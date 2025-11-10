În 2025, întreținerea unui animal de companie presupune o serie de proceduri obligatorii și costuri pe care proprietarii trebuie să le cunoască încă de la început.

Primul pas este microciparea, o procedură prin care un dispozitiv de dimensiunea unui bob de orez este introdus sub pielea animalului, de obicei între omoplați, pentru a permite identificarea acestuia în registrele naționale și internaționale. Microciparea este obligatorie pentru toți câinii cu stăpân, conform OUG nr. 155/2001, iar în cazul pisicilor este necesară în anumite situații, în special atunci când circulă în spații publice, sunt vândute sau donate.

Intervenția poate fi realizată doar de un medic veterinar autorizat, iar costul variază între 100 și 300 de lei, în funcție de clinică sau de existența unor pachete care combină microciparea cu vaccinarea obligatorie.

Momentul recomandat pentru această procedură este la vârsta de două-trei luni, atât la căței, cât și la pisoi.

După microcipare, animalul trebuie înregistrat în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân, cunoscut ca RECS, unde sunt introduse datele proprietarului, informațiile despre animal, detaliile microcipului, vaccinările administrate, precum și eventualele proceduri de sterilizare.

Legea prevede un termen de maximum nouăzeci de zile de la fătare sau înregistrarea imediată după dobândirea animalului. Proprietarul are obligația de a actualiza datele în caz de schimbare a adresei, a proprietarului sau în cazul decesului animalului. Amenzile pentru nerespectarea microcipării sau a înregistrării pot ajunge la 5.000 – 10.000 de lei, conform OUG nr. 155/2001 și HG nr. 1059/2013.

Pentru cei care doresc să călătorească în afara țării alături de animalul lor, este necesar pașaportul european pentru animale de companie. Acest document, valabil pentru câini, pisici și dihori, include date despre proprietar, descrierea fizică a animalului, numărul microcipului, vaccinarea antirabică și alte mențiuni privind sănătatea sa. În România, pașaportul nu este obligatoriu dacă animalul nu părăsește țara, însă devine necesar în orice deplasare externă.

Prețul lui pornește de la 100 de lei, variind în funcție de oraș, de clinică și de situația medicală a animalului în momentul eliberării documentului.

Vaccinarea rămâne o componentă esențială a îngrijirii animalelor de companie, iar în România vaccinul antirabic este obligatoriu atât pentru câini, cât și pentru pisici, fiind administrat după vârsta de trei luni și apoi repetat anual.

În cazul câinilor, schema de vaccinare include, pe lângă vaccinul antirabic, vaccinuri polivalente care protejează împotriva parvovirozei, jigodiei, hepatitei infecțioase, parainfluenței și leptospirozei. Uneori, medicii veterinari recomandă suplimentar vaccinul pentru tusea de canisă sau cel împotriva coronavirozei canine. Primele vaccinări sunt administrate între șase și doisprezece săptămâni, în etape succesive, urmate ulterior de rapeluri anuale.

Pisicile au propriile scheme de vaccinare, majoritatea medicilor veterinari recomandând imunizarea împotriva panleucopeniei, rinotraheitei și calicivirusului, cu administrarea vaccinului antirabic în special pentru cele care au acces în exterior sau călătoresc.

În funcție de stilul de viață al animalului de companie, există și vaccinuri opționale, precum cel împotriva leucemiei feline.

Costurile pentru a avea un animal de companie în 2025 diferă în funcție de specia animalului, oraș și nevoile medicale, dar, în medie, proprietarii ar trebui să ia în calcul următoarele tarife:

microcipare + înregistrare: 100–300 lei;

vaccinuri inițiale: 200–500 lei;

pașaport european: de la 100 lei în sus;

rapeluri anuale și controale medicale: 150–300 lei/an.

Pentru cei care nu vor să cumpere animale de companie, ci preferă adopția, numeroase centre din marile orașe oferă câini și pisici care au nevoie de un cămin:

În București funcționează ASPA, Fundația Vier Pfoten și Red Panda Association.

În Cluj-Napoca, cei interesați pot apela la Asociația Arca lui Noe, organizația NUCA sau Centrul de Ecarisaj.

În Timișoara există Danyflor, Happy Tails și Asociația pentru Protecția Animalelor.

În Iași, adopțiile sunt facilitate de Save Our Paws, Adăpostul Municipal și Asociația Căsuța Pisicească.

Constanța pune la dispoziție adăpostul public, Asociația Hobby și Biobaza pentru animale fără stăpân.

Craiova oferă servicii prin Adăpostul Canin administrat de Salubritate Craiova, prin Asociația Suflete Nevinovate și prin adăpostul felin Felis Catus.