Experții din industrie avertizează că prețurile decorațiunilor de Crăciun sunt, în medie, cu 10% până la 15% mai mari decât în sezonul precedent. Această creștere este resimțită în special la produsele importate din China, majoritatea articolelor de pe piață, din cauza tarifelor vamale și a costurilor logistice. În consecință, bugetele pentru decorarea locuințelor trebuie planificate mai atent, pentru a evita surprizele neplăcute la final de sezon.

Pe de altă parte, 2025 aduce și trenduri interesante în materie de decorațiuni. În ceea ce privește culorile, combinațiile clasice roșu-verde rămân populare, dar se evidențiază și nuanțe de auriu, alb perlat și tonuri pastelate, care dau un aer modern și sofisticat decorurilor.

Stilurile de decorare se îndreaptă spre mixul între tradițional și minimalist: globuri simple, ghirlande naturale sau artificiale, și lumini LED integrate creează o atmosferă festivă fără a încărca excesiv spațiul. De asemenea, decorațiunile tematice inspirate de natură (conuri, ramuri, elemente de lemn sau țesături) sunt tot mai căutate, evidențiind o tendință spre sustenabilitate și reutilizare.

Un alt trend marcant pentru 2025 este accentul pe iluminatul ambiental. Instalațiile LED, perdelele luminoase și ghirlandele cu efecte speciale permit crearea unor decoruri spectaculoase chiar și în apartamente sau case mai mici, iar combinația între lumini calde și decorațiuni clasice devine o alegere tot mai populară.

În plus, seturile de decorațiuni mixte, care includ globuri, beteală și ornamente tematice, sunt tot mai răspândite, facilitând decorarea rapidă și armonioasă a întregii locuințe.

Prin urmare, planificarea bugetului devine esențială pentru a evita surprizele neplăcute. Iată o defalcare a prețurilor concrete, pe categorii de produse, disponibile în magazinele din România precum Dedeman, JYSK, IKEA, și altele.

Bradul rămâne piesa centrală a decorațiunilor. În 2025, prețul brazilor artificiali variază enorm în funcție de înălțime, material (PVC clasic vs PE cu aspect natural 3D) și funcții suplimentare (lumini integrate).

Pe lângă preț și materiale, alegerea unui brad ține și de aspectul general și de durabilitate. Modelele premium din PE cu aspect 3D oferă o ramificație mai densă și mai realistă, iar unele includ suport metalic stabil și ramuri flexibile, care permit decorarea ușoară fără să se deterioreze în timp. Tot mai mulți români optează pentru brazi artificiali care vin cu lumini LED integrate, economisind timp și costuri suplimentare pentru instalații separate.

De asemenea, dimensiunea bradului trebuie corelată cu spațiul disponibil: un brad mai mare poate crea efectul dorit, dar poate necesita și mai multe decorațiuni pentru a fi proporțional, ceea ce influențează bugetul final al decorului.

Prețuri concrete (estimări de piață 2025):

Brad artificial 180 cm, model „NIDUD” – 350 lei (JYSK)

Brad artificial 180 cm, PVC „cu zăpadă” – 319 lei (Dedeman)

Brad artificial 180 cm, PVC / standard – 319 lei (Dedeman, model anterior / promoție)

Brad artificial 180 cm, aspect nins – 249 lei (Leroy Merlin)

Brad artificial 180 cm, ramuri dense (variantă medie) – 299 lei (Leroy Merlin)

Brad artificial 150 cm, variantă mică / premium – 449 lei (Leroy Merlin)

Brad artificial 180 cm, calitate mai bună „Taiga”, ramuri dense – 549 lei (Leroy Merlin)

Un brad natural (tăiat) va costa, de asemenea, mai mult anul acesta din cauza costurilor crescute de producție și transport, prețurile medii fiind estimate între 150 RON și 350 RON, în funcție de specie și dimensiune.

Iluminatul de Crăciun este esențial pentru atmosferă, iar prețurile variază în funcție de lungime, număr de LED-uri, culoare și certificarea pentru interior/exterior. Tarifele la luminile de Crăciun pot fi afectate de tarifele de import, crescând până la 63% pentru unele articole.

