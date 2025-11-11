Pentru mulți dintre noi, artificiile simbolizează începutul unui nou an plin de speranță. Pentru animalele de companie însă, aceleași sunete sunt semnale de pericol. Frica de zgomote puternice este un comportament natural, legat de instinctul de supraviețuire.

Pentru a înțelege mai bine comportamentul prietenilor noștri patrupezi și pentru a afla cum îi putem ajuta cât mai eficient în această perioadă, Capital a cerut opinia unui specialist – medicul veterinar Mina Peter, care explică de ce zgomotele de artificii pot declanșa reacții extreme de teamă la câini și pisici și ce putem face pentru a le oferi siguranță.

„Zgomotele bruște și lumina puternică sunt factori care activează reacția de fugă sau de panică. Animalele nu pot înțelege ce se întâmplă, așa că se ascund, tremură sau încearcă să evadeze. Este crucial să știm cum să gestionăm această frică. Altfel, câinii pot dezvolta fobii pe termen lung”, explică medicul veterinar Mina Peter pentru Capital.

Veterinarii recomandă ca animalele să fie ținute în casă, cu ușile și ferestrele bine închise, iar spațiul în care se află să fie cât mai izolat fonic. Dacă proprietarii lipsesc, este important ca animalele să rămână într-un loc sigur, în care nu pot evada.

„În fiecare an, după noaptea de Revelion, apar zeci de cazuri de câini pierduți, unii nereușind să mai ajungă la stăpânii lor, oricât am încerca să dăm de ei. De aceea, microciparea și înregistrarea lor sunt extrem de importante”, adaugă Mina Peter.

Microciparea este una dintre cele mai importante măsuri de siguranță pentru animalele de companie, mai ales în perioadele în care acestea se pot speria și fugi, cum se întâmplă adesea în noaptea de Revelion. Printr-un microcip – un mic dispozitiv introdus sub piele, care conține un cod unic – animalul poate fi identificat rapid dacă se pierde.

Codul este înregistrat într-o bază de date națională împreună cu datele de contact ale proprietarului, astfel încât medicii veterinari sau autoritățile pot contacta imediat stăpânul atunci când animalul este găsit. În România, microciparea este obligatorie pentru câini și recomandată pentru pisici, fiind o metodă sigură, nedureroasă și extrem de eficientă pentru a preveni pierderea definitivă a unui animal iubit.

Pisicile, deși mai discrete, pot fi la fel de speriate ca și câinii. Ele au un auz de trei ori mai sensibil decât al omului și percep intens fiecare explozie. Spre deosebire de câini, pisicile preferă să se ascundă și să rămână nemișcate în timpul zgomotelor.

Pentru a le proteja, stăpânii ar trebui să pregătească din timp un loc sigur în care acestea să se poată retrage: o cameră liniștită, un dulap sau o cutie cu o pătură groasă. Dacă nu dorește să se ascundă în acele locuri și preferă altele, nu te supăra pe ea. Ea știe cel mai bine unde își găsește liniștea, departe de lumea dezlănțuită cu care nu este familiarizată.

De reținut însă că închiderea geamurilor și a draperiilor ajută la reducerea zgomotelor. De asemenea, este esențial să nu fie lăsate singure. Pisicile simt starea emoțională a stăpânului și se calmează mai ușor dacă acesta rămâne lângă ele.

„Cel mai important lucru este prezența omului său. Dacă proprietarul este calm, transmite acea liniște și pisicii. Trebuie să reținem că atât pisicile, cât și câinii, ne simt, simt emoțiile și energia noastră. Frica se reduce atunci când ele simt că nu sunt singure, deoarece pisicile sunt foarte sensibile la dispoziția oamenilor lor”, explică Mina Peter pentru Capital.

Evitarea petrecerilor zgomotoase în casă, blocarea accesului afară și menținerea rutinei zilnice sunt măsuri care ajută enorm la reducerea anxietății feline. Mai mult, am putea să le oferim în acele clipe prezența noastră, să le ținem în brațe, să le atragem atenția către altceva, să ne jucăm cu ele, sau să le oferim gustări.

Câinii sunt, de regulă, mult mai afectați de artificii. Ei pot manifesta semne evidente de frică: tremurat, lătrat excesiv, încercări de fugă, salivare, respirație accelerată. În unele cazuri, animalele pot chiar să se rănească încercând să scape.

