30–35 cm 21,90 Brad decorativ cu sac de iută și decorațiuni 30–35 cm 21,99 Chiparos Chamaecyparis thyoides ‘Top Point’ 45–50 cm 24,90 Chiparos în ghiveci Cham Law Snow White 20–25 cm 25,00 Chiparos în ghiveci Cham Law Ellwo 20–30 cm 25,00 Chiparos Chamaecyparis thyoides ‘Excellent Point’ 20–30 cm 25,00 Chamaecyparis pisifera Cham Law Little Spire 20–25 cm 25,00 Ghiveci cu molid Picea Glauca Conica 20–30 cm 27,00 Brad de zahăr în ghiveci Picea Glauca Conica 20–30 cm 27,00 Ienupăr albastru Juniperus Chin Stricta 20–30 cm 28,00 Chiparos în ghiveci cu gnom 30–35 cm 30,00 Molid FloraSelf Picea glauca Conica ghiveci cu sac iută 30–35 cm 30,00 Trei pomi miniaturali cu decorațiuni în ghivece albe 27–30 cm 35,00 Brad de Crăciun miniatural în ghiveci cu etichetă Moș Crăciun 20–30 cm 35,00 Chiparos mic în ghiveci Cham Law Ellwo 30–40 cm 39,90 Chamaecyparis thyoides ‘Top Point’ 20–30 cm 45,00 Trei pomi mici cu beteală în ghivece 55–60 cm 49,99 Brad decorativ cu sac de iută și conuri 40–45 cm 49,99 Molid mic în ghiveci 30–40 cm 52,00 Pin de piatră Pinus pinea Sliver Crest 50 cm 52,00 Molid în ghiveci Picea Glauca Conica 50–70 cm 55,00 Brad artificial mic decorativ cu decorațiuni de Crăciun 45–50 cm 55,00 Conifer decorativ în ghiveci cu decor Crăciun 45–50 cm 55,00 Chiparos în ghiveci Top Point ‘Ellwoodii’ 35–40 cm 55,00 Brad artificial cu zăpadă în ghiveci 30–40 cm 55,00 Juniperus Chinensis Stricta 20–40 cm 57,00 Pin de piatră Pinus pinea Sliver Crest cu motiv de ren 50 cm 57,00 Brad mic în ghiveci cu decorațiuni de Crăciun 30–40 cm 57,90 Brad de zahăr în ghiveci Picea Glauca Conica 30–40 cm 59,00 Trei chiparoși de interior în ghivece de scoarță 55–60 cm 59,99 Pin argintiu în ghiveci cu motiv de Crăciun 45–50 cm 65,00 Chiparos argintiu în ghiveci 45–50 cm 65,00 Trei plante la ghiveci Silver Forest 45–50 cm 65,00 Peisaj decorativ de iarnă cu brad și căsuță 30–35 cm 65,00 Brad decorativ cu fructe de pădure și conuri 50–55 cm 65,00 Brad decorativ în coș cu sfoară 70–80 cm 140,00 Brad de Nordmann în ghiveci 125–150 cm 190,00 Brad de Nordmann cu suport pentru Crăciun XXXL 4–4,5 m 1.200,00

La Dedeman, brazii artificiali cu suport inclus costă circa 29,90 lei (pentru modelul Canadian de 120 cm) şi ajung până la aproximativ 4.463 lei pentru un model „Bucovina” de 300 cm — deci de la câteva zeci de lei la câteva mii.