Pe lângă aspectul estetic, alegerea instalațiilor de iluminat pentru interior influențează și siguranța și eficiența energetică. Modelele moderne cu LED consumă mult mai puțin curent decât becurile clasice, permit reglarea intensității luminii și au durată de viață mai lungă.

În plus, variantele cu temporizator sau telecomandă oferă confort și permit crearea unor scenarii festive adaptate fiecărei încăperi, fără a fi nevoie de supraveghere constantă. Astfel, investiția într-o instalație de calitate nu doar înfrumusețează locuința, ci și optimizează costurile de energie și utilizare.

Prețuri concrete (estimări de piață 2025):

Instalaţie LED exterior SNOTRA, 300 LED (≈ 14,95 m + cablu) – 60 lei (magazin JYSK)

Instalaţie LED exterior SNOTRA, 500 LED (≈ 24,95 m + cablu) – 85 lei (JYSK)

Instalaţie LED exterior BAUGE, 120 LED, 5 m – 25 lei (JYSK)

Instalaţie LED interior TRAVERTIN, 100 LED, 2,4 m – ≈ 13,50 lei (JYSK, ofertă)

Instalaţie tip “perdea” / perdea luminoasă 600 LED (interior/exterior), multicoloră – 169 lei (magazin Carrefour România) Carrefour

Instalaţie LED exterior KORNSTEN, 2000 LED, 20 m — 250 lei (reduse de la 349 lei) — (JYSK)

Instalaţie LED exterior KORNSTEN, 1000 LED, ~10,5 m — 135 lei (reduse de la 199 lei) — (JYSK)

Instalaţie LED exterior FEDTSTEN, 600 LED, ~6,25 m — 85 lei (reduse de la 139 lei) — (JYSK)

Instalaţie LED exterior / decoraţiune de brad (interior/exterior), 60 LED, 5–6 m — ~49,90 lei (ofertă „Super Preț” 39,90 lei) — (Dedeman) Dedeman

Instalatie LED interior „TURKENIT”, 2,5 m / 100 LED — ≈ 34,99 lei (retailer: JYSK)

Instalatie LED interior „TROLL”, 3,8 m / 80 LED + temporizator — ≈ 26,99 lei (JYSK)

Instalatie LED interior „STAR”, 2 m / 20 LED + temporizator — ≈ 10 lei (JYSK)

Instalatie de Crăciun / decorațiune interior „Hoff”, 130 LED, livă caldă — 29,00 lei (Dedeman)

Instalatie brad „Hoff”, 100 LED, 5 m — ≈ 54,89 lei (Dedeman)

Instalație / decor „Decystar 411549” (15 LED-uri, formă „stelute”), pentru interior — ≈ 89,90 lei (Dedeman)

Instalaţie de brad/decoraţiune Hoff (180 LED + 20 LED flash, 5 m) — ~159 lei — (Dedeman)

Ornamentele sunt foarte importante deoarece dau cu adevărat nota de sărbătoare fiecărui spațiu. Globurile colorate, figurinele tematice și decorațiunile hand-made transformă bradul și locuința într-un decor festiv, personalizat. Alegerea lor atentă permite crearea unei atmosfere armonioase și calde, iar combinațiile de culori și materiale pot reflecta stilul și gusturile fiecărei familii, făcând fiecare Crăciun unic.

Personalizarea primează, iar piața oferă opțiuni pentru toate buzunarele, de la globuri din plastic ieftine la ornamente din sticlă suflată.

Prețuri concrete (estimări de piață 2025):

Set globuri simple din plastic, 12 buc, diverse culori – 15 RON (JYSK)

Set globuri simple din plastic, 24 buc, culori mixte – 40 RON (Dedeman)

Glob din sticlă, model clasic, 1 bucată – 5 RON (Leroy Merlin)

Glob din sticlă, decorat, 1 bucată – 30 RON (Bonami)

Coroniță ușă simplă, artificială, 30 cm – 30 RON (Dedeman)

Coroniță ușă decorată, 40 cm – 150 RON (JYSK)

Figurină Moș Crăciun, 30 cm – 60 RON (Leroy Merlin)

Figurină ren, 40 cm – 120 RON (Bonami)

Set 42 globuri plastic, diverse dimensiuni – 38 RON (Dedeman)