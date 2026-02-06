Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat, joi seară, că statul trebuie să protejeze consumatorii și de aceea a decis plafonarea anumitor adaosuri comerciale la gaze.

„Statul trebuie să-i protejeze pe oameni şi, din acest motiv, plafonează anumite adaosuri comerciale la gaze natural”, a afirmat Bogdan Ivan.

El a menționat că analiza ofertelor disponibile după 31 martie a arătat că unele prețuri la gaze puteau fi cu până la 20% mai mari, ceea ce a determinat intervenția autorităților.

Ivan a precizat că prețul la consumatorul final este în prezent de 0,31 lei/kWh, iar dacă acesta va fi depășit, statul va acoperi diferența, pentru a evita majorări excesive și nejustificate.

„Am analizat ofertele şi am văzut că avem oferte şi cu 20% mai mari în perioada post-31 martie, este evident că am simţit nevoia să intervin. Azi avem 0,31 lei/kwh la consumatorul final, iar dacă se va depăşi acest plafon, diferenţa o pune statul. Ne asigurăm că nimeni nu sare calul”, a adăugat Bogdan Ivan.

Ministrul a subliniat la Antena 3 că România, deși produce cele mai multe gaze naturale din Uniunea Europeană, nu trebuie să suporte unul dintre cele mai mari prețuri pentru populație.

Bogdan Ivan a afirmat că decizia de plafonare nu contrazice principiile pieței libere, dar evită situațiile de tip „Vestul Sălbatic”, în care consumatorul final ar fi vulnerabil la fluctuații mari.

Ivan a explicat că autoritățile au negociat cu furnizorii o formă tolerabilă pentru piață, prin care consumatorii să nu plătească mai mult după liberalizarea din 31 martie, menținând presiunea bugetară la zero.

Ministrul Energiei a adăugat că măsura va asigura stabilitatea prețurilor și va preveni situațiile în care cineva „sare calul”, iar astfel consumatorii vor beneficia de un preț echilibrat la gaze naturale.

„Eu n-am cum să le spun oamenilor că România, care ţara care produce cele mai multe gaze naturale din UE, trebuie să plătească unul dintre cele mai mari preţuri. Statul trebuie să-i protejeze pe oameni şi, din acest motiv, plafonează anumite adaosuri comerciale ca să protejeze consumatorul final. Cred în piaţa liberă, dar nu în Vestul Sălbatic. Acum suntem în stadiul în care începem să echilibrăm aceste lucruri, dar într-o formă în care am garanţia că oamenii nu vor mai plăti mai mult după 31 martie. Aveam premisele că n-or să crească preţurile după liberalizarea din 31 martie, dar când am analizat ofertele şi am văzut că avem oferte şi cu 20% mai mari în perioada post-31 martie, este evident că am simţit nevoia să intervin. Ne-am înţeles cu toţii spre o formă care să fie tolerabilă şi prin care să protejăm oamenii. Ne vom asigura că nu vom avea un preţ mai mare decât cel astăzi în plată. Presiunea asupra bugetului va fi 0. Dacă azi avem 0,31 lei/kwh la consumatorul final, la gaze naturale, iar dacă, se va depăşi acest plafon, diferenţa o pune statul. Ne asigurăm că nimeni nu sare calul”, a declarat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a prezentat și un bilanț al activității sale pe ultimele șase luni, menționând că autoritățile au folosit integral fondurile decontate din PNRR pentru investiții directe în producția de energie, domeniu considerat esențial pentru echilibrarea pieței, care a fost caracterizată de deficit.

Ministrul a precizat că gradul de plăți din PNRR a crescut cu 539%, iar plățile din Fondul pentru Modernizare s-au majorat cu 2084%, astfel încât banii să ajungă efectiv la beneficiari.

„Am luat toţi banii decontaţi din PNRR pentru investiţii directe în producţia de energie, pentr că de acolo vine toată problema, că avem prea puţină energie în piaţă, e o piaţă debarasată. Am crescut gradul de plăţi pe PNRR cu 539%, am crescut gradul de plăţi din Fondul pentru Modernizare, cu 2084%, ca banii să ajungă la beneficiari”, a spus Bogdan Ivan.

La capitolul evoluției plăților, el a menționat că România a avut, în semestrul 2 al anului 2025, plăți de 588 de milioane de lei, față de zero lei în 2023.