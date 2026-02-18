S-a întors iarna brusc în București și mai multe județe ale țării și, în acest context, încălzirea locuinței este o preocupare a multor familii. Problema nu este doar frigul de afară, ci și factura care vine la final de lună.

Din păcate, de multe ori, creșterea costurilor nu are legătură doar cu tarifele sau cu vremea, ci și cu obiceiuri aparent banale care consumă mai mult decât ar trebui.

Sunt greșeli mici, repetate zilnic, care pot adăuga zeci sau chiar sute de lei în plus la factura de gaz, energie electrică sau întreținere. Vestea bună este că majoritatea pot fi corectate rapid, fără investiții costisitoare. Iată cele mai frecvente 10 situații care îți pot umfla factura fără să îți dai seama.

Mulți români asociază confortul cu 23–24 de grade în casă. În realitate, diferența dintre 21°C și 24°C este uriașă în termeni de consum. Fiecare grad în plus poate crește factura cu aproximativ 5–8%, în funcție de tipul locuinței și de sistemul de încălzire.

La prima vedere, diferența pare minoră. Însă, dacă păstrezi 24°C toată luna, costurile pot fi cu 15–20% mai mari decât dacă ai sta la 21°C. Pe parcursul întregii ierni, suma devine considerabilă.

Specialiștii recomandă:

20–21°C în living

18–19°C în dormitor

16–18°C în camerele rar folosite

În plus, corpul se adaptează rapid. După câteva zile la o temperatură mai echilibrată, diferența nu mai pare atât de mare, dar factura da.

Este una dintre cele mai frecvente greșeli. Geamul rabatat pare o soluție „blândă” de aerisire, dar în realitate duce la pierderi constante de căldură. Sistemul de încălzire funcționează aproape continuu pentru a compensa aerul rece care intră treptat.

Mult mai eficient este să aerisești intens și scurt: deschizi larg ferestrele 5–10 minute, de două ori pe zi. Aerul se schimbă rapid, dar pereții, podeaua și mobilierul – care stochează căldura – nu apucă să se răcească.

Dacă lași geamul rabatat o oră, pierderile pot fi de câteva ori mai mari decât în cazul unei aerisiri scurte și eficiente.

Un calorifer acoperit nu încălzește eficient camera. Perdelele groase care cad peste radiator, canapeaua lipită de calorifer sau dulapurile amplasate prea aproape blochează circulația aerului cald.

Căldura rămâne în spatele obstacolului, iar termostatul „simte” că temperatura dorită nu a fost atinsă. Rezultatul? Centrala pornește din nou și din nou.

Ideal este să existe spațiu liber în fața și deasupra radiatorului. Chiar și o distanță de 10–15 centimetri poate îmbunătăți circulația aerului și eficiența încălzirii.

Dacă observi că radiatorul este fierbinte jos și rece sus, este foarte probabil să existe aer în instalație. Această problemă reduce capacitatea de încălzire și obligă centrala să funcționeze mai mult timp.

Aerisirea caloriferelor este simplă și durează doar câteva minute. Totuși, mulți sar peste acest pas la început de sezon. Într-o lună rece, o instalație neoptimizată poate consuma cu 5–10% mai mult decât una aerisită corect.

O centrală care nu este verificată anual poate deveni ineficientă. Depunerile, schimbătorul de căldură murdar sau reglajele neoptime afectează randamentul.

Chiar dacă funcționează aparent normal, o centrală neîntreținută poate consuma mai mult gaz pentru a produce aceeași cantitate de căldură. În plus, riscul unor defecțiuni costisitoare crește.

Revizia anuală este o cheltuială mică raportată la economiile pe care le poate aduce și la riscurile pe care le previne.

Locuințele cu ferestre vechi sau uși neetanșe pierd căldură constant. Chiar și o mică fisură permite aerului rece să intre și aerului cald să iasă.

Soluții simple:

benzi de etanșare

perii pentru uși

reglarea tâmplăriei

Aceste intervenții minore pot reduce pierderile cu până la 10–15%. În cazul locuințelor neizolate corespunzător, investițiile mai mari în termoizolație pot reduce factura pe termen lung cu procente semnificative.

Mulți consideră că este mai eficient să păstreze aceeași temperatură permanent, pentru a evita „consumul mare” la repornire. În realitate, menținerea unei temperaturi ridicate într-o locuință goală este o risipă.

Reducerea temperaturii cu 2–3 grade pe durata absenței poate aduce economii considerabile. Termostatele programabile sau inteligente pot ajusta automat temperatura în funcție de orar.

Pe parcursul unei luni, această simplă schimbare poate reduce factura cu 5–10%.

Când o cameră pare mai rece, soluția rapidă este adesea o aerotermă. Problema este că aceste aparate consumă mult curent, mai ales dacă sunt vechi și ineficiente.

Un radiator electric de 2.000 W folosit câteva ore pe zi poate crește considerabil factura la energie. Dacă este utilizat zilnic, impactul devine vizibil rapid.

Este important să folosești astfel de aparate doar temporar și să verifici eficiența lor energetică. Și să nu vorbim și de riscul de incendiu, mai ales dacă sunt aparate mai vechi.

Dacă toate caloriferele sunt deschise la maximum, chiar și în camerele în care nu intri aproape deloc, sistemul va consuma inutil.

Închide sau redu caloriferele în spațiile neutilizate și menține ușile închise. Nu este nevoie să încălzești la 22°C o cameră în care nu stai.

Această ajustare simplă poate reduce semnificativ consumul total al locuinței.

Un robinet care curge, o supapă defectă sau o presiune incorectă în instalație pot afecta eficiența sistemului. Mulți amână aceste reparații pentru că par minore.

În realitate, pierderile mici și constante duc la consum suplimentar. În plus, problemele nerezolvate pot evolua în defecțiuni costisitoare.

O verificare periodică a instalației și intervenția rapidă la primele semne de problemă pot preveni cheltuieli mult mai mari ulterior.

Așadar, economiile stau în micile detalii. Factura mare la încălzire nu este întotdeauna doar rezultatul tarifelor sau al gerului. De multe ori, obiceiurile zilnice și micile neglijențe contribuie semnificativ.

Reducerea temperaturii cu un grad, aerisirea corectă, optimizarea instalației și eliminarea pierderilor de căldură pot face diferența. Nu este nevoie de sacrificii majore, ci de ajustări inteligente.