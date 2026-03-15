Proiectul privind reglementarea utilizării materialelor pirotehnice în București a fost inițiat de consiliera generală Andreea Leonte și a fost aprobat vineri. Potrivit comunicatului transmis de REPER, noua hotărâre introduce reguli mai stricte pentru folosirea petardelor și artificiilor și consolidează mecanismele de control, cu scopul de a preveni accidentele și de a crește siguranța publică.

Demersul a fost sprijinit de peste 12.000 de locuitori ai Capitalei care au semnat petiția intitulată „Revelion fără petarde și artificii în București”. Prin această inițiativă, semnatarii au cerut autorităților să adopte măsuri mai ferme pentru reglementarea utilizării materialelor pirotehnice în oraș.

Noua reglementare stabilește că aprobările pentru activitățile pirotehnice vor fi acordate de Primăria Capitalei, nu de primăriile de sector. Măsura urmărește stabilirea unor reguli unitare și realizarea unor controale mai eficiente la nivelul întregului oraș.

Proiectul extinde reglementarea și asupra pirotehnicelor utilizate în interior, pentru care va fi necesară aprobarea municipalității. În același timp, Poliția Locală a Municipiului București și polițiile locale de sector vor avea atribuții clare pentru efectuarea controalelor și aplicarea sancțiunilor, astfel încât noile reguli să fie respectate.

Hotărârea prevede interzicerea utilizării articolelor pirotehnice din categoriile T1, T2, F2, F3 și F4 pe raza municipiului București, inclusiv în cadrul evenimentelor publice sau private, pe tot parcursul anului.

În cazul spectacolelor organizate de municipalitate sau de primăriile de sector, artificiile vor putea fi înlocuite cu alternative precum spectacole de lumini, proiecții laser, drone sau alte soluții moderne care nu implică utilizarea materialelor pirotehnice, potrivit proiectului respectiv.

Totuși, prin excepție, spectacolele pirotehnice vor putea fi organizate de operatori autorizați, cu obținerea tuturor avizelor legale și cu aprobarea Primăriei Capitalei. Aceste evenimente vor putea avea loc doar în locații strict delimitate, care să nu afecteze zonele rezidențiale, parcurile sau adăposturile de animale. Conform proiectului, pentru organizarea unor astfel de spectacole va fi percepută o taxă de 500 de lei pentru fiecare minut de utilizare a materialelor pirotehnice.