Neptun Deep este considerat cel mai mare proiect energetic offshore al României din ultimele decenii. Investiția totală este estimată la aproximativ patru miliarde de euro și include dezvoltarea infrastructurii marine necesare pentru extracția gazelor naturale din perimetrele Pelican Sud și Domino, aflate în largul Mării Negre.

Planul tehnic prevede instalarea unei platforme offshore moderne, conectată la sisteme submarine și la zece sonde de producție. O parte dintre acestea sunt deja forate, iar lucrările continuă într-un ritm accelerat pentru respectarea termenului stabilit pentru începerea exploatării comerciale.

Reprezentanții companiilor implicate susțin că proiectul este esențial pentru securitatea energetică a României și pentru reducerea dependenței de importuri într-o perioadă în care piața europeană a gazelor rămâne volatilă.

Unul dintre cele mai importante subiecte pentru consumatori este impactul pe care gazele din Marea Neagră îl pot avea asupra facturilor. Actuala schemă de plafonare a prețurilor pentru clienții casnici expiră în aprilie 2027, exact în perioada în care producția Neptun Deep ar urma să intre pe piață.

Experții din energie spun că o producție internă mai mare ar putea contribui la stabilizarea prețurilor și la formarea unui tarif mai competitiv pentru consumatori. România consumă anual aproximativ zece miliarde de metri cubi de gaze naturale, iar Neptun Deep ar putea adăuga circa opt miliarde de metri cubi pe an în perioada de vârf a producției.

Această cantitate ar putea transforma România într-un exportator important de gaze naturale în regiune și ar putea consolida poziția țării pe piața energetică europeană.

Chiar dacă producția internă va crește semnificativ, analiștii atrag atenția că facturile mai mici nu sunt garantate automat. România este conectată la piața energetică europeană, iar prețurile gazelor sunt influențate de cererea regională, de cotațiile internaționale și de evoluțiile geopolitice.

În plus, există perspective de creștere a consumului intern. Relansarea unor mari consumatori industriali, inclusiv din industria chimică și a îngrășămintelor, ar putea absorbi o parte importantă din noile cantități de gaze extrase din Marea Neagră.

Astfel, efectul asupra consumatorilor casnici va depinde atât de politicile comerciale ale producătorilor, cât și de strategia energetică adoptată de statul român în următorii ani.

Pe lângă impactul economic direct, proiectul Neptun Deep are și o miză geopolitică majoră. Odată cu începerea producției, România ar putea deveni unul dintre cei mai importanți producători de gaze naturale din Uniunea Europeană.

Acest lucru ar oferi țării o influență mai mare în politica energetică regională și ar putea atrage investiții suplimentare în infrastructură, industrie și transport energetic.

Specialiștii estimează că, la nivelul actual al consumului, resursele disponibile ar putea acoperi necesarul intern pentru următoarele trei până la cinci decenii, reducând semnificativ dependența de importurile de gaze naturale.