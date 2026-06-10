Greșelile care te pot costa 30 de ani de credit. Avertisment pentru cei care cumpără locuințe. Expert: „Fondul construit imobiliar este mult și prost în România”

Mulți români aleg un apartament în funcție de preț, finisaje sau compartimentare, însă ignoră detalii tehnice care le pot transforma investiția într-o sursă permanentă de probleme și cheltuieli. Inginerul constructor Marius Șoflete avertizează că lipsa documentării înainte de cumpărare poate avea consecințe serioase pentru cei care se îndatorează pe zeci de ani pentru o locuință.

Piața imobiliară din România continuă să atragă mii de cumpărători în fiecare an, însă nu toate locuințele oferă calitatea pe care o promit materialele de prezentare sau finisajele moderne.

Inginerul constructor Marius Șoflete atrage atenția că foarte mulți cumpărători iau decizii emoționale și nu verifică aspectele tehnice esențiale ale unei construcții.

„România este un factor psihologic și sociologic pentru care oamenii vor să fie proprietari. Și acum sincer. Fondul construit imobiliar nu degeaba este mult și prost în România, pentru că s-a cumpărat orice.”

Potrivit specialistului, mulți cumpărători se concentrează exclusiv pe aspectul apartamentului și ignoră elemente care vor influența confortul și costurile pe termen lung.

Marius Șoflete spune că una dintre cele mai mari greșeli este evaluarea unei locuințe exclusiv după aspectul vizibil.

„Foarte mulți oameni sunt atrași excesiv de finisaje. Adică doar de ce haine am pe mine, să zic așa. Nu știu de ce este în spatele hainei.”

Specialistul explică faptul că hidroizolațiile, instalațiile, etanșările sau termoizolația sunt mult mai importante decât marmura, parchetul sau alte elemente decorative.

„Sunt făcute strategic finisaje să-ți ia ochii. Mie la un moment dat mi-a spus un dezvoltator, mă Șoflete, că nu cumpără nimeni termoizolație, oamenii cumpără piatră, lemn, marmură.”

În opinia sa, cumpărătorii ar trebui să analizeze mai atent ceea ce nu se vede, deoarece problemele ascunse pot genera costuri importante după mutare.

Marius Șoflete recomandă verificarea atentă a ferestrelor, a calității lucrărilor executate în spatele finisajelor și a sistemului de încălzire.

„Ferestre cu trei foi de sticlă, punctul 1. Punctul 2, întrebări în spatele finisajelor. Benzi de etanșare, hidroizolații făcute bine, instalații de bună calitate. Și punctul 3, nenegociabil, sursa de încălzire a apartamentului.”

Potrivit acestuia, lipsa unor detalii aparent minore poate favoriza apariția condensului, a mucegaiului și a unor costuri suplimentare pentru proprietari.

Expertul a oferit și un exemplu concret privind impactul sistemului de încălzire asupra cheltuielilor lunare.

„Am întâlnit cu un prieten care și-a cumpărat un duplex. Vecinul lui de pe duplex și-a pus încălzire electrică și s-a luat de prietenul meu că de ce și-a pus pompă de căldură, că ești nebun să bagi 5.000 de euro în pompă de căldură. Iarna asta. Prietenul meu a avut facturi de 700 lei toată iarna.”

Diferența a fost uriașă pentru vecinul care a ales o altă soluție.

„Vecinul a avut 2600 lei pe luna de iarnă. Decembrie, ianuarie și februarie a avut în medie 2600 lei, fiind pe pur electric.”

Pe lângă costurile cu utilitățile, Marius Șoflete spune că izolarea fonică ar trebui să fie un criteriu important atunci când este cumpărat un apartament.

„Pereții între apartamente să fie groși, să fie ori din beton armat, ori din cărămidă, plus placare cu gips carton, plus placare cu vată.”

Acesta avertizează că locuințele moderne foarte bine izolate termic pot amplifica disconfortul produs de zgomotele din interiorul blocului dacă nu există măsuri adecvate de izolare fonică.

Marius Șoflete consideră că mulți cumpărători realizează prea târziu că au făcut compromisuri majore atunci când au ales locuința.

„Mulți oameni își iau credite. Te duci 30 de ani, te îndatorezi la bancă, plătești 50-60% în plus, nu? Ca să-ți iei un apartament, ca să-ți asigure liniște.”

Realitatea poate fi însă diferită după mutare.

„Și surpriză. Ai niște facturi din care nu poți să-ți plătești, frate.”

Specialistul recomandă viitorilor proprietari să consulte un arhitect, un auditor energetic sau un inginer înainte de a semna contractul de cumpărare, pentru a evita probleme care pot costa mult mai mult decât o simplă verificare tehnică.