„Frica de artificii este o formă de anxietate severă, asemănătoare stresului post-traumatic la oameni. În astfel de momente, câinii nu mai reacționează rațional, sunt foarte speriați, agitați, unii plâng. Caută un loc sigur, iar uneori fug fără direcție și se pot pierde. De aceea, este important să fim atenți la reacțiile câinilor la artificii și să acționăm repede și repet…să fie microcipați!”, spune Mina Peter.

Pentru câinii sensibili sau cei care au mai manifestat frică în anii anteriori, medicii veterinari pot recomanda un tratament temporar cu produse calmante. Acestea trebuie administrate doar la recomandarea specialistului, după un consult prealabil.

„Există medicamente care îi pot ajuta să treacă mai ușor peste noaptea de Revelion, dar niciodată nu trebuie date fără indicația medicului. Fiecare animal reacționează diferit, iar dozajul este esențial”, avertizează Mina Peter.

De asemenea, o plimbare mai lungă în timpul zilei de 31 decembrie îi poate ajuta să se relaxeze și să obosească, astfel încât noaptea să fie mai liniștiți.

Frica câinilor de artificii are mai multe cauze, iar înțelegerea lor este esențială pentru a le oferi siguranță și confort. Mulți câini nu sunt obișnuiți cu zgomotele puternice și neașteptate, iar explozia artificiilor este percepută de ei ca o amenințare reală. Lipsa expunerii treptate la astfel de sunete duce adesea la reacții de panică, tremurat sau încercări de fugă.

„Un alt factor important este predispoziția genetică: unele rase mai sensibile sau de talie mică reacționează mai intens la zgomote bruște”, mai spune medicul veterinar, pentru Capital.

Experiențele negative din trecut contribuie și ele la apariția anxietății — un câine care s-a speriat anterior de artificii sau furtuni poate manifesta o teamă tot mai accentuată în anii următori.

„Fiecare câine percepe frica diferit, în funcție de temperament, vârstă și experiențele trăite. De aceea, reacțiile lor nu trebuie minimizate, ci înțelese și gestionate cu răbdare”, explică Mina Peter.

Ca să recapitulăm, frica de artificii este rezultatul unui cumul de factori — biologici, emoționali și de mediu — iar conștientizarea acestor aspecte îi ajută pe stăpâni să creeze un mediu mai calm și mai sigur pentru patrupedul lor.

Pregătirea pentru noaptea de Revelion ar trebui să înceapă din timp. Cu puțină grijă, stresul animalelor poate fi redus considerabil.

Păstrează-le în interior. Închide ușile, ferestrele și trage draperiile pentru a atenua zgomotul și lumina.

Stai alături de ele. Prezența ta este cel mai important factor calmant.

Menține rutina zilnică. Hrănirea și plimbările trebuie să urmeze programul obișnuit.

Oferă-le un loc sigur. Creează o zonă liniștită în care se pot retrage – o cameră mică, un culcuș, o cutie cu pături.

Evită să le cerți sau să le forțezi. Frica nu poate fi pedepsită. Lasă animalul să reacționeze cum simte nevoia.

Nu te supăra pe ei dacă reacționează diferit de cum te-ai aștepta

Consultă medicul veterinar. Dacă patrupedul are probleme severe de anxietate, cere sfatul unui specialist pentru un plan personalizat.

„Noaptea de Revelion nu trebuie să fie un motiv de panică pentru companionii noștri, dacă oamenii le oferă siguranță și calm. E o responsabilitate mică, dar una care poate face diferența între o posibilă traumă și liniște. Trebuie să ne gândim la ei ca la niște copii mici, să le oferim suport, așa cum ne oferă ei încredere, să îi iubim și să încercăm să le fim alături, așa cum ne sunt și ei”, concluzionează Mina Peter în interviul pentru Capital.

Artificiile pot fi un spectacol minunat pentru oameni, dar pentru animalele de companie sunt o sursă de stres și pericol. Prin gesturi simple – un spațiu sigur, prezență, calm și, la nevoie, sprijin veterinar – putem transforma o noapte zgomotoasă într-una mai liniștită pentru prietenii noștri necuvântători. Protejarea lor nu este doar o dovadă de grijă, ci și o formă de respect față de toate ființele care ne sunt alături zi de zi.