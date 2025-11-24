Biroul Electoral al Municipiului București a stabilit, luni, ordinea finală a candidaților pe buletinele de vot pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie.

Scrutinul va decide noul primar general al Capitalei, după demisia din funcție a lui Nicușor Dan, în urma câștigării alegerilor prezidențiale.

Competiția se anunță una intensă, cu 17 candidați înscriși oficial, reprezentând partidele mari, formațiuni mai mici, alianțe electorale și independenți.

Poziționarea pe buletinul de vot a celor 17 competitori a fost deja stabilită de Biroul Electoral al Municipiului București și este următoarea:

Poziţia nr. 1 – Drulă Cătălin – Uniunea Salvaţi România;

Poziţia nr. 2 – Băluţă Daniel – Partidul Social Democrat;

Poziţia nr. 3 – Burcea George-Valentin – Partidul Oamenilor Tineri;

Poziţia nr. 4 – Ciucu Ciprian – Partidul Naţional Liberal;

Poziţia nr. 5 – Ciceală Ana-Maria – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate (SENS);

Poziţia nr. 6 – Florea Liviu-Gheorghe – Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache;

Poziţia nr. 7 – Macovei Gheorghe – Partidul România Mare;

Poziţia nr. 8 – Creţu Oana – Partidul Social Democrat Unit;

Poziţia nr. 9 – Lasca Mihai-Ioan – Patrioții Poporului Român;

Poziţia nr. 10 – Lazăr Rareş – Partidul România în Acţiune;

Poziţia nr. 11 – Alexandrescu Anca-Nicoleta – alianța electorală „Dreptate pentru Bucureşti” dintre Alianța pentru Unirea Românilor şi Partidul Naţional Tărănesc Creştin Democrat;

Poziţia nr. 12 – Trifu Dănuţ-Angelo – candidat independent;

Poziţia nr. 13 – Teodorovici Eugen-Orlando – candidat independent;

Poziţia nr. 14 – Neţoiu Gheorghe – candidat independent;

Poziţia nr. 15 – Gheorghe Vlad-Dan – candidat independent;

Poziţia nr. 16 – Negrotă Angela – candidat independent;

Poziţia nr. 17 – Filip Constantin-Titian – candidat independent.

În urma tragerii la sorți organizate de Biroul Electoral, a fost stabilită ordinea în care candidații vor apărea pe buletinul de vot la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei.

Astfel, primele patru poziții, rezervate formațiunilor parlamentare, au revenit următorilor candidați: Poziţia nr. 1 – Drulă Cătălin (Uniunea Salvaţi România); Poziţia nr. 2 – Băluţă Daniel (Partidul Social Democrat); Poziţia nr. 3 – Burcea George-Valentin (Partidul Oamenilor Tineri); Poziţia nr. 4 – Ciucu Ciprian (Partidul Naţional Liberal).

A doua etapă a tragerii la sorți a vizat formațiunile politice neparlamentare, pentru care au fost introduse în urnă bile inscripționate cu numele candidaților propuși.

În urma procedurii, ordinea stabilită este următoarea: Poziţia nr. 5 – Ciceală Ana-Maria (Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate); Poziţia nr. 6 – Florea Liviu-Gheorghe (Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache); Poziţia nr. 7 – Macovei Gheorghe (Partidul România Mare); Poziţia nr. 8 – Creţu Oana (Partidul Social Democrat Unit); Poziţia nr. 9 – Lasca Mihai-Ioan (Patrioţii Poporului Român); Poziţia nr. 10 – Lazăr Rareş (Partidul România în Acţiune); Poziţia nr. 11 – Alexandrescu Anca-Nicoleta (alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”, formată din Alianţa pentru Unirea Românilor şi Partidul Naţional Tărănesc Creştin Democrat).

Pentru candidații independenți, ordinea a fost stabilită pe baza datei și numărului de înregistrare a candidaturilor, criteriu prevăzut de legislație pentru această categorie.

După verificările efectuate, poziționarea finală pe buletinul de vot este următoarea: Poziţia nr. 12 – Trifu Dănuţ-Angelo; Poziţia nr. 13 – Teodorovici Eugen-Orlando; Poziţia nr. 14 – Neţoiu Gheorghe; Poziţia nr. 15 – Gheorghe Vlad-Dan; Poziţia nr. 16 – Negrotă Angela; Poziţia nr. 17 – Filip Constantin-Titian, toți aceștia fiind înscriși ca independenți.

Reamintim că Biroul Electoral Municipal a confirmat luni dimineață, pe 24 noiembrie, că Virgil-Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online drept Makaveli, și-a retras candidatura independentă pentru alegerile din 7 decembrie la Primăria Capitalei.

Instituția a precizat că acesta a depus pe 21 noiembrie, la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42, documentul oficial prin care renunță la cursă, în condițiile în care legislația permite retragerea până la data rămânerii definitive a candidaturilor.

Procedura presupune depunerea unei declarații semnate și datate, iar termenul limită era 23 noiembrie. BEM a arătat în decizia sa că documentul respectă toate cerințele legale.

„Din analiza declaraţiei de renunţare la candidatură se constată că aceasta respectă condiţiile de fond şi de formă prevăzute de cadrul normativ”, a transmis BEM.

Zidaru, care intrase în competiție ca independent și fusese sprijinit de Diana Șoșoacă și partidul SOS România, a renunțat pentru a-i acorda susținerea Ancăi Alexandrescu.