Când decorezi și împodobești bradul de Crăciun, este important să folosești doar instalații și decorațiuni electrice în stare perfectă de funcționare, subliniază specialiștii de la DSU. Orice defect, fir neizolat sau improvizație trebuie eliminată, iar remedierea problemelor electrice se face numai de personal autorizat.

Instalatia electrică nu trebuie suprasolicitată, evitându-se conectarea simultană la aceeași priză a mai multor aparate cu consum mare, pentru a preveni supraîncălzirea și incendiile. Bradul trebuie poziționat la distanță de sursele de căldură sau foc deschis și montat stabil pentru a nu fi răsturnat accidental de copii, animale de companie sau curenți de aer.

În timpul gătitului, atenția trebuie să fie maximă. Nu trebuie să părăsești bucătăria atunci când preparatele sunt pe foc, iar copiii trebuie ținuți la distanță. Dacă uleiul ia foc, nu se folosește apă; trebuie oprit imediat gazul sau curentul electric și acoperit vasul cu un capac metalic sau cu un prosop umed.

„Măsurile simple de precauție vă ajută să vă bucurați de preparatele voastre preferate fără riscuri. De asemenea, țineți copiii la distanță de zona de gătit și nu îi lăsați nesupravegheați în bucătărie. Aveți în vedere aceste recomandări utile, pentru a avea sărbători liniștite”, transmite DSU.

Mânerele tigăilor și oalelor trebuie orientate spre interior pentru a evita răsturnările accidentale, iar prosoapele, hârtia și alte materiale combustibile trebuie păstrate departe de flacără. După gătit, aragazul și cuptorul trebuie verificate și închise înainte de a părăsi locuința sau de a merge la culcare.