După ore bune de precipitații consistente, datele colectate de rețeaua uRADMonitor indică o îmbunătățire semnificativă a calității aerului din București. În mai multe puncte din oraș au fost raportate valori PM2.5 de 0.00 µg/m³, nivel considerat excepțional pentru un mediu urban dens.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât scăderile au fost înregistrate și în perimetre cu trafic intens, unde, în mod obișnuit, concentrațiile cresc rapid încă de la primele ore ale dimineții.

Zone precum Șoseaua Pipera și Bulevardul Aerogării, caracterizate prin flux rutier constant, au afișat valori care, în mod normal, sunt dificil de atins. Observațiile arată că nivelul 0.00 µg/m³ reprezintă o abatere pozitivă de la tiparul zilnic, dominat de emisii provenite din trafic și din activitățile rezidențiale.

În intervalele matinale, combinația dintre deplasările către locul de muncă și pornirea sistemelor de încălzire generează, de regulă, creșteri vizibile ale particulelor fine. De această dată, ninsoarea a modificat radical acest scenariu.

Specialiștii explică reducerea concentrațiilor prin efectul de captare a poluanților de către fulgii de zăpadă. Particulele de praf, funingine și alți compuși rezultați din arderea combustibililor sunt antrenate spre sol, nemaifiind menținute în suspensie.

Acest proces, cunoscut drept „spălare atmosferică”, apare atât în cazul ploilor, cât și al ninsorilor, însă precipitațiile solide pot avea un impact vizibil atunci când sunt abundente și persistente.

Îmbunătățirea nu s-a limitat la nord. În Berceni, cartier asociat frecvent cu episoade de poluare accentuată, senzorii au indicat valori scăzute.

Stația din zona Giurgiului – Toporași a raportat la ora 05:23 o concentrație de 3.78 µg/m³, mult sub pragul maxim de 25 µg/m³ stabilit la nivel european. Chiar dacă nivelul nu a coborât la zero, indicatorul rămâne unul foarte bun pentru standardele urbane.

Tendința generală a fost validată și de măsurătorile din zona Unirii – Centrul Vechi, unde senzorii au afișat 0.00 µg/m³ la ora 05:08. Datele sugerează că efectul ninsorii s-a manifestat la scară largă, influențând semnificativ fondul urban de poluare.

Fenomenul apare într-un context aparent contradictoriu. Temperaturile scăzute determină funcționarea la capacitate ridicată a sistemelor de încălzire, inclusiv centrale de apartament și termocentrale. În plus, traficul rutier desfășurat în condiții de iarnă implică un consum mai mare de combustibil și, implicit, emisii sporite per vehicul.

Cu toate acestea, precipitațiile solide au compensat temporar aceste surse de poluare, reducând concentrațiile de PM2.5 la niveluri neobișnuit de mici.

Valorile actuale sunt la polul opus celor înregistrate la începutul anului. În noaptea de Revelion, artificiile și petardele au generat creșteri bruște ale poluării. În unele puncte din oraș, concentrațiile PM2.5 au depășit 400 µg/m³, nivel considerat extrem de periculos pentru sănătate.

Diferența evidențiază cât de rapid pot varia indicatorii de calitate a aerului în funcție de condițiile meteorologice și de activitățile umane.

Experții atrag atenția că astfel de episoade de „aer curat” sunt, de regulă, temporare. Odată cu încetarea precipitațiilor și reluarea ritmului normal al traficului, concentrațiile pot reveni la valorile obișnuite.

Totuși, situația actuală oferă un exemplu clar privind influența factorilor naturali asupra poluării urbane și subliniază importanța monitorizării continue a calității aerului.