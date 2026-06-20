Producția de gaze scade în România. Importurile au explodat cu aproape 47% la începutul lui 2026

Gazele naturale produse în România au înregistrat un recul în primele patru luni din 2026, în timp ce importurile au crescut accelerat. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o diminuare a producției interne și un avans semnificativ al cantităților aduse din exterior. În paralel, estimările oficiale indică o revenire a producției de gaze în următorii ani și o reducere graduală a dependenței de importuri.

Piața de gaze din România a consemnat o evoluție contrastantă în perioada ianuarie–aprilie 2026, caracterizată prin diminuarea producției interne și majorarea semnificativă a importurilor.

Potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS), producția de gaze naturale utilizabile a ajuns la 2,508 milioane tone echivalent petrol (tep) în primele patru luni ale anului. Nivelul este cu 24.500 tep mai redus comparativ cu perioada similară din 2025, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 1%, informează Agerpres.

În același interval, România a apelat într-o măsură mai mare la surse externe pentru acoperirea necesarului de consum. Astfel, importurile de gaze naturale au depășit 1,246 milioane tep, înregistrând o creștere de 46,8% față de primele patru luni ale anului trecut.

Raportat în valori absolute, cantitatea importată a fost mai mare cu 397.500 tep comparativ cu perioada ianuarie–aprilie 2025, ceea ce evidențiază o accentuare a dependenței de aprovizionarea externă în debutul acestui an.

Perspectivele pe termen mediu prezentate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză indică însă o evoluție diferită pentru sectorul gazelor naturale în următorii ani.

Conform celei mai recente Prognoze a echilibrului energetic, producția de gaze naturale ar urma să crească într-un ritm mediu anual de 1,7% până în anul 2027. Pentru 2026 este estimată o producție de 7,907 milioane tep, în creștere cu 1,5% față de anul precedent.

Pentru anul 2027, CNSP anticipează o accelerare a acestui avans, producția urmând să atingă 8,176 milioane tep, ceea ce ar reprezenta o majorare de 3,4%.

În paralel, autoritățile estimează o diminuare graduală a importurilor de gaze naturale. Potrivit prognozei, această tendință va fi susținută de intrarea în exploatare a unor noi capacități de producție, dar și de menținerea fluxurilor de tranzit către piețele externe.

Astfel, pentru anul 2026 sunt prognozate importuri de gaze naturale de 2,150 milioane tep, în scădere cu 2,7%, iar pentru 2027 nivelul acestora ar urma să coboare la 2,022 milioane tep, ceea ce ar însemna o reducere de aproximativ 6% față de anul anterior.