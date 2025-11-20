Partidul Național Liberal (PNL) a pierdut miercuri, 19 noiembrie 2025, procesul pe care îl deschisese împotriva Autorității Electorale Permanente (AEP) la Curtea de Apel București. Hotărârea nu este însă definitivă.

Pe scurt, instanța a decis: cererea PNL este respinsă pentru că nu are baze solide. Partidul poate face recurs în 15 zile de la primirea deciziei. Recursul se depune la Curtea de Apel București – Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal. Decizia a fost comunicată părților prin grefa instanței în data de 19 noiembrie 2025.

„Respinge cererea, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 19.11.2025”, a informat Curtea de Apel București.

PNL a dat în judecată Curtea de Apel București pe 12 august 2025, cerând anularea Deciziei 128/2025 a AEP. Partidul susținea că nu are bani să plătească datoriile: suma cerută era de 14 milioane de lei (aproape 3 milioane de euro), iar datoriile totale ale partidului depășeau 150 de milioane de lei. Plata trebuia făcută în 30 de zile, dar PNL nu avea bani. Surse din partid au declarat pentru Hotnews că noua conducere a decis să câștige timp prin proces.

Jurnalistul Cristian Andrei a scris că liberalii considerau că Ordonanța de Urgență dată de guvernul Ciolacu în 2024 acoperea și banii din subvenție și că AEP trebuia să le dea înapoi toți banii cheltuiți în campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din noiembrie 2024, indiferent de proveniența fondurilor. După anularea alegerilor prezidențiale, guvernul Ciolacu a dat în decembrie 2024 o ordonanță prin care banii cheltuiți în campanie trebuiau restituiți.

În mai 2025, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a decis prin Decizia 128/07.05.2025 că PNL trebuie să dea statului înapoi 14 milioane de lei, banii cheltuiți din subvenția primită de la stat. Surse politice au explicat pentru jurnalistul Cristian Andrei că PNL a primit subvenție lunară în 2024 și a folosit o parte pentru campania prezidențială. După ce alegerile au fost anulate, partidul a primit înapoi toți banii, inclusiv cei din subvenție. De obicei, cheltuielile din subvenție nu se returnează, dar acum s-a întâmplat pentru prima dată din cauza unei ordonanțe de urgență. AEP a verificat și a decis că e ilegal ca PNL să păstreze și banii din subvenție, așa că trebuie să îi dea înapoi.

Comparativ, PSD nu a folosit subvenția pentru campania prezidențială a lui Marcel Ciolacu, ci s-a bazat pe împrumuturi. Astfel, PSD a putut restitui toți banii fără probleme după controlul AEP.