Produs Preț (Lei) Brad artificial Canadian T120-169, verde, 120 cm, suport inclus 29,90 Brad artificial 715-120, cu aspect de zăpadă, fructe roșii și conuri, verde, 120 cm, suport inclus 129,00 Brad artificial 772-150, cu aspect de zăpadă, fructe roșii și conuri, verde, 150 cm, suport inclus 199,00 Brad artificial NAS150-253SD, alb, 150 cm, suport inclus 201,99 Brad artificial PS150-464, alb + verde, 150 cm, suport inclus 199,00 Brad artificial GL30330A, verde, 150 cm, suport inclus 129,00 Brad artificial 715-150, cu aspect de zăpadă, fructe roșii și conuri, verde, 150 cm, suport inclus 199,00 Brad artificial 772-150, cu aspect de zăpadă, fructe roșii și conuri, verde, 150 cm, suport inclus 199,00 Brad artificial Canadian T180-441, verde, 180 cm, suport inclus 139,00 Brad artificial GL60680T, verde, 180 cm, suport inclus 239,00 Brad artificial cu varf tip stea și ornamente 66660017, verde + roșu + auriu, 180 cm 149,00 Brad artificial cu varf tip stea și ornamente 66660019, verde + alb + roșu + auriu, 180 cm 229,00 Brad artificial Hoff Pop Up, 314 LED-uri RGB + 10 LED-uri lumina caldă, 180 cm 520,91 Brad artificial Nobil QC151, verde, 180 cm, suport inclus 698,99 Brad artificial 715-180, cu aspect de zăpadă, fructe roșii și conuri, verde, 180 cm, suport inclus 239,99 Brad artificial Bucovina, verde, 180 cm, suport inclus 625,00 Brad artificial Hoff Snow, 350 LED-uri, lumina alb caldă, 210 cm 849,00 Brad artificial TTC210-873HS, verde + alb, cu vârfuri nins + conuri, 210 cm 899,00 Brad artificial Canadian T210-723, verde, 210 cm, suport inclus 199,00 Brad artificial pin EPP210-1017, verde, cu conuri, 210 cm 759,00 Brad artificial Bucovina Smarald, verde, 210 cm, suport inclus 982,00 Brad artificial AL210-887HS, alb + verde, 210 cm, suport inclus 569,00 Brad artificial OT210-1720, verde, 210 cm, suport inclus 999,00 Brad artificial Premium QC107-1, verde, 220 cm, suport inclus 999,99 Brad artificial pin EPP240-1401, verde, cu conuri, 240 cm 759,00 Brad artificial cu aspect natural TNB240-1314, verde, 240 cm 659,00 Brad artificial cu varfuri nins + conuri + fructe, MO240-1641, verde + roșu + maro, 240 cm 759,00 Brad artificial cu aspect natural TIN240-1423, verde, 240 cm 539,00 Brad artificial cu aspect natural TBFG240-1180, verde, 240 cm 549,00 Brad artificial NA240-1561HS, alb + verde, 240 cm 899,00 Brad artificial TDS240-1088, verde, 240 cm 658,99 Brad artificial Noel New QC177, verde, 200 cm 718,99 Brad artificial Praga QC269, verde, 200 cm 769,00 Brad artificial cu aspect de zăpadă NA200-1167HS, alb + verde, 200 cm 659,00 Brad artificial Premium QC106, verde, 180 cm 649,00 Brad artificial Canadian T180-441, verde, 180 cm, suport inclus 139,00 Brad artificial Bucovina, verde, 300 cm, suport inclus 4.463,00 Brad artificial TCAN240-2246HS, verde, cu ramuri nins, 240 cm, suport inclus 2.012,00 Brad artificial TCAN300-3205HS, verde, cu ramuri nins, 300 cm, suport inclus 2.898,99 Brad artificial Bucovina Snow, alb + verde, 250 cm, suport inclus 2.142,00

La marele retailer online eMAG găsim modele ultra‑economice, precum un brad artificial de 35 cm la 12 lei, şi modele premium deja decorate care depășesc suma de 60.000 de lei.

Produs Preţ Set Brad Artificial de Crăciun, BASIC SILVER, 74 Ornamente, Argintiu, 500 cm 69.875,08 Lei Set Brad de Crăciun Artificial + 74 decoraţiuni, Roşu, 500 cm 69.875,08 Lei Set Brad de Crăciun Artificial + 74 decoraţiuni, Auriu, 500 cm 69.875,08 Lei Brad de Crăciun, Bernard, PVC, 500 cm, Verde 27.717,99 Lei Brad artificial împodobit, din PVC, 35 cm, în ghiveci cu iută HR023R 12,00 Lei Bradut artificial împodobit 40 cm 14,52 Lei Brad de Crăciun, Ultimar, 27 cm, cu decoraţiuni, reutilizabil 14,57 Lei Set de mini brazi de Crăciun, 3 bucăţi, verde, 6×9×12 cm 16,09 Lei Brad artificial, Ramiz, 60 cm, Verde 100,04 Lei Pom de Crăciun Miniatură 60 cm, Wacorresi, cu LED‑uri şi 38 de decoraţiuni, verde cedru… 100,18 Lei Brad de Crăciun MagicHome, împodobit, multicolor, 40 cm 100,45 Lei Brad Decorativ de Crăciun, Verde, cu Globuri Roşii şi Aurii – 45 cm, BDC05 – Strălucire Festivă 100,53 Lei Brad de Crăciun Artificial de Masă Impodobit cu 40 de Becur iLED Baterie ‑ 90 cm 200,00 Lei Brad de Crăciun Artificial Nins cu Bază din Lemn & 120 de ramuri ‑ 120 cm 200,00 Lei vidaXL Pom de Crăciun Artificial pentru Colţ Verde 120 cm PVC şi Metal 200,03 Lei Brad de Crăciun artificial cu suport vidaxl, 120 cm, PVC, 3.63 kg (≈) 200‑250 Lei Set brad artificial de Crăciun şi elemente decorative tip pin, înălţime 210 cm, diametru 115 cm, 350 ramuri, Danex, verde, suport metalic inclus 1.000,00 Lei Brad Decorativ Frosthaven 210 cm 1.000,55 Lei Brad Iluminat, Multicolor, LED, 210 cm 1.003,43 Lei Brad de Crăciun conic vidaXL, cu 8 efecte de iluminare diferite, 3000 LED‑uri, alb rece, 230×800 cm, IP44 ~1.126,50 Lei Brad artificial premium, Full PE 3D, 6580 crenguţe, înălţime 220 cm, suport metalic inclus, Elf 2.011,02 Lei Brad artificial verde, zăpadă Avezzano Ø125×180h 2.011,07 Lei Brad artificial verde, zăpadă Denali Ø130×180h 2.011,63 Lei Set brad artificial + decoraţiuni, decorat cu conuri pin roşii, înălţime 210 cm, diametru 137 cm, 1172 ramuri, Flippy, verde, suport metalic inclus 2.011,65 Lei Brad de Crăciun decorat, 210 cm, Argintiu 4.040,99 Lei Brad artificial verde cu zăpadă artificială Badia Ø175×240h 4.050,46 Lei Brad Artificial Home Alone, Cu Zăpadă şi 650 LEDuri, 240 cm 4.053,50 Lei Brad artificial Premium Snowy Bedford cu lumini, zăpadă şi conuri de brad, 600 LED, PE, 228 cm, alb 4.057,77 Lei

