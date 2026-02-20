George Niculescu, președintele ANRE, a explicat că noua schemă de stabilire a prețului gazelor ar trebui să ducă la o reducere a facturilor pentru consumatori.

El a precizat, într-o intervenție la emisiunea „Politica Zilei” de pe B1 TV, că mecanismul de plafonare setat în proiectul de Ordonanță al Ministerului Energiei stabilește administrativ un preț al gazului natural și marja de furnizare a distribuitorilor, iar restul tarifelor reglementate rămân în responsabilitatea ANRE.

Potrivit lui Niculescu, combinarea acestor elemente în calculul final al prețului ar trebui să mențină facturile sub nivelul plafonului actual de 0,31 lei/kWh pentru consumatorii casnici și 0,36 lei/kWh pentru non-casnici.

„Mecanismul de plafonare, după cum am văzut în proiectul de Ordonanță publicat de Ministerul Energiei, setează administrativ un preț al gazului natural și marja de furnizare a furnizorilor, iar restul tarifelor reglementate sunt stabilite de ANRE. Adăugând aceste componente la modalitatea de formare a prețului, prețul la gaze ar trebui să fie sub prețul de plafon stabilit azi la 0,31 pentru consumatorii casnici și 0,36 pentru non-casnici. (…) Din punctul nostru de vedere, setarea administrativă a prețului pentru consumatorii casnici și producătorii de energie termică ar trebui să ducă la scăderea prețului pe care-l avem în factură sub plafonul de 0,31, lucru care deja se întâmplă în comparatorul de prețuri și fără această Ordonanță”, a spus George Niculescu pentru postul de televiziune.

Niculescu a subliniat că majoritatea consumului de gaze naturale este acoperit din producția internă, iar dependența de importuri este foarte redusă în prezent.

Șeful ANRE a menționat că odată cu punerea în funcțiune a proiectului Neptun Deep din Marea Neagră, estimată pentru anul viitor, consumul de gaze va fi acoperit „100% din producția noastră”.

În ceea ce privește criticile legate de cheltuirea a șase milioane de euro de către ANRE pentru trimiterea de scrisori către români cu informații ce ar putea deveni rapid depășite, Niculescu a arătat că aceste afirmații nu reflectă realitatea.

„Lucrurile sunt prezentate într-un mod care nu e bazat pe fapte reale”, a fost declarația făcută de șeful ANRE.

El a explicat că ANRE a solicitat furnizorilor de gaze să informeze clienții finali despre modificările care urmează să fie implementate, astfel încât publicul să fie la curent cu schimbările în aplicarea noii scheme.