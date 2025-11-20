Din cuprinsul articolului Estimare participare la vot pentru alegerea noului primar general al Capitalei

Un sondaj de opinie ne arată cum ar putea vota bucureștenii la alegerile pentru noul primar general al Capitalei, luând în calcul atât alegătorii care și-au exprimat o opțiune de vot, cât și alegătorii care declară că sigur merg la vot.

Pe o scară de la 1 la 10 privind probabilitatea de a merge la vot, 72% dintre bucureșteni au ales 10 („sigur merg”), iar 9,4% au ales 1 („sigur nu merg”). Mai precis, oamenii au răspuns pe o scară de la 1 la 10 cât de sigur merg la vot: 1 = „sigur nu merg”, 10 = „sigur merg”. Rezultatele:

1: 9,4%

2: 0,9%

3: 0,8%

4: 0,3%

5: 3,2%

6: 1,1%

7: 2,9%

8: 3,5%

9: 5%

10: 72%

Restul nu știu sau nu răspund.

Daniel Băluță (PSD) are 26,6%, Ciprian Ciucu (PNL) 24,2%, iar Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) 19,1%. Mai exact, dintre cei care și-au exprimat o opțiune de vot (83,6% din total):

Daniel Băluță (PSD) – 26,6%

Ciprian Ciucu (PNL) – 24,2%

Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) – 19,1%

Cătălin Drulă (USR) – 11,6%

Ana Ciceală (SENS) – 6,5%

Alexandru Zidaru Makaveli (independent) – 3,5%

Eugen Teodorovici (independent) – 3,5%

Vlad Gheorghe (Partidul DREPT) – 1,7%

Dan Cristian Popescu (independent) – 1,7%

Gigi Nețoiu (independent) – 0,9%

Dan Trifu (independent) – 0,3%

George Burcea (POT) – 0,2%

Alt candidat – 0,2%

În rândul alegătorilor siguri, Ciprian Ciucu trece în frunte cu 27,1%, urmat de Băluță cu 24% și Alexandrescu cu 21,3%. Mai exact, dintre cei care merg sigur la vot (62,9% din total):

Ciprian Ciucu (PNL) – 27,1%

Daniel Băluță (PSD) – 24%

Anca Alexandrescu – 21,3%

Cătălin Drulă – 12,1%

Ana Ciceală – 7,6%

Alexandru Zidaru Makaveli – 2,1%

Eugen Teodorovici – 2%

Vlad Gheorghe – 1,1%

Dan Cristian Popescu – 1,1%

Gigi Nețoiu – 1%

Dan Trifu – 0,4%

George Burcea – 0%

Alt candidat – 0,1%

Metodologie

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, noiembrie 2025, Capitolul 1: Intenție de vot pentru Primarul General al Capitalei: Acest sondaj de opinie este realizat lunar de INSCOP Research pentru platforma de știri Informat.ro, împreună cu think-tankul Strategic Thinking Group. Scopul sondajului este să arate ce părere au românii despre diverse subiecte importante și politici publice, pentru a stimula discuții naționale. Rezultatele ajută la înțelegerea opiniilor cetățenilor și contribuie la consolidarea democrației prin metode științifice și credibile.

Metodologie: Datele au fost colectate între 17 și 19 noiembrie 2025, prin interviuri telefonice (CATI). Au participat 1107 persoane, selectate astfel încât să reprezinte corect populația Bucureștiului peste 18 ani, în funcție de sex, vârstă și ocupație. Eroarea maximă a sondajului este de ±2,95%, cu un nivel de încredere de 95%.