Brazii naturali păstrează tradiția și mirosul specific sărbătorilor de iarnă. Cele mai bune oferte se găsesc la Magazinul de Brazi, ebrazi.ro, GreenFarm și Dedeman.

Magazinul de Brazi oferă brazi între 1,60‑2,50 m la preţuri mici‑medii, de la 129 lei până la 549 lei pentru majoritatea, dar există şi ediţii speciale de 9‑10 m la 11.990 lei.

Produs Dimensiune Preț (lei) Brad Natural (Ediție Promo 2024) 1,60 – 2,10 m 129,00 Brad Natural Blue Premium 1,50 – 1,75 m 259,00 Brad Natural Blue Premium 1,75 – 2,00 m 289,00 Brad Natural Ecologic 1,75 – 2,00 m 299,00 Brad Natural Orange Premium 1,50 – 1,75 m 319,00 Brad Natural Black 1,25 – 1,50 m 349,00 Brad Natural Blue Premium 2,00 – 2,25 m 349,00 Brad Natural Orange Premium 1,75 – 2,00 m 379,00 Brad Natural Ecologic 2,00 – 2,25 m 399,00 Brad Natural Black 1,50 – 1,75 m 449,00 Brad Natural Orange Premium 2,00 – 2,25 m 449,00 Brad Natural Black 1,75 – 2,00 m 549,00 Brad Natural Orange Premium 2,25 – 2,50 m 549,00 Brad Natural Black 2,00 – 2,25 m 599,00 Brad Natural Black 2,25 – 2,50 m 799,00 Brad Natural Black – Special Edition 2,00 – 2,50 m 799,00 Brad Natural Black Special Edition 2,50 – 3,00 m 1.899,00 Brad Natural Black Special Edition 3,00 – 3,50 m 2.199,00 Brad Natural Black Special Edition 3,50 – 4,00 m 1.899,00 Brad Natural 4,00 – 4,50 m 2.899,00 Brad Natural 4,50 – 5,00 m 3.449,00 Brad Natural 5,00 – 6,00 m 3.999,00 Brad Natural 6,00 – 7,00 m 5.999,00 Brad Natural Abies Nordmanniana 7,00 – 8,00 m 9.999,00 Brad Natural Abies Nordmanniana 8,00 – 9,00 m 10.999,00 Brad Natural Abies Nordmanniana 9,00 – 10,00 m 11.990,00

La ebrazi.ro preţurile pentru brazi Nordmann premium pornesc de la circa 129 lei pentru ~100 cm şi pot ajunge până la 5.300 lei pentru cei de peste 6 m înălţime.

