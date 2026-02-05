Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a asigurat joi publicul că prețurile la gaze naturale pentru consumatorii casnici nu vor crește până la 31 martie 2027. El a precizat că va fi aplicat un mecanism de plafonare pe mai multe marje, astfel încât prețul final să rămână neschimbat.

Ministrul a explicat că săptămâna viitoare vor avea loc mai multe întâlniri tehnice, iar până la sfârșitul săptămânii se va finaliza cadrul legislativ necesar pentru implementarea acestui mecanism pe piață.

Într-o declarație detaliată, Bogdan Ivan a subliniat că, după numeroase discuții cu specialiști din domeniu și cu actorii pieței, Guvernul României a ajuns la o concluzie clară: consumatorii casnici nu trebuie să se aștepte la majorări de preț în perioada menționată.

„Un alt element extrem de important îl reprezintă toată discuţia referitoare la preţul gazelor naturale după data de 31 martie.

În urma discuţiilor tehnice pe care le-am purtat încă din septembrie anul trecut cu toată piaţa, cu specialişti din domeniu, după o agreare la nivelul Guvernului României, suntem în faza în care oamenii de acasă trebuie să ştie că nu vor creşte preţurile la gaze naturale, în mod cert, până anul viitor, în 31 martie 2027”, a afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul a reiterat că, deși cadrul legislativ este complex, acesta este aproape finalizat, iar implementarea va avea loc fără întârzieri. Prin acest mecanism, prețul la gaze va fi plafonat de la producător până la consumatorul final, astfel încât marjele de profit să fie reglate, dar factura finală să nu depășească nivelul actual.

În plus, odată cu exploatarea perimetrului Neptun Deep din Marea Neagră și introducerea suplimentară a aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze în piața internă, se estimează că disponibilitatea resursei va crește semnificativ, contribuind la stabilizarea prețurilor.

„Pot să vă spun doar următorul lucru, în clipa în care plafonez preţul de la producător plus tot lanţul, până la consumatorul final, este evident că ai nişte marje în care ei pot să vină cu diferite tarife, dar te asiguri că preţul final, indiferent de modul în care sunt aceste marje stabilite, nu o să depăşească preţul aflat în plată, astăzi. Deci asta este garanţia sigură pentru oameni, că, în momentul de faţă, aşa cum am gândit acest mecanism la care lucrăm şi este într-o fază tehnică foarte avansată, pe tot lanţul, omul la final, când o să-i vină factura nu o să aibă un preţ mai mare decât astăzi, cel puţin până 31 martie 2027, iar acest lucru vine concomitent cu o perioadă în care piaţa se pregăteşte foarte mult pentru această eliminare a plafonului şi să-şi regreze mecanismele interne şi după o alocare suplimentară de circa 8 miliarde de metri cubi în piaţa din România, în urma exploatării perimetrului Neptun Deep, din Marea Neagră”, a adăugat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a explicat că mecanismul va aduce o lichiditate mai mare pe piață, ceea ce va favoriza scăderea naturală a prețului gazelor. Ministrul a subliniat că avantajul principal al acestui sistem nu este doar limitarea creșterii tarifelor, ci și posibilitatea ca prețul să scadă, în funcție de condițiile de piață și concurență. El a precizat că, deja, se observă o tendință de scădere a tarifelor atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru cei industriali.

„Avantajul foarte mare la acest mecanism este faptul că preţul va putea, în condiţii de concurenţă în piaţă, să ducă şi la o scădere. Adică să nu vorbim doar de un plafon care limitează creşterea, dar să vorbim inclusiv despre o scădere a preţului, în condiţiile în care deja vedem o tendinţă foarte clară în piaţă, atât pentru consumatorii casnici cât şi pentru consumatorii industriali, de a avea o scădere a preţului la gaze naturale”, a afirmat ministrul Energiei.

Referitor la transparența procesului legislativ, Bogdan Ivan a afirmat că săptămâna viitoare proiectul va fi publicat pentru consultare. Acesta a menționat că întâlnirile tehnice continuă, pentru a finaliza toate detaliile mecanismului și pentru a asigura că cadrul legal va permite aplicarea eficientă a plafonului la nivel național.

„Cu siguranţă, săptămâna viitoare. Am avut întâlniri tehnice inclusiv ieri. Săptămâna viitoare o să avem mai multe discuţii şi întâlniri tehnice şi până la final, săptămâna viitoare, cel mai probabil va fi terminat tot cadrul legislativ pentru a pune acest mecanism în piaţă”, a punctat demnitarul.

Când a fost întrebat despre posibilitatea unei noi plafonări, ministrul a subliniat că mecanismele tehnice existente au același efect și că, pentru simplitate, poate fi descrisă generic ca o plafonare pe mai multe marje.

El a explicat că, indiferent de modul în care se stabilesc aceste marje, prețul final nu va depăși nivelul actual. Bogdan Ivan a precizat că plafonarea va acoperi întregul lanț: producție, transport, distribuție și furnizare, garantând astfel stabilitatea tarifelor pentru consumatorii casnici.

Ministrul a insistat asupra faptului că scopul este de a evita speculațiile și a oferit certitudinea că prețurile nu vor crește, subliniind că mecanismul este conceput pentru a proteja consumatorul final pe termen mediu, până în primăvara anului viitor.

„Ca să o spun încă o data, din punct de vedere tehnic, sunt multe mecanisme care au acelaşi efect şi putem să-i spunem generic, pentru a înţelege toţi oamenii de acasă, că va fi o plafonare în mai multe marje şi preţul va rămâne la fel ca şi astăzi. Ca să fie foarte clar şi foarte explicit, preţul va rămâne acelaşi. Nu vreau să deschid potenţiale speculaţii pe subiectul acesta, prin urmare pot să vă spun doar aşa. În momentul de faţă vorbim despre o plafonare în continuare a preţului, în aşa fel încât el să nu depăşească tariful de astăzi. Vorbim despre o plafonare a preţului la producător, plus tot lanţul de transport, distribuţie, furnizare”, a explicat Bogdan Ivan.

Despre proiectul publicat temporar pe site-ul Ministerului Energiei, care propunea plafonarea adaosului comercial la gaze, Bogdan Ivan a explicat că a fost vorba despre un „exces de zel” al unui angajat.

El a precizat că documentul nu era avizat și că publicarea sa a fost o eroare materială, ulterior corectată. Ministrul a menționat că a fost deschisă o anchetă internă pentru a stabili responsabilitățile și motivele pentru care actul normativ a fost postat.

El a subliniat că documentul respectiv nu reprezintă un cadru oficial și a cerut publicului să-l ignore, explicând că a fost doar unul dintre multiplele drafturi aflate în lucru în minister.