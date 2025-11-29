Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat la Primăria Capitalei, a postat un mesaj dur pe Facebook, acuzând deteriorarea accelerată a calității aerului din București. Acesta spune că datele furnizate de stațiile de monitorizare indică depășiri masive ale limitelor recomandate.

„Aerul este irespirabil în #București! Stațiile de măsurare a calității aerului arată valori extrem de ridicate, concentrații de particule ultrafine care depășesc de zece până la douăzeci de ori valorile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Și e pericol! Aerul poluat produce boli cardiace și pulmonare, iar copiii sunt cei mai vulnerabili.”

Ciucu explică faptul că expunerea constantă la poluare afectează copiii, contribuie la apariția alergiilor și astmului, reduce capacitatea de concentrare și scade speranța de viață.

„Bucureștiul se află în topul celor mai poluate orașe din lume. Avem o problemă cu adevărat gravă!”, a subliniat edilul.

Candidatul pentru Primăria Capitalei anunță că reducerea poluării este o prioritate în programul său, prezentând o serie de intervenții pe mai multe direcții.

1. Combaterea arderilor ilegale de deșeuri

Prima măsură vizează o problemă acută: incendiile ilegale care generează nori toxici în Capitală și zonele limitrofe.

„Eliminarea arderilor ilegale a deșeurilor

Voi înființa patrule mixte Poliția Locală – Garda de Mediu – Poliția Națională, în zonele cu risc ridicat, inclusiv în afara Bucureștiului (…). Totul va fi susținut de o supraveghere video în punctele vulnerabile de la periferie”, a explicat Ciucu.

Patrulele ar urma să intervină rapid, în baza unor protocoale de colaborare cu instituțiile competente.

2. Reducerea poluării generate de trafic

Traficul sufocat reprezintă una dintre principalele surse de noxe.

Ciucu propune:

accelerarea modernizării transportului public,

achiziția de autobuze electrice,

devierea traficului de tranzit către șoseaua de centură,

crearea de parcări inteligente și benzi dedicate.

„Accelerarea programului de modernizare a transportului public (…) are ca obiectiv modificarea comportamentului de mobilitate de pe auto individual pe transportul în comun și transportul alternativ.

Pentru a reduce această sursă de poluare, mai sunt esențiale:

(1) eliminarea treptată a tranzitului prin oraș și

(2) stimularea folosirii mașinilor mai puțin poluante”, a transmis primarul.

3. Control strict asupra șantierelor și transportului de materiale

Edilul afirmă că multe șantiere nu respectă normele privind reducerea prafului.

„Poliția Locală va fi întărită pentru a putea impune mai bine regulile obligatorii pentru reducerea prafului: plase, perdele de apă, spălarea roților utilajelor și cadrul legal modificat pentru amenzi automate”, spune Ciucu.

4. Energie curată și modernizarea sistemelor de încălzire

Ciucu avertizează că atât centralele de apartament, cât și CET-urile vechi sunt mari poluatori.

„O centrală de apartament poluează, aproximativ, cât un autoturism.

Pe termen lung, este necesară extinderea sistemelor centralizate de termoficare modernizate (…), continuarea implementării programului de pompe de căldură și soluții verzi (panouri fotovoltaice)”, a declarat acesta.

5. Rețea metropolitană de monitorizare a aerului

Edilul propune instalarea mai multor senzori și transmiterea de date în timp real către populație.

„Este necesară extinderea măsurării calității aerului (…) și oferirea de date în timp real, coroborate cu avertizări rapide și măsuri punctuale de eliminare a surselor de poluare”, a mai transmis Ciucu.

Primarul reamintește că a luptat împotriva poluării și la nivel local, prin extinderea spațiilor verzi și prin aplicarea legii în cazurile de defrișări sau șantiere ilegale.