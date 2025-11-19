Autoritatea Electorală Permanentă a informat că miercuri au fost desemnați, prin tragere la sorți computerizată, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.

Procedura a fost realizată în ședință publică, în conformitate cu legislația electorală privind alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025.

Rezultatele au fost consemnate în procese-verbale care pot fi consultate pe site-ul AEP, în secțiunea dedicată Corpului Experților Electorali. Această bază de date este actualizată permanent și include persoanele eligibile pentru aceste funcții.

Potrivit legii, AEP desemnează președinții și locțiitorii secțiilor de votare cel târziu cu cinci zile înainte de vot, selectând persoanele înscrise în Corpul Experților Electorali. Printre criteriile aplicate se află apropierea domiciliului față de sediul secției de votare și nivelul studiilor absolvite.

Prioritate au absolvenții de studii universitare în domeniul științelor juridice, urmați de ceilalți absolvenți de studii universitare de licență.

Corpul Experților Electorali reprezintă evidența permanentă a persoanelor care pot ocupa funcțiile de președinte și locțiitor în cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare. Acesta este gestionat de AEP în baza Legii nr. 208/2015.

Procesele-verbale generate în urma tragerii la sorți sunt disponibile online, la secțiunea Corpul Experților Electorali. AEP precizează că această transparență permite verificarea rapidă a listei celor desemnați și respectarea criteriilor prevăzute de lege.

Amintim că luni s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor la PMB. Au fost depuse în total 21 de dosare, fiind admise 18 candidaturi şi respinse 3.

Marţi, Biroul Electoral a analizat candidaturile depuse de Dan Cristian Popescu şi de Constantin-Titian Filip.

BEM a respins înscrierea în cursa electorală a lui Dan Cristian Popescu având în vedere că acesta ”a depus o propunere de candidatură independentă pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, deşi deţine calitatea de membru al Partidului Social Democrat, având totodată funcţia de consilier general al Consiliului General al Municipiului Bucureşti din partea PSD”.

„Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 – Municipiul Bucureşti apreciază că întrunirea în cadrul aceleiaşi persoane, simultan, atât a calităţii de consilier general al Consiliului General al Municipiului Bucureşti din partea Partidului Social Democrat, cât şi a calităţii de candidat independent nu este posibilă în cadrul aceluiaşi proces electoral. În acest sens, funcţia deţinută în prezent de domnul Popescu Dan Cristian contrazice însăşi ideea de candidatură independentă (…)”, se arată în motivarea BEM.

Totodată, Biroul Electoral a admis marţi candidatura independentă a lui Constantin-Titian Filip pentru funcţia de primar general.