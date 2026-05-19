Compania energetică austriacă OMV a marcat luni, 18 mai 2026, un moment istoric pentru sectorul energetic european prin demararea oficială a producției la zăcământul Wittau din Austria Inferioară.

Această descoperire reprezintă cea mai mare pungă de gaze naturale identificată pe teritoriul austriac în ultimii 40 de ani, fiind un proiect de o importanță strategică majoră pentru stabilitatea regională.

Anunțat inițial în urmă cu trei ani, proiectul a trecut rapid prin etapele de dezvoltare, faza inițială de exploatare fiind lansată oficial în cadrul unei ceremonii la care au participat înalți oficiali de la Viena, inclusiv Cancelarul Christian Stocker, ministrul Economiei și guvernatorul regiunii.

În prima etapă a proiectului, gigantul energetic estimează că va extrage o cantitate de 11 terawați-oră de gaze naturale, echivalentul a aproximativ un miliard de metri cubi standard. Această resursă considerabilă este evaluată ca fiind suficientă pentru a acoperi integral necesarul de încălzire și consum pentru aproximativ 100.000 de gospodării pe o perioadă de zece ani.

Calendarul stabilit de consorțiul energetic arată că primele livrări comerciale din acest nou perimetru vor deveni disponibile pentru piață în iarna sezonului 2026/2027, oferind un sprijin crucial exact în perioada cu cele mai mari vârfuri de consum.

Pentru a transforma această descoperire într-o sursă viabilă de energie, OMV a alocat un buget de aproximativ 150 de milioane de euro dedicat exclusiv primei faze de dezvoltare.

Din această sumă totală, aproximativ 70 de milioane de euro au fost direcționate către operațiunile complexe de foraj, în timp ce restul de 80 de milioane de euro au finanțat dezvoltarea infrastructurii de transport și a instalațiilor de suprafață necesare procesării.

Directorul general al OMV, Alfred Stern, a subliniat că prin acest pas compania a reușit să introducă cu succes în circuitul economic cea mai mare descoperire de gaze din ultimele patru decenii din țară. El a adăugat că grupul pe care îl conduce își respectă angajamentele de livrare în mod fiabil, chiar și în cadrul unor proiecte de o asemenea magnitudine strategică.

De asemenea, Stern a explicat că această inițiativă consolidează strategia de diversificare a surselor de aprovizionare prin completarea portofoliului existent. În viziunea sa, gazul natural rămâne o sursă centrală de energie pentru perioada de tranziție, garantând securitatea actuală și facilitând, în același timp, trecerea spre un sistem curat și regenerabil.

„La Wittau, OMV a pus în exploatare cu succes cea mai mare descoperire de gaze din ultimii 40 de ani din Austria. Ca de obicei, OMV își îndeplinește cu seriozitate angajamentele și în cadrul acestui proiect de importanță strategică. Proiectul consolidează strategia noastră de diversificare a surselor de gaze, completând în mod specific portofoliul nostru. În același timp, gazul reprezintă pentru noi o sursă centrală de energie în contextul transformării energetice – acesta asigură aprovizionarea cu energie în prezent și, în același timp, facilitează tranziția către un sistem energetic curat și bazat pe surse regenerabile”, a afirmat Alfred Stern.

Impactul economic local este unul semnificativ, extracția internă generând valoare adăugată, locuri de muncă specializate și o consolidare a competențelor tehnologice în Austria. Cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, a evidențiat că evenimentul reprezintă mult mai mult decât simpla exploatare a unui nou perimetru comercial.

El a descris descoperirea ca având o importanță crucială pentru reziliența și independența țării în fața crizelor externe.

Stocker a arătat că actualele tensiuni geopolitice demonstrează clar necesitatea utilizării inteligente a potențialului propriu și a investițiilor constante în infrastructură, punctând că securitatea aprovizionării apare acolo unde există o viziune pe termen lung.

„Lansarea producției de astăzi la Wittau reprezintă mai mult decât dezvoltarea unui nou zăcământ de gaze. Este cea mai mare descoperire de gaze din Austria din ultimele câteva decenii și un proiect de importanță strategică pentru securitatea aprovizionării țării noastre. Odată cu extinderea completă, OMV poate dubla producția de gaze și poate contribui astfel la creșterea rezilienței, independenței și rezistenței Austriei la crize. În special actualele tensiuni geopolitice arată foarte clar cât de important este să se utilizeze în mod înțelept potențialul propriu și să se investească în infrastructura modernă la fața locului. Unitatea de producție din Wittau demonstrează că securitatea aprovizionării se creează acolo unde se fac investiții pe termen lung și se investește în mod consecvent”, a afirmat cancelarul Austriei.

Planurile de viitor ale OMV pentru perimetrul Wittau sunt extrem de ambițioase. Dacă proiectul va ajunge la o expansiune completă, compania își va putea dubla producția totală de gaze din Austria.

Resursele potențiale exploatabile sunt estimate la 48 de terawați-oră, adică în jur de 4,2 miliarde de metri cubi standard. Pentru a atinge acest nivel maxim de producție, OMV estimează un potențial suplimentar de investiții de aproximativ 500 de milioane de euro, decizia finală depinzând de evoluția condițiilor de piață.

Ministrul Economiei, Wolfgang Hattmannsdorfer, vede în demararea proiectului un semnal important pentru competitivitatea Republicii și pentru obiectivele formulate în noua strategie industrială.

„Vrem să ne ridicăm din nou printre primele zece națiuni industrializate ale lumii. Avem o ambiție foarte clară: vrem să creștem din nou ponderea industriei în PIB de la 16 la 20%”, a declarat demnitarul.

Pentru aceasta, stabilitatea prețurilor la energie și dublarea aprovizionării interne cu gaz prin proiecte precum Wittau reprezintă o condiție prealabilă fundamentală.

Și guvernatoarea landului Bassa-Austria, Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), a cerut în politica energetică „simț al responsabilității”, „simț al realității” și „fiabilitate”.

„Atâta timp cât avem nevoie de gaz, este mai bine să îl extragem din țară decât să creștem dependența de străinătate”, a spus guvernatoarea.