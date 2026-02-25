Bogdan Ivan a transmis că semnarea acestui acord deschide oportunităţi economice importante pentru România, în special prin finalizarea Coridorului Vertical de transport al gazelor. Ministrul a explicat că proiectul ar putea genera profituri consistente pentru companiile româneşti implicate în sectorul energetic.

„Companiile româneşti pot obţine profituri de până la 250 milioane de euro anual dacă ducem la capăt Coridorul Vertical Astăzi, la Washington, D.C., am semnat, în numele României, declaraţia comună pentru consolidarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale în Europa Centrală şi de Est, în cadrul Transatlantic Gas Security Summit, găzduit de Donald J. Trump Institute of Peace”, a transmis Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a subliniat că acest demers face parte dintr-o strategie mai amplă de poziţionare a României ca actor regional relevant în domeniul energetic. În acest context, Coridorul Vertical este considerat un element-cheie pentru creşterea fluxurilor de gaze şi pentru valorificarea infrastructurii existente.

Totodată, oficialul a punctat că România are capacitatea de a deveni un nod energetic regional, în condiţiile în care investiţiile şi cooperarea internaţională vor continua în ritm susţinut.

Bogdan Ivan a detaliat principalele direcţii stabilite prin declaraţia semnată la Washington, accentuând importanţa cooperării regionale şi a diversificării surselor de energie. Documentul urmăreşte consolidarea securităţii energetice într-o regiune vulnerabilă la fluctuaţiile geopolitice.

„Declaraţia stabileşte următoarele direcţii: utilizarea la maximum a infrastructurii existente, extinderea interconectărilor regionale, dezvoltarea proiectelor LNG, creşterea transparenţei şi integrarea pieţelor de gaze din regiune. Vulnerabilităţile din 2006, 2009, 2014 şi după 2022 au arătat că dependenţa de o singură sursă nu este o opţiune. Diversificarea rutelor şi integrarea regională înseamnă stabilitate economică şi putere de negociere mai mare. România îşi asumă un rol activ în această construcţie regională. Securitatea energetică înseamnă competitivitate şi stabilitate economică, precum şi independenţă strategică”, a transmis Bogdan Ivan.

Ministrul a evidenţiat că experienţele anterioare, marcate de crize energetice, au demonstrat necesitatea unor soluţii durabile şi flexibile. În acest sens, dezvoltarea infrastructurii LNG şi interconectarea pieţelor sunt considerate esenţiale pentru reducerea riscurilor.

De asemenea, Bogdan Ivan a precizat că România îşi asumă un rol activ în arhitectura energetică regională, mizând pe consolidarea parteneriatelor transatlantice şi pe creşterea influenţei economice în Europa Centrală şi de Est.

Bogdan Ivan a explicat că semnarea declaraţiei comune are implicaţii directe asupra modului în care statele din regiune îşi gestionează aprovizionarea cu gaze naturale. Accentul este pus pe diversificarea rutelor şi surselor, dar şi pe întărirea cooperării internaţionale.

Potrivit ministrului, documentul prevede rute şi surse mai diverse de aprovizionare, ceea ce ar reduce dependenţa de furnizori unici şi ar creşte securitatea energetică. În acelaşi timp, sunt vizate interconectări regionale mai puternice, care să permită un flux mai eficient al resurselor.

Un alt element important îl reprezintă consolidarea cooperării transatlantice, considerată esenţială pentru stabilitatea pieţelor energetice. România, prin implicarea în acest acord, îşi consolidează poziţia strategică şi contribuie la dezvoltarea unui sistem energetic mai rezilient în regiune.