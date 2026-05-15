Contextul geopolitic din 2022 a accelerat spectaculos agenda climatică europeană. Planul RePowerEU, lansat de Comisia Europeană în mai 2022, a plasat pompa de căldură în centrul strategiei de reducere a dependenței față de gazul rusesc. Obiectivul anunțat era ambițios: dublarea ritmului anual de instalare a pompelor de căldură și atingerea unui stoc total de 60 de milioane de unități în statele membre până în 2030, față de aproximativ 17 milioane câte existau în 2021.

Vânzările europene de pompe de căldură au crescut constant în intervalul 2014-2022, reflectând atât subvențiile generoase acordate de statele membre, cât și conștientizarea crescândă a beneficiilor climatice. Punctul de inflexiune a fost 2022: în contextul șocului prețurilor la gaze, piața a explodat la aproximativ 3 milioane de unități vândute în Europa, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Era un boom alimentat și de teamă, nu doar de convingere.

Totuși, imediat a venit și corecția. În 2023, vânzările au scăzut ușor față de vârf, iar în 2024 contracția a devenit acută: potrivit datelor publicate de „European Heat Pump Association” (EHPA), în cele 19 țări monitorizate s-au vândut 2,31 milioane de unități – cu 22% mai puțin față de 2023. Reducerea și instabilitatea schemelor naționale de subvenționare, costul ridicat al electricității, criza puterii de cumpărare și – nu în ultimul rând – un val de dezinformare au alimentat scepticismul consumatorilor. Doar piețele din Marea Britanie, Irlanda și Portugalia au înregistrat creșteri în 2024.

România apare pentru prima dată în statisticile EHPA cu estimări proprii pentru 2024: 10.000 de unități vândute, ceea ce plasează țara noastră în categoria piețelor incipiente, alături de Bulgaria (8.000), Croația (8.000) sau Slovenia (13.000). Lipsesc datele istorice, dar e sigur că adopția pompelor de căldură raportat la numărul de gospodării rămâne extrem de redusă față de liderii europeni – Norvegia (630 de pompe la 1.000 de gospodării) sau Finlanda (520 la 1.000).

Entuziasmul instituțional contrastează cu ezitările din piață, iar acestea nu sunt lipsite de fundament. Principalele puncte de fricțiune sunt cunoscute specialiștilor, dar insuficient comunicate publicului larg.

Costul inițial rămâne cel mai semnificativ obstacol. Potrivit unui studiu realizat de Energy Policy Group (EPG), instalarea unei pompe de căldură la o casă individuală din România costă între 6.000 și 18.000 de euro, în funcție de tipul echipamentului și complexitatea lucrărilor. La nivel de apartament, cifrele se situează între 3.000 și 4.000 de euro per unitate, putând scădea la 1.300-1.700 de euro pe apartament dacă se optează pentru soluții centralizate de bloc – o opțiune care implică, din păcate, un nivel de coordonare colectivă greu de întâlnit la români.

Eficiența la frig este o a doua vulnerabilitate, în special pentru pompele de tip aer-[sursă]. Performanța unui astfel de echipament se măsoară prin coeficientul de performanță (COP) sau, în regim sezonier, prin indicatorul SCOP (Seasonal COP). Modelele moderne afișează valori SCOP de 3,5-5,0 în condiții optime, ceea ce înseamnă că produc 3,5-5 kWh de căldură pentru fiecare kWh de electricitate consumat. Problema apare când e iarnă grea: la temperaturi exterioare de -10°C sau mai puțin, COP-ul scade semnificativ, uneori apropiindu-se de 1,5-2,0. În plus, vaporizatorul exterior poate îngheța, obligând echipamentul să intre în cicluri de degivrare care reduc suplimentar randamentul.

Calitatea fondului construit este o a treia problemă critică pentru România. Pompa de căldură funcționează optim în clădiri cu izolație termică adecvată și, preferabil, cu sisteme de distribuție a căldurii la temperaturi joase (pardoseală radiantă, ventiloconvectoare). Un procent important al fondului rezidențial românesc ar necesita reabilitare termică prealabilă – adică o investiție suplimentară.

Pe piață există trei mari categorii, diferențiate prin sursa de energie termică din care extrag căldura.

Pompa de căldură aer-aer este cea mai simplă și accesibilă variantă. Preia energia termică din aerul exterior și o distribuie direct în spațiul interior sub formă de aer cald, funcționând practic ca un aparat de aer condiționat reversibil cu eficiență sporită la încălzire. Nu necesită rețea de apă, montajul este rapid și fără intervenții majore asupra instalației existente. Prețul de intrare este cel mai scăzut din categorie. Dezavantajul principal constă în lipsa integrării cu sistemele de apă caldă menajeră și în distribuția inegală a căldurii în spații mari sau compartimentate.

Pompa de căldură aer-apă este în prezent cea mai populară alegere pentru case noi și renovări de anvergură. Extrage energia din aerul exterior și o transferă apei din instalația de încălzire, putând alimenta calorifere, pardoseală radiantă, ventiloconvectoare și, în funcție de configurație, prepararea apei calde menajere. Se integrează relativ ușor cu instalații existente, are costuri de achiziție și instalare moderate (7.000-18.000 de euro) și beneficiază de compatibilitate cu sistemele fotovoltaice. Este soluția recomandată de RePowerEU în special pentru segmentul rezidențial.

Pompele de căldură geotermale (sol-apă sau apă-apă) sunt cele mai eficiente din punct de vedere tehnic, datorită temperaturii constante a sursei de căldură (10-12°C la adâncimi de 10-12 metri în condițiile climatice din România). Indicatorii SCOP pot depăși 5,0, iar performanța nu variază sezonier. Prețul este însă semnificativ mai ridicat – forajele și lucrările de instalare pot adăuga 5.000-15.000 de euro față de soluțiile aerotermale – și nu orice amplasament permite realizarea lor.

Un cumpărător informat ar trebui să verifice câteva criterii esențiale înainte de a semna contractul: clasa energetică și indicatorul SCOP, temperatura minimă de funcționare, nivelul sonor al unității exterioare, compatibilitatea cu instalația existentă etc. În plus, consumatorul trebuie să fie atent și eventuala disponibilitate a programului Casa Verde, dar și la experiența instalatorului care va face montajul: o instalare defectuoasă, cu personal necalificat, poate anula complet beneficiile financiare estimate.

Pompa de căldură nu este o tehnologie defectuoasă – este o tehnologie validă, dar instalată adesea în contexte nepotrivite pentru ea. Decalajul dintre ambițiile planului RePowerEU și realitatea piețelor din Europa de Est, inclusiv România, nu ține de limitele echipamentului, ci de lipsa izolației termice a clădirilor, de costul încă ridicat al electricității față de gazul subvenționat, de insuficiența specialiștilor calificați și de absența unor scheme de finanțare stabile și predictibile.

Până când aceste condiții-cadru nu se vor alinia, piața va rămâne în regim de așteptare – o piață de nișă pentru cei cu resurse suficiente și clădiri pregătite, nu un instrument de masă pentru tranziția energetică reală. Viitorul, da, aparține pompei de căldură. Dar prezentul cere răbdare, informare și, mai ales, politici publice coerente.