Inițiativa prevede oferirea unor produse de capacitate transfrontalieră până în aprilie 2026, iar operatorii au convenit asupra reducerii coordonate a tarifelor de interconectare cu 25-50% pentru a stimula utilizarea infrastructurii existente. Astfel, tranzitul gazelor naturale în regiune va deveni mai eficient, iar accesul la surse alternative, inclusiv LNG și gaze din Marea Caspică, va fi facilitat.

„Ruta 2” pornește din Grecia, trece prin interconectorul Grecia-Bulgaria și continuă prin Coridorul Transbalcanic, iar „Ruta 3” va lega conductele din regiunea Adriatică cu aceeași infrastructură, sporind flexibilitatea și capacitatea de tranzit. Această măsură are rolul de a reduce dependența regiunii de gazul rusesc și de a asigura un flux constant de energie pentru statele participante.

Creșterea capacității de tranzit prin punctele de interconectare va permite suplimentarea volumelor transportate și va facilita direcționarea gazelor către Europa de Sud-Est. Aceasta contribuie, totodată, la diversificarea surselor de aprovizionare și la consolidarea stabilității pieței energetice regionale.

Oficialii implicați în proiect au subliniat că obiectivele principale sunt obținerea aprobărilor de reglementare pentru rutele T2 și T3 până la termenul stabilit, implementarea tarifelor reduse pentru stimularea utilizării infrastructurii și extinderea capacității terminalelor LNG, în special în Grecia.

Colaborarea între cele cinci țări demonstrează angajamentul lor pentru o piață energetică regională mai rezilientă, integrată și competitivă, capabilă să susțină economia, să protejeze consumatorii și să crească stabilitatea energetică pe termen lung. România, prin Transgaz, are un rol strategic în acest proiect, fiind pregătită să gestioneze volume suplimentare de gaze naturale pe rutele planificate.

Această inițiativă regională reprezintă un pas important spre consolidarea independenței energetice a Europei de Sud-Est, promovând cooperarea transfrontalieră și utilizarea mai eficientă a infrastructurii existente.

„Inițiativa de astăzi marchează un alt pas important și concret înspre creșterea securității energetice și a cooperării regionale în Europa de Sud-Est și Centrală. Prin avansarea Rutei 2 și a Rutei 3, deblocăm întregul potențial al infrastructurii GNL a Greciei – care cuprinde atât terminalul Revithoussa, cât și Unitatea Plutitoare de Stocare și Regazeificare (FSRU) Alexandroupolis – și consolidăm în continuare poziția Greciei ca punct de intrare cheie pentru aprovizionarea diversificată cu gaze în Europa. Prin DESFA și Coridorul Vertical, Grecia permite fluxuri flexibile de gaze de la sud la nord și asigură acces fiabil la resurse energetice diversificate pentru regiunea mai largă, inclusiv Ucraina. Colaborarea strânsă dintre OTS-urile participante reflectă angajamentul nostru comun față de o piață energetică europeană mai rezilientă, interconectată și competitivă – una care deservește cetățenii, sprijină economiile și promovează stabilitatea regională pe termen lung.”

„Conducta Grecia-Bulgaria se află în centrul acestor noi rute, oferind noi oportunități flexibile care pot schimba piața. Prin intermediul rutelor 2 și 3, ICGB participă ferm alături de partenerii noștri operatori de transport și de sistem la promovarea unei conectivități energetice și mai puternice de la Sud la Nord. Eforturile noastre comune reprezintă un pas concret înspre o independență energetică sporită pentru Europa, permițând acces diversificat, fiabil și competitiv la gaze din surse GNL și din Regiunea Caspică.”

„Operatorul bulgar de transport gaze va continua să colaboreze cu omologii săi pentru a dezvolta suplimentar și a asigura implementarea pe termen lung a produselor de rută pentru transportul gazelor naturale din surse fiabile, cum ar fi Statele Unite, către Ucraina. Dezvoltate într-un spirit de solidaritate cu poporul ucrainean, cele trei rute reprezintă o măsură tangibilă și deja operațională pentru a spori securitatea energetică și a garanta aprovizionarea cu energie la prețuri accesibile și competitive pentru țările din Europa de Sud-Est. În același timp, Rutele 1, 2 și 3 vor oferi infrastructura atât de necesară pentru a asigura accesul la aprovizionarea fiabilă cu gaze naturale în urma interdicției totale a gazelor naturale rusești”

„România, prin Transgaz, a inițiat, promovat și susținut încă din 2016, conceptul Coridorului Vertical, primul Memorandum de Înțelegere fiind semnat la București, în iulie 2017. Coridorul Vertical si Coridorul Transbalcanic, parte a acestuia, reprezintă piloni esențiali ai securității energetice ce contribuie direct la diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare, la reducerea totala a dependenței de gazele rusești și la consolidarea rezilienței energetice a Republicii Moldova și Ucrainei, respectiv a întregii Europe Centrale și de Est și a zonei Balcanilor. Semnarea, în marja celei de a 6-a Întâlniri Ministeriale privind Parteneriatul pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC) de la Atena, a scrisorii comune a OTS din România, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina și operatorul independent al Interconectorului Grecia-Bulgaria către Autoritățile Naționale de Reglementare din țările respective, pentru solicitarea aprobării furnizării produselor speciale de capacitate Ruta 2 și Ruta 3, până în luna aprilie 2026, inclusiv, reprezintă un demers ferm pe care OTS de pe Coridorul Transbalcanic îl întreprind în vederea asigurării cu gaze a Ucrainei, în această perioadă. Aceste rute vor facilita transportul din Grecia către Ucraina, al gazelor naturale provenite din surse diversificate (GNL și gaze din Marea Caspică) prin tronsonul Trans-Balcanic al Coridorului Vertical de Gaze. Prin implementarea Coridorului Vertical capacitatea la PI Negru Vodă-Kardam va crește de la 5, 03 mld.mc/an la 9,41 mld mc/an, facilitând preluarea de GNL american produs de companii americane (Exxon, Cheniere, Chevron etc), inclusiv din terminalele GNL din Grecia existente (Revithoussa, Alexandroupolis) precum și din alte terminalele în fază de proiect (Dioriga). România, prin intermediul Transgaz, este pregătită să preia cantități suplimentare de gaze naturale pe conductele de pe coridorul Transbalcanic (conductele T1, T2 și T3) pentru acoperirea necesarului de gaze naturale din regiune, fiind realizate de către Transgaz lucrările pe reverse flow și la stațiile de măsurare gaze de pe conductele T2 și T3.”

„Noile rute de aprovizionare oferă oportunități comerciale suplimentare pentru traderi în ceea ce privește transportul de gaze din surse alternative către Ucraina la tarife atractive, consolidând astfel poziția sistemului nostru ca partener de încredere pe piața europeană”, a subliniat Vladyslav Medvediev.