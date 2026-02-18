În primul rând, anvelopele de iarnă sunt esențiale pe drumurile acoperite cu zăpadă sau gheață. Lipsa lor poate atrage amenzi de până la 4.000 de lei și, mai important, crește riscul de accidente.

În plus, specialiștii recomandă ca portbagajul să conțină un set complet de echipamente de urgență: o lopată și o racletă pentru zăpadă, triunghiuri reflectorizante, vestă de siguranță, o trusă medicală, un stingător, cabluri pentru pornirea bateriei, lanternă cu baterii de rezervă și materiale antiderapante precum nisip sau cat litter. Prețurile pentru aceste obiecte pornesc de la aproximativ 40-60 de lei pentru cabluri sau lopată și pot ajunge la câteva sute de lei pentru lanțuri antiderapante și kituri mai complexe de siguranță.

Alte recomandări utile includ apă și alimente neperisabile, pături și haine groase, încărcător portabil pentru telefon și spray dezaburire pentru parbriz. În caz de blocaj în viscol, autoritățile recomandă să tragi mașina într-un loc sigur, să pornești luminile de avarie și să semnalizezi vizibil vehiculul cu triunghiurile reflectorizante sau cu o cârpă colorată.

Pe lângă echipamente, informarea înainte de plecare este vitală. Șoferii trebuie să verifice starea drumurilor și avertizările meteo, să reducă viteza și să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față. De asemenea, este important să curețe complet zăpada și gheața de pe parbriz, oglinzi și faruri pentru vizibilitate maximă.

„Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede, la art. 102, alin(1), pct. 28, sancționarea conducerii autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţã sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnã, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, nefăcându-se referire la o anumită perioadă a anului”, avertizează Poliția Română.

Pe timp de viscol, un kit bine pregătit în mașină poate face diferența între o situație neplăcută și una periculoasă. Dotările de bază pleacă de la câteva zeci de lei, dar un echipament complet, inclusiv accesorii pentru siguranță și tracțiune, poate ajunge la câteva sute sau chiar peste 1.000 de lei, în funcție de cât de complet dorește fiecare șofer să fie pregătit pentru iarnă.