În cadrul videoconferinței, ministrul român al Muncii, Florin Manole, a transmis că discuția cu omologul său din Republica Moldova a fost una bazată pe valori comune, axate pe protejarea copiilor, sprijinirea familiilor și respectul față de muncă, pe care le-a considerat fundamentele unei societăți demne.

Acesta a precizat că a fost abordată în special tema protejării copiilor neînsoțiți și a repatrierii acestora în siguranță, printr-un viitor acord bilateral.

Manole a menționat, de asemenea, că a discutat despre inițiativa europeană „Garanția pentru copii”, care garantează accesul fiecărui copil la educație, sănătate și sprijin social, și despre modul în care Republica Moldova poate construi un cadru similar de acțiune pornind de la experiența României.

Ministrul a subliniat că s-a convenit consolidarea parteneriatului între cele două state prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Florin Manole a mai afirmat că România va rămâne un partener de încredere al Republicii Moldova în procesul de implementare a directivelor europene privind munca și protecția socială.

„Discuția de astăzi, prin videoconferință, cu doamna Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, a fost un dialog între oameni care împărtășesc aceeași credință: că protejarea copiilor, sprijinirea familiilor și respectul față de cei care muncesc sunt fundamentele unei societăți demne. Am vorbit despre protejarea copiilor neînsoțiți și despre repatrierea lor în siguranță, prin intermediul unui acord bilateral. Am discutat despre Garanția pentru copii, o inițiativă europeană care oferă fiecărui copil dreptul la educație, sănătate și sprijin, și despre cum poate Republica Moldova să își construiască propriul cadru de acțiune pornind de la acest model. De asemenea, am convenit să întărim parteneriatul nostru în domeniul muncii și protecției sociale, prin intermediul ANOFM. I-am promis doamnei Plugaru că România va rămâne un partener de încredere în sprijinul implementării directivelor europene în domeniul muncii și protecției sociale”, a scris Florin Manole luni, 10 noiembrie, pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, ministrul moldovean al Muncii, Natalia Plugaru, a declarat că a apreciat deschiderea și colaborarea cu partea română, considerând că această cooperare va deveni mai solidă ca oricând.

Ea a menționat că discuțiile s-au concentrat pe protejarea drepturilor copiilor și pe cooperarea interstatală, subliniind sprijinul oferit de România ca stat membru UE.

Potrivit acesteia, prietenia și deschiderea ministrului Manole vor contribui la apropierea Republicii Moldova de standardele europene în domeniul muncii și protecției sociale.