Bucureștiul renunță la artificii și limitează drastic utilizarea acestora. Potrivit unui proiect votat de Consiliul General, oricine dorește să organizeze spectacole pirotehnice va trebui să plătească o taxă de 500 de lei pe minut și să obțină acordul Primăriei. Cei care nu respectă aceste prevederi vor fi sancționați de polițiștii locali.

Primăria Capitalei, precum și primăriile de sector, vor înlocui artificiile la festivități cu lasere de lumini și spectacole cu drone. Această măsură a fost adoptată pentru a proteja atât oamenii, cât și animalele.

Astfel, Bucureștiul se alătură celorlalte orașe din țară care au renunțat deja la artificii, printre care se numără Cluj-Napoca, Iași, Brașov și Constanța.

Sub influența grijii pentru animale și a nevoii de aer curat, tot mai multe administrații locale își regândesc modul în care sărbătoresc trecerea dintre ani. Autoritățile invocă două motive majore: zgomotul și stresul pe care artificiile îl provoacă animalelor și poluarea ridicată pe care o generează în noaptea de 31 decembrie. În locul exploziilor tradiționale, primăriile promit experiențe vizuale fascinante, care încântă privirea și respectă mediul.

Cluj-Napoca a fost printre primele orașe care au spus „adio” artificiilor clasice. Pe urmele Clujului, și Brașov, Iași și Suceava au anunțat un Revelion fără focuri de artificii publice, alegând în schimb jocuri de lumini și spectacole laser. Autoritățile au ascultat solicitările organizațiilor pentru protecția animalelor, conștiente de efectele traumatizante ale zgomotelor puternice asupra faunei urbane.

La Brașov, fostul primar anunța încă din 2020 că „pentru a-i proteja pe prietenii necuvântători”, artificiile nu vor mai fi organizate în centrul orașului — un mesaj care se răspândește acum în întreaga țară.

Buzăul a devenit al șaselea municipiu care va sărbători un Revelion fără pocnitori, înlocuindu-le cu un spectaculos show de lumini. Măsura are grijă atât de animalele sălbatice din parcul Crâng, cât și de micii prieteni necuvântători ai locuitorilor, demonstrând că sărbătoarea poate fi la fel de magică, dar mult mai blândă cu natura.

Protejarea animalelor este motivul principal invocat de autorități. Zgomotul puternic și luminile bruște sperie câinii, pisicile și păsările, care se pot panica, rătăci sau răni. Veterinarii spun că animalele aud mult mai bine decât oamenii și că pocniturile puternice le pot provoca pierderea auzului sau comportamente neobișnuite.

Pe lângă efectele asupra animalelor, artificiile poluează și aerul. În noaptea de Revelion, cantitatea de particule fine din aer crește mult din cauza substanțelor toxice din artificii. Resturile pirotehnice conțin metale grele, cum ar fi plumbul sau cuprul, care ajung în sol și în apă. După petreceri, parcurile și străzile rămân pline de tuburi și fragmente de artificii, care sunt periculoase pentru animale și murdăresc orașul.

Autoritățile locale spun că renunțarea la artificii înseamnă aer mai curat și străzi și parcuri mai sigure în prima zi a anului.