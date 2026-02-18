UPDATE: Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri mai multe avertizări de vreme severă, valabile până joi dimineață, care vizează ninsori, viscol, strat consistent de zăpadă și intensificări puternice ale vântului în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii avertizează că vremea se va menține rece în intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, în special în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, cu temperaturi maxime între -6 și 0 grade, iar minimele vor coborî sub pragul de îngheț la nivel național, situându-se între -8 și 1 grad.

În jumătatea de est a țării va continua să ningă viscolit, cu rafale de 50-70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură vântul va atinge 70-90 km/h, reducând vizibilitatea. Se va depune un nou strat de zăpadă, în general de 10-20 de centimetri, iar în sud-est cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp și local peste 20 l/mp.

Pentru ziua de miercuri, până la ora 23:00, este în vigoare un cod galben de ninsori viscolite și strat de zăpadă în jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură. În aceste zone, zăpada se va depune în medie cu 10-15 centimetri, vizibilitatea poate scădea sub 100 de metri, iar vântul va sufla cu 50-70 km/h, rafalele la munte atingând 70-90 km/h.

Un alt cod galben, valabil în același interval, vizează intensificări ale vântului în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, unde rafalele vor ajunge la 50-70 km/h.

Pentru București și județul Ilfov a fost emis cod portocaliu de ninsoare și strat consistent de zăpadă, valabil până la ora 16:00, cu avertisment că grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 de centimetri. Tot cod portocaliu este în vigoare până la ora 23:00 în județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța, unde sunt prognozate ninsori cu depuneri consistente de 20-25 centimetri, intensificări puternice ale vântului cu rafale de 60-80 km/h, viscol temporar și vizibilitate redusă sub 50 de metri din cauza zăpezii troienite.

Știrea inițială: În București și județul Ilfov este în vigoare o alertă cod roșu de ninsori viscolite. Potrivit ANM, în Capitală s-au depus deja 30-35 de centimetri de zăpadă, iar ninsoarea continuă, urmând să se mai depună un strat de 15-20 de centimetri.

Pentru București și Ilfov, Departamentul pentru Situații de Urgență a emis miercuri dimineață, la ora 04:20, un mesaj RO-ALERT cod roșu de ninsori abundente, valabil în intervalul 18.02.2026, ora 04:20 – 08:20. Autoritățile au recomandat evitarea deplasărilor cu autoturismul și utilizarea rutelor ocolitoare comunicate oficial, în caz de necesitate.

Conform ISU București-Ilfov, în perioada 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 06:00, pompierii au avut peste 100 de intervenții în Capitală și Ilfov pentru îndepărtarea copacilor căzuți și a elementelor de construcție desprinse. În București au fost înregistrate 91 de intervenții, dintre care 84 pentru copaci îndepărtați și 7 pentru elemente de construcție desprinse. În urma acestor incidente, 32 de autoturisme au fost avariate.

Potrivit explicațiilor oferite de meteorologul Romica Jurca, în cadrul ciclonului principal s-a format un alt ciclon mai mic în Muntenia. Potrivit acesteia, va continua să ningă până în jurul orelor 11–12, iar situația din sudul și sud-estul țării este gravă și se va înrăutăți.

Ninsorile domină jumătatea de est a țării, iar în Capitală se vor mai adăuga 5–10 centimetri de zăpadă, astfel încât stratul total ar putea ajunge la aproximativ o jumătate de metru.

„În cadrul ciclonului s-a format un alt ciclon mai mic în Muntenia. Va mai ninge liniștit până pe la 11,12. În țară și în partea de sud, sud-est a țării este rău și va fi și mai rău de acum. Ninsorile domină jumătatea de răsărit a țării, în Capitală se vor adăuga 5-10 cm, ajungem la jumatate de metru. Asta este iarnă adevărată”, a explicat Romica Jurca la România TV.

Centrul Infotrafic a transmis că, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului din centrul, sudul și estul țării, sunt închise mai multe tronsoane de autostrăzi și drumuri naționale. Autostrada A1 București – Râmnicu Vâlcea are închise căile de acces către București de la km 104 Oarja, județul Argeș, până la km 106 și km 115 în zona Pitești. Autostrada A3 București – Brașov este închisă între km 7 București și km 68 Bărcănești, județul Prahova. Autostrada A7 Ploiești – Adjud este închisă între km 0 Dumbrava, județul Prahova, și km 193 Adjud, județul Prahova, iar Autostrada A0 Centura București este închisă între km 22 și km 39, pe segmentul Afumați – Balotești, județul Ilfov.

Pe Autostrada A2 București – Cernavodă au fost impuse restricții pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, pe tronsonul km 10–105 București – Dragalina, județul Călărași, precum și pe tronsonul km 144–10 Fetești, județul Ialomița – București.

În județul Buzău sunt închise DN 22 Râmnicu Sărat – Băile și DN 2B Buzău – Vizireni, iar în județul Brăila sunt închise DN 22, pe segmentul limită cu județul Buzău – Grădiștea, și DN 2B între Surdila Greci și limita cu județul Buzău. În județul Ilfov, DNCB între Bragadiru și Domnești este blocat pe ambele sensuri din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil. În județul Vrancea este închis DN 23B între Măicănești și Ciorăști.

Traficul este restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată peste 3,5 tone pe DN 2C Costești – Padina, în județul Buzău, și pe DN 2C Slobozia – limita cu județul Buzău, în județul Ialomița. De asemenea, există restricții pentru autovehiculele peste 7,5 tone pe DN 2 între Spătaru și Căldărușanca, în județul Buzău, pe DN 2 Urziceni – limita Ilfov și pe DN 1D Urziceni – limita Prahova, în județul Ialomița, precum și pe DN 2 Afumați – limita cu județul Ialomița, în județul Ilfov.

Din cauza ninsorii abundente și a viscolului este perturbat și traficul aerian pe cele două aeroporturi din Capitală. Compania Națională Aeroporturi București a transmis că intervine cu peste 50 de utilaje pentru deszăpezire. Au fost anulate cursele LOT 643/644 Varșovia – București – Varșovia, Tarom RO 210 Chișinău – București și Tarom 810 Suceava – București.

Patru aeronave au fost deviate, Ryanair 5262 Dublin – București aterizând la Varna, WizzAir 3290 Porto – București la Sofia, Hisky 236 Tel Aviv – București la Cluj, iar DanAir 508 Dublin – București la Craiova. Reprezentanții CNAB au precizat că zborurile pot înregistra întârzieri din cauza degivrării aeronavelor și a operațiunilor îngreunate la sol și au recomandat pasagerilor să se prezinte din timp la aeroport și să contacteze companiile aeriene pentru informații despre propriile curse.

„Zborurile pot înregistra întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor, dar şi de operaţiunile îngreunate la sol din cauza ninsorii.Recomandăm pasagerilor să îşi ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport şi să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informaţii referitoare la propriile zboruri”, a transmis CNAB.

Potrivit site-ului de specialitate Boarding Pass, mai multe avioane au decolat în noaptea de 17 spre 18 februarie cu întârzieri notabile, iar zborul Turkish Airlines TK1046 București – Istanbul, Turcia, are o întârziere de aproximativ opt ore.