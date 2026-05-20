Bogdan Ivan a explicat că au fost realizate analize detaliate privind capacitatea de producție a României pentru următorii 25 de ani, dar și privind necesarul de consum al României și al statelor din regiune. Potrivit acestuia, evaluările au inclus și țări precum Ucraina, Republica Moldova, Ungaria, Slovacia și Austria.

Fostul ministru al Energiei a afirmat că aceste state vor avea nevoie de gaze naturale pe care România le poate furniza către regiune. În același timp, el a precizat că România își poate acoperi consumul intern până în 2035, însă ulterior va deveni dependentă de cantități suplimentare de gaze naturale.

„În urma unor analize foarte serioase asupra capacității de producție de gaze naturale a României pe următorii 25 de ani și a consumului de gaze naturale al României pe următorii 25 de ani, împreună cu vecinii noștri din Ucraina, Moldova, Ungaria, Slovacia și Austria, am ajuns la concluzia că acești oameni au nevoie de gaze naturale, pe care România le poate livra către ei”, a declarat Bogdan Ivan, marți seara, la Antena 3.

În opinia fostului ministru, România trebuie să adopte o strategie energetică dublă pentru a rămâne atractivă pentru investitori și pentru a valorifica resursele disponibile. Prima componentă a acestei strategii ar presupune utilizarea gazului natural extras în România în industria locală, la un cost de producție la care să fie adăugat un profit reglementat.

„Până în 2035 ne acoperim necesarul, dar după această dată o să avem nevoie de mai multe gaze naturale”, a mai spus fostul ministru.

A doua direcție propusă de Bogdan Ivan vizează dezvoltarea infrastructurii de tranzit pentru gazele naturale care ar putea veni din alte surse către regiune. Acesta a făcut referire la propunerea Statelor Unite privind transportul de gaze prin Grecia pentru întreaga regiune și a susținut că România ar trebui să devină principala rută de tranzit pentru aceste volume, în locul altor porturi.

Potrivit fostului ministru al Energiei, o astfel de strategie ar putea aduce venituri suplimentare pentru România și, în același timp, ar contribui la asigurarea necesarului de gaze pentru statele vecine, fără a pune presiune pe consumul intern al României.

Bogdan Ivan a criticat și situația în care, în opinia sa, României i se spune că dispune de resurse, dar că nu le valorifică suficient în beneficiul propriei economii și industrii.