Produs Dimensiune Preț (RON) Brad Nordmann TOP QUALITY 50–100 cm 150,00 Brad Nordmann Natural 100–150 cm 129,00 Brad Nordmann Premium 100–125 cm 199,00 Brad Nordmann Premium 125–150 cm 189,00 Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition 100–125 cm 230,00 Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition 125–150 cm 260,00 Brad Nordmann Standard 150–175 cm 175,00 Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition 150–175 cm 299,00 Brad Nordmann Premium 150–175 cm 235,00 Brad Nordmann Standard 175–200 cm 199,00 Brad Nordmann Premium 175–200 cm 285,00 Brad Nordmann TOP Premium 175–200 cm 320,00 Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition 175–200 cm 399,00 Brad Nordmann Standard 200–250 cm 235,00 Brad Nordmann Premium 200–225 cm 325,00 Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition 200–225 cm 460,00 Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition 225–250 cm 650,00 Brad Nordmann Top Premium 250–300 cm 650,00 Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition 250–300 cm 999,00 Brad Nordmann Premium 300–350 cm 1.380,00 Brad Nordmann Top Premium 350–400 cm 1.600,00 Brad Nordmann TOP Premium 300–350 cm 1.575,00 Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition 300–350 cm 2.100,00 Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition 350–400 cm 2.499,00 Brad Nordmann Top Premium 400–450 cm 2.400,00 Brad Nordmann Top Premium 450–500 cm 2.999,00 Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition 400–450 cm 2.999,00 Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition 450–500 cm 3.500,00 Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition 500–600 cm 3.699,00 Brad Nordmann TOP QUALITY Special Edition 600–700 cm 5.300,00

la GreenFarm, bradul argintiu de 100‑120 cm costă 160 lei, iar pentru dimensiunea 180‑200 cm preţul urcă la 400 lei.

Produs Dimensiune Preț (RON) Preț pentru >5 bucăți (RON) Brad argintiu 100–120 cm 160 130 Brad argintiu 120–140 cm 200 160 Brad argintiu 140–160 cm 250 200 Brad argintiu 160–180 cm 300 250 Brad argintiu 180–200 cm 400 300 Brad argintiu 200–250 cm 500 – Brad Nordmann 80–100 cm 100 –

La Dedeman, brazii naturali disponibili sunt în special de tip Abies Nordmanniana și molid Baby Blue și acoperă o gamă de dimensiuni de la mici până la medii, potriviți pentru interior. Prețurile pornesc de la 70,90 lei pentru un brăduț de 70–90 cm (molid verde, Picea Glauca Conica), iar pentru brazi mai înalți, de aproximativ 100–150 cm (Abies Nordmanniana), prețurile ajung la 157–171 lei. Pentru brazi între 175–200 cm, prețul urcă până la 197 lei.

Produs Preț (Lei) Arbore ornamental (brad verde) Abies Nordmanniana, H 100 – 150 cm, D 24 cm 157,00 Arbore ornamental (brad verde) Abies Nordmanniana, H 150 – 175 cm, D 24 cm 171,00 Arbore ornamental (brad verde) Abies Nordmanniana, H 175 – 200 cm, D 24 cm 197,00 Arbore ornamental (brad verde) Abies Fraseri, H 100 – 150 cm, D 24 cm 151,00 Arbore ornamental (molid argintiu) Picea Pungens Baby Blue, H 60 – 80 cm, D 21 cm 99,50 Arbore ornamental (molid argintiu) Picea Pungens Baby Blue, H 80 – 100 cm, D 24 cm 131,90 Arbore ornamental (molid argintiu) Picea Pungens Baby Blue, H 100 – 120 cm, D 27 cm 168,00 Arbore ornamental (molid argintiu) Picea Pungens Baby Blue, H 120 – 140 cm, D 27 cm 189,00 Arbore ornamental (molid argintiu) Picea Pungens Super Blue, H 50 – 60 cm, D 28 cm 124,90 Arbore ornamental (molid verde) Picea Glauca Conica, H 70 – 90 cm, D 21 cm 70,90

Cele mai bune oferte pentru brazi artificiali sunt la LumeaBrazilor.ro, care oferă modele 3D și 3D LED, și la BraziCrăciun.net, unde vei găsi brazi mici și de lux. De asemenea, Hornbach are brazi decorativi și miniaturali, iar Dedeman oferă brazi artificiali cu LED și cu aspect natural. Totodată, eMAG pune la dispoziție brazi artificiali cu aspect realist pentru Crăciun.

LumeaBrazilor.ro – modele 3D și 3D LED;

BraziCrăciun.net – brazi mici și de lux;

Hornbach – brazi decorativi și miniaturali;

Dedeman – brazi artificiali cu LED și zăpadă;

eMAG – brazi artificiali cu aspect realist și seturi complete.

În ceea ce privește brazii naturali, Magazinul de Brazi oferă brazi cu înălțimi între 1,5 și 2,5 metri, iar ebrazi.ro pune la dispoziție brazi premium. GreenFarm se remarcă prin brazi argintiu și Nordmann, iar Dedeman oferă brazi mici și medii potriviți pentru interior.