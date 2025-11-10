Traian Băsescu, fost președinte și primar general al Capitalei, a exprimat îngrijorări legate de perspectivele partidelor de dreapta în competiția pentru Primăria Municipiului București. Motivul principal îl constituie decizia ca atât Ciprian Ciucu, cât și Cătălin Drulă să intre în cursa electorală, ceea ce, în opinia fostului președinte, fragmentează electoratul de dreapta.

Băsescu susține că această strategie creează un avantaj clar pentru contracandidații de la PSD, deoarece dispersarea voturilor dreptei poate reduce semnificativ șansele oricăruia dintre cei doi candidați să câștige. El a explicat într-o intervenție la B1TV că analiza simplă a numerelor arată că șansele de victorie sunt foarte mici în această configurație.

„Mă tem că dreapta a căzut în plasa PSD-ului și merge cu doi candidați, și cu Ciucu și cu Drulă. Mă tem că s-au creat premizele ca dreapta să nu câștige alegerile. (…) Cred că dreapta ar trebui să pună mâna pe hârtie și creion să facă o socoteală și va vedea cu ușurință că nu poate câștiga dacă are doi candidați de dreapta. Sau aproape că nu poate câștiga. Ar fi o minune să câștige. După părerea mea, au căzut în plasa PSD-ului, care a pus condiția să nu fie candidat unic. Așa ceva încă n-am mai pomenit, ca un partid să pună condiția altor partide dacă să candideze în alianță sau nu. E ridicol”, a spus Băsescu.

Pe lângă analiza situației dreptei, fostul președinte a comentat și asupra modului în care candidatul PSD, Daniel Băluță, poate atrage voturi dintr-o parte mai largă a electoratului.

„Băluță, spre exemplu, are și voturile PSD-ului, dar are și o bună parte din voturile AUR. Pentru că mulți din membrii AUR sunt foști simpatizanți votanți PSD”, a explicat Băsescu.

În trecut, Traian Băsescu a mai precizat că Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR și PNȚCD, ar putea reduce voturile PSD prin atragerea unui segment de alegători care nu sunt mulțumiți de oferta social-democrată.

Guvernul României a alocat 67,6 milioane de lei pentru desfășurarea alegerilor parțiale din Capitală, programate pentru 7 decembrie 2025.

Aceasta reprezintă suma necesară pentru acoperirea tuturor cheltuielilor logistice, de securitate și infrastructură IT implicate în procesul electoral. Responsabilitățile sunt împărțite între Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Din totalul fondurilor, 45 de milioane de lei vor fi gestionate de MAI, care va asigura paza secțiilor de vot, transportul materialelor și securizarea procesului electoral. Aproape 17 milioane de lei vor fi administrate de AEP, instituție responsabilă cu coordonarea personalului din secțiile de votare, instruirea acestuia și funcționarea sistemelor informatice necesare.

Sumele alocate vor acoperi și costurile tipăririi buletinelor de vot, amenajarea secțiilor, plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale, precum și cheltuielile de transport și securizare a documentelor. Spre comparație, alegerile prezidențiale din 2024 au fost bugetate la peste 1,18 miliarde de lei, fiind un scrutin mult mai amplu și desfășurat pe mai multe zile și la nivel internațional.

Alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie 2025, după ce Nicușor Dan și-a depus demisia în urma câștigării alegerilor prezidențiale.

Până la scrutin, atribuțiile primarului sunt exercitate de Stelian Bujduveanu, primar interimar. Guvernul a aprobat calendarul electoral pe 21 octombrie 2025, respectând termenul maxim de 90 de zile prevăzut de Codul Administrativ de la vacantarea funcției.

Procesul electoral include mai multe etape: depunerea candidaturilor între 11 și 17 noiembrie, soluționarea contestațiilor pe 20 noiembrie, amplasarea panourilor electorale pe 21 noiembrie și începutul campaniei pe 22 noiembrie.

Tragerea la sorți a numerelor de pe buletinele de vot va avea loc pe 24 noiembrie, iar tipărirea buletinelor și desemnarea președinților secțiilor de votare este programată pentru 2 decembrie. Campania se va încheia pe 6 decembrie, la ora 07:00, iar votul se va desfășura între orele 09:00 și 21:00 pe 7 decembrie. Eventualele cereri de anulare a scrutinului pot fi depuse pe 8 decembrie.

Până în prezent, și-au anunțat oficial candidatura Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), Ana Ciceală (SENS și URS.PDF), Anca Alexandrescu (independent, susținută de AUR și PNȚCD), Dan Trifu (independent), Alexandru Virgil Zidaru – Makaveli (independent) și Vlad Dan Gheorghe (independent).

Lista candidaților rămâne deschisă până la data de 17 noiembrie 2025, termenul limită pentru depunerea candidaturilor.