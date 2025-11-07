Predoiu a declarat că a început procesul de decuplare completă a regiunii de gazul rusesc, pe care îl consideră un succes geopolitic major atât pentru statele din zonă, cât și pentru SUA, subliniind că acesta este scopul Coridorului Vertical și că participarea României la discuții consolidează relația cu partenerii americani.

Ministrul a explicat că proiectul vizează interconectarea fluxurilor de gaze din terminalele LNG ale Greciei către Bulgaria, România și mai departe spre Europa Centrală și Ucraina, adăugând că, în prezent, energia înseamnă securitate, atât pentru România, cât și pentru întreaga regiune.

„Începe decuplarea completă a regiunii de gazul rusesc. Geopolitic este un succes imens atat pentru tarile din regiune, dar si pentru SUA. Asta e miza coridorului vertical și faptul că am fost prezentu aici ne-a poziționat excelent în relansarea relației cu SUA”, ne-a declarat Predoiu, referindu-se la interconectarea fluxurilor de gaze dinspre terminalele LNG ale Greciei către Bulgaria, România și mai departe spre Europa Centrală și Ucraina. “Astazi, energia inseamna securitate. Securitate pentru Romania si intreaga regiune.” a mai adaugat Predoiu.

Declarațiile au fost făcute în contextul unei serii de reuniuni la nivel înalt desfășurate la Atena, unde miniștri și reprezentanți ai unor mari companii din energie au discutat extinderea Coridorului Vertical și transformarea Greciei în principal punct de intrare pentru gazul natural lichefiat (LNG) american în regiune. Discuțiile au vizat, în perspectivă, contracte de capacitate pe termen lung, tarife și coordonarea operatorilor de transport de gaze (TSO) din Grecia, Bulgaria, România și Ucraina, cu scopul clar de a diminua dependența de gazul rusesc.

Predoiu a anunțat, de asemenea, un progres în cooperarea cu Statele Unite, în urma unei întâlniri avute în cadrul P-TEC cu secretarul american al Energiei, Chris Wright:

„Întâlnire importantă cu secretarul american al Energiei, Chris Wright, la P-TEC. Am avansat securitatea energetică a României și a regiunii, Coridorul Vertical (inclusiv aprovizionarea cu LNG), mineralele critice și noile investiții americane. O cooperare RO–SUA mai strânsă sporește reziliența pentru cetățenii noștri.” “Important meeting with U.S. Energy Secretary Chris Wright at P-TEC. We advanced Romania’s and the region’s energy security, the Vertical Corridor incl. LNG supply, critical minerals and new U.S. investment. Stronger RO–US cooperation delivers resilience for our citizens.”

În termeni generali, oficialul român a subliniat că discuțiile s-au concentrat pe securitatea energetică a României și a regiunii, consolidarea Coridorului Vertical, inclusiv aprovizionarea cu LNG, mineralele critice și noile investiții americane, subliniind că o cooperare mai strânsă între România și SUA sporește reziliența pentru cetățeni.

Cătălin Predoiu a avut o întâlnire de lucru cu Doug Burgum, secretarul de interne al SUA, axată pe securitatea energetică a României și a regiunii, pe aprovizionarea cu gaze lichefiate (LNG) prin Coridorul Vertical, pe mineralele critice și pe investițiile americane directe în țară. Predoiu a subliniat că România și Statele Unite intenționează să dezvolte cooperarea pentru a crește reziliența regională.

Proiectul Coridorului Vertical de Gaze creează o rută sud–nord pentru transportul gazelor și, pe termen mediu, al hidrogenului, pornind de la terminalele Revithoussa și Alexandroupolis și continuând spre Bulgaria, România, Ungaria și Slovacia, cu ramificații spre Republica Moldova și Ucraina.

Pentru România, proiectul are două obiective principale: asigurarea securității energetice prin diversificarea surselor și consolidarea influenței geopolitice într-o regiune în care infrastructura de interconectare determină fluxurile și prețurile energiei, scrie EVZ.