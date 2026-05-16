Date noi de la INS privind producția de gaze naturale a României, prezentate astăzi, 16 mai. Așadar, conform datelor oficiale centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS) și publicate sâmbătă, 16 mai 2026, producția internă de gaze naturale în primele trei luni din 2026 a fost de 1,889 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 28.900 tep sub cea din perioada similară a anului anterior, adică o scădere de 1,5%.

Pe de altă parte, în primul trimestru din 2026, importurile de gaze naturale au crescut masiv, cu 53,9% (plus 360.400 tep) faţă de aceeaşi perioadă din 2025, până la 1,029 milioane tep. Această creștere accentuează dependența energetică temporară a țării de sursele externe.

Producţia de gaze ar urma să crească, până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%, arată estimările Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP).

Astfel, în ultima Prognoză energetică, pentru 2026 este estimată o producţie de 7,907 milioane tep (plus 1,5%) şi pentru 2027 o producţie de 8,176 milioane tep (plus 3,4%).

La capitolul importuri, se aşteaptă o tendinţă de reducere, cu un ritm mai pronunţat la orizontul anului 2027 (de minus 6%), în concordanţă cu avansul producţiei, prin intrarea în exploatare a unor noi capacităţi, dar luând în considerare şi o menţinere a tranzitului extern.

Pentru anul 2026, CSNP estimează importuri de 2,150 milioane tep (-2,7%) şi pentru 2027 de 2,022 milioane tep (-6%).

O altă informație importantă legată de industria gazelor din România a venit la începutul acestei săptămâni. Senatul a adoptat luni, 11 mai, un proiect de lege care prevede facilităţi clare pentru stimularea prelucrării superioare de gaze naturale în ţara noastră.

Printre acestea se numără scutirea de impozit, pe 5 ani, a profitului investit în industria chimică bazată pe gaze naturale. S-au înregistrat 100 de voturi pentru şi unul împotrivă.

Proiectul legislativ prevede completarea Codului Fiscal şi a Legii fondului funciar. În Codul fiscal profitul investit în industria chimică bazată pe gaze naturale este scutit de impozit pe 5 ani.

Consiliile locale vor putea hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe clădiri şi pe teren pentru clădirile utilizate în industria chimică bazată pe gaze şi pentru terenurile aferente, pe cel mult 5 ani.

Pentru investiţiile noi se poate aplica o metoda de amortizare super accelerată: pentru primul an de utilizare, nu poate depăşi 65% din valoarea fiscală; pentru următorii ani, amortizarea se calculează prin raportarea valorii rămase la durata normală rămasă.

Totodată, pentru introducerea în intravilan a obiectivelor aferente investiţiilor strategice nu se va plăti tariful la Fondul de ameliorare a fondului funciar. Senatul este primul for sesizat, iar Camera Deputaţilor este camera decizională în acest caz.