Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului București, și-a exprimat încrederea odată cu debutul oficial al campaniei electorale, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Acesta a transmis public optimismul său privind rezultatul campaniei și a afirmat că, în cele două săptămâni ce urmează, echipa sa își propune să pună la punct Bucureștiul, zonă cu zonă.

Mesajul său a fost însoțit și de o fotografie în care apare alături de susținători, în fața unui panou electoral pe care sunt afișate materialele de campanie.

Campania electorală pentru alegerile locale parțiale programate pentru data de 7 decembrie a început oficial sâmbătă la ora 0:00 și se va încheia în 6 decembrie, la ora 7.00.

„A început, oficial, campania electorală. Sunt încrezător. După aceste două săptămâni vom pune, zonă cu zonă, Bucureștiul la punct. Da, se poate”, a scris el pe Facebook.

Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria București la alegerile parțiale din 7 decembrie, a transmis un mesaj de început de campanie prin care își afirmă orientarea către nevoile oamenilor. Acesta a publicat pe Facebook o imagine de tip afiș în care apare în prim-plan, mesajul central al materialului vizual reflectând angajamentul său față de cetățeni.

„Candidez pentru oameni”, a transmis Băluță pe Facebook.

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria București, le-a mulțumit colegilor și locuitorilor orașului care au participat la momentul inițial al campaniei.

„Le mulțumesc colegilor și bucureștenilor alături de care am dat startul campaniei pentru un drum onest cu momentul simbolic al lipirii primului afiș de campanie. Această campanie și votul din 7 decembrie sunt despre a continua pe un drum onest pentru București, a așeza lucrurile pe baze solide și a da Capitalei ceea ce îi este destinat. Este o luptă împotriva tentaculelor rețelelor de partid și a speculatorilor imobiliari care ne-au urâțit orașul și ne-au făcut mai grea viața de zi cu zi. Suntem o echipă de oameni dedicați, care luptă pentru București de mulți ani, alături de Nicușor Dan. Acum avem nevoie de voi, dragii bucureșteni, pentru a continua această misiune. Nu credeți manipulările și atacurile pe care le veți vedea în următoarele săptămâni. Îi chem din nou pe contracandidații mei Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, să vină la dezbateri, să discutăm deschis despre proiecte și despre ce facem pentru acest oraș și oamenii lui. Democrația înseamnă dialog și transparență! Bucureștenii au dovedit curaj în alegerile trecute, alegând calea reformelor reale. Acum este momentul să continuăm pe acest drum onest, la Primăria Capitalei. Vă așteptăm pe 7 decembrie să votați pentru un București condus cu onestitate, în interesul cetățenilor”, a scris Drulă pe Facebook.

Amintim că în cursa pentru Primăria Capitalei au rămas 17 candidați după ce Alexandru Zidaru (Makavali) a decis să se retragă și să o sprijine pe Anca Alexandrescu. Candidații sunt: