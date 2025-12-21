Utilizarea necontrolată a petardelor și artificiilor rămâne una dintre cele mai frecvente surse de accidente, incendii și tulburări ale ordinii publice. Din acest motiv, legislația românească a fost înăsprită, stabilind reguli clare și sancțiuni severe pentru cei care ignoră cadrul legal.

Începând cu 9 august 2025, sunt aplicabile noile modificări aduse Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, prin Legea nr. 92/2025. Scopul acestor schimbări este limitarea accesului neautorizat la articole pirotehnice și creșterea nivelului de siguranță pentru populație.

Legea clasifică articolele pirotehnice în funcție de destinație și gradul de risc:

articole de divertisment (F1–F4);

articole de scenă (T1 și T2);

alte articole pirotehnice (P1 și P2).

Singura categorie accesibilă persoanelor fizice este F1, considerată cu risc foarte scăzut. Aici intră produse precum artificiile de brad, bețișoarele bengale, pocnitorile pentru petreceri sau scânteile decorative. Acestea pot fi folosite doar de persoane care au împlinit 16 ani și nu pot fi fabricate, importate sau comercializate de persoane fizice.

Toate celelalte categorii (F2–F4, T1, T2, P1, P2) sunt rezervate exclusiv profesioniștilor autorizați, din cauza pericolului ridicat de explozie, incendiu sau vătămare gravă.

Comercializarea articolelor pirotehnice este permisă doar firmelor autorizate, în limitele stabilite prin licențele emise de autoritățile competente – inspectoratele de muncă și structurile de poliție teritoriale.

Persoanele fizice nu pot deține, transporta, depozita sau utiliza articole pirotehnice, cu excepția celor din categoria F1, și doar în condițiile legii. Folosirea materialelor explozive fără calitatea de artificier sau pirotehnician autorizat este strict interzisă.

Legea prevede pedepse cu închisoare sau amendă penală pentru mai multe fapte, printre care:

vânzarea articolelor F1 către minori;

comercializarea acestora de către persoane neautorizate;

depozitarea sau prepararea fără autorizație;

depășirea limitelor legale de stocare.

Folosirea, deținerea sau comercializarea fără drept a articolelor din categoriile cu risc ridicat (F2–F4, T1, T2, P1, P2) se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani, indiferent dacă fapta este comisă de o persoană fizică sau juridică.

Aceleași sancțiuni se aplică și comercianților autorizați care vând ilegal aceste produse către publicul larg.

Pe lângă răspunderea penală, legea prevede și amenzi între 1.000 și 7.500 de lei pentru activități desfășurate fără drept, precum cumpărarea, transportul, depozitarea sau utilizarea neautorizată a articolelor pirotehnice.

În cazul firmelor, cuantumul amenzilor se dublează. Constatarea și sancționarea faptelor revin inspectorilor de muncă și poliției.

Există restricții clare privind locurile și intervalele în care pot fi folosite articole pirotehnice. Este interzisă utilizarea acestora:

pe timpul nopții, între orele 24:00 și 6:00, cu excepția evenimentelor autorizate;

în apropierea locuințelor, instalațiilor electrice, conductelor de gaze sau depozitelor de combustibil;

pe drumuri publice, alei pietonale sau în zone aglomerate;

în apropierea pădurilor sau în zone cu risc natural;

în vecinătatea obiectivelor industriale periculoase.

De asemenea, folosirea artificiilor în alte scopuri decât cele declarate, dacă afectează liniștea publică, atrage sancțiuni suplimentare conform legislației privind ordinea publică.