”Din păcate, cred că aceste alegeri vor fi câştigate cu un scor de 30% sau sub 30%, ceea ce nu este bine. Nu este bine, pentru că primarul general are nevoie de legitimitate şi de autoritate”, a spus Ciprian Ciucu, într-o conferinţă de presă.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei a subliniat că, în cazul în care alegerile vor fi câștigate cu un scor redus, viitorul primar general va fi nevoit să muncească mult mai mult pentru a demonstra că merită încrederea tuturor bucureștenilor.

Ciprian Ciucu a declarat că este pregătit să facă efortul necesar, explicând că, în lipsa votului în două tururi, rezultă situații în care lipsa unei legitimități suficiente afectează autoritatea, pe care o poți recâștiga doar prin muncă și seriozitate. El a subliniat că pentru a implementa politici publice de impact este nevoie atât de autoritate, cât și de legitimitate, conferite de votul cetățenilor. Ciucu și-a exprimat încrederea că va putea fi reconfirmat ca primar general la finalul mandatului, așa cum s-a întâmplat și la Sectorul 6, unde a fost ales prima dată cu aproximativ 47% și apoi cu 73%.

”Sunt pregătit să fac acest lucru, pentru că în lipsa votului în două tururi ajungem la astfel de situaţie, în care insuficientă legitimitate duce la insuficientă autoritate, care poate fi doar recâştigată prin muncă şi seriozitate. Cred că, pentru a face politici publice de impact, ai nevoie şi de autoritate şi de legitimitate. Acestea ţi le dă votul. Cred că voi putea fi reconfirmat ca primar general, după acest rest de mandat şi atunci voi putea spune că da, merit şi am meritat votul oamenilor care mă vor vota, mă aştept într-un mod mai mare, aşa cum s-a întâmplat şi după experienţa pe care am avut-o la sectorul 6. Prima oară am fost ales cu aproximativ 47% iar a doua oară cu 73%”, a menţionat Ciucu.

Partidul Forța Dreptei îl sprijină pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în cursa pentru Primăria Capitalei. Liderul formațiunii, Ludovic Orban, a afirmat că Ciucu este singurul candidat din zona democratică de centru-dreapta cu șanse reale de a câștiga și de a împiedica revenirea PSD la conducerea Capitalei.

”Ciprian Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria capitalei şi care poate să împiedice recapturarea capitalei de către caracatiţa PSD. Am făcut o analiză extrem de serioasă, am studiat toate cercetările sociologice, pentru că la rândul nostru am făcut şi noi o analiză şi o cercetare şi lucrurile sunt foarte limpezi”, a spus Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă.

Ludovic Orban a precizat că Ciprian Ciucu se află la egalitate cu candidatul PSD, Daniel Băluță. El a subliniat că singura modalitate de a împiedica revenirea PSD la conducerea Capitalei este concentrarea voturilor asupra lui Ciucu, considerat singurul candidat din zona de centru-dreapta cu șanse reale de a câștiga și de a ghida Bucureștiul pe direcția corectă.

Orban a mai anunțat că joi a reunit forurile statutare ale formațiunii pentru a decide oficial susținerea partidului în alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei.