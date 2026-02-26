Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi, pe Facebook, că a avut la Washington D.C. întâlniri cheie pentru consolidarea poziției României în arhitectura energetică regională. În cadrul discuțiilor cu reprezentanții Atlantic Council, au fost abordate teme precum securitatea energetică în Europa Centrală și de Est și rolul României ca furnizor de stabilitate într-un context regional volatil.

„La Banca Mondială, am analizat instrumentele de finanţare şi mecanismele prin care proiectele strategice ale României pot accelera – de la infrastructura de gaze naturale până la investiţii în capacităţi noi de producţie a energiei în bandă: nuclear si hidro. Vorbim despre mobilizarea unor finanţări de ordinul miliardelor de euro pentru infrastructură critică şi capacităţi energetice strategice”, a explicat ministrul Energiei.

La Transatlantic Gas Security Summit, Bogdan Ivan a discutat pașii tehnici pentru Coridorul Vertical: interconectări, capacitate și termene.

„Coridorul Vertical înseamnă integrarea fluxurilor de gaze din Grecia–Bulgaria–România spre Europa Centrală, Republica Moldova şi Ucraina, valorificarea gazelor din Marea Neagră şi consolidarea poziţiei României ca hub regional. Analizele arată un potenţial profit suplimentar de până la 250 milioane euro anual pentru companiile româneşti, prin creşterea tranzitului şi a lichidităţii în piaţă”, a punctat Ivan.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că a discutat proiectele nucleare strategice ale României, inclusiv finalizarea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă) la Doicești.

„Am avut un dialog direct şi cu ambasadorul desemnat al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, pentru a asigura o comunicare directă şi constantă între Bucureşti şi Washington privind proiectele energetice strategice ale României. Mulţumesc Preşedintelui Nicuşor Dan pentru leadership, sprijin şi încrederea acordată. Vizita domniei sale la Washington, săptămâna trecută, a creat cadrul pentru paşi rapizi şi concreţi, iar discuţiile din aceste zile au fost continuarea directă a acestei iniţiative. Împreună cu Guvernul României, transformăm capitalul diplomatic în rezultate: tehnologie de vârf, finanţare şi execuţie accelerată”, a afirmat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan i-a mulțumit miniștrilor americani Chris Wright și Doug Burgum pentru sprijinul lor în dezvoltarea proiectelor nucleare și a infrastructurii energetice pentru România.