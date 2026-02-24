Bogdan Ivan a subliniat ferm că țara are nevoie urgentă de creșterea capacității energetice, având în vedere că, în ultimul deceniu, a pierdut aproximativ 7.000 MW de producție, iar efectele se resimt în competitivitatea economiei și în presiunea asupra prețurilor.

„Mă aflu la Washington, D.C., unde am fost primit şi tratat ca un partener de decizie. În întâlnirile cu secretarul american pentru energie, Chris Wright şi secretarul american pentru interne, Doug Burgum, am discutat de la egal la egal despre cum se construieşte putere energetică reală: capacităţi stabile, proiecte mari, termene clare şi execuţie fără scuze. România este privită ca un actor strategic în regiune, iar eu am pus pe masă exact ceea ce contează: soluţii concrete, nu sloganuri”, afirmă ministrul Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.

Ministrul Energiei a subliniat cu fermitate că România are nevoie urgentă de o capacitate energetică mai mare și mai stabilă. El a atras atenția că, în ultimul deceniu, țara a pierdut aproximativ 7.000 MW din producție, iar acest lucru se reflectă în competitivitatea economiei și în presiunea asupra prețurilor. Potrivit ministrului, pentru a avea o industrie puternică și facturi mai mici, este necesară o producție stabilă și controlabilă, bazată pe energie nucleară și gaze naturale.

„În ultimul deceniu am pierdut circa 7.000 MW din producţie, iar consecinţele se văd în competitivitatea economiei şi în presiunea pe preţuri. Eu nu vând iluzii. Dacă vrei industrie puternică şi facturi mai mici, ai nevoie de producţie stabilă, controlabilă: nuclear şi gaze naturale”, explică ministrul Energiei.

Potrivit ministrului Energiei, recentele furtuni din SUA și România au demonstrat același lucru: în perioadele de vârf ale consumului, sistemele energetice rezistă doar dacă se bazează pe energie stabilă, care nu depinde de întâmplare.

„De aceea, am convenit să întărim cooperarea bilaterală pe nuclear şi pe gaze şi să aşezăm România în centrul arhitecturii energetice regionale, ca furnizor de stabilitate, nu ca spectator. Suntem parte din «Friends of Nuclear» şi susţinem extinderea cooperării europene printr-un format «Friends of Gas». Direcţia e clară şi eu mi-o asum: ca să fii puternic, trebuie să produci mai multă energie şi, fundamental, mai multă energie în bandă. Deciziile se iau acum”, afirmă Ivan.

Ministrul Energiei a apreciat că proiectele Neptun Deep, Cernavodă și Doicești au potențialul de a schimba fundamental poziția României pe harta energetică. El a arătat că acestea sunt tratate ca obiective strategice de interes național, menite să asigure securitatea energetică a regiunii și să susțină economia viitorului.

În contextul dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale, ministrul a subliniat că electricitatea devine o resursă esențială, transformată direct în putere de calcul, investiții și avantaj competitiv. Totodată, el a evidențiat importanța parteneriatului cu Statele Unite, considerat esențial pentru accesul la tehnologie, finanțare și o implementare rapidă a proiectelor, precizând că își propune să construiască această colaborare pe baza respectului reciproc și a unor rezultate concrete.

În opinia sa, România are șansa de a deveni un lider regional în energie, obiectiv pentru care, a adăugat Bogdan Ivan, depune eforturi constante pentru a-l transforma în realitate.