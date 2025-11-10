Traian Băsescu a declarat că fenomenul corupției a devenit un mecanism de funcționare în interiorul aparatului de stat românesc. Fostul șef al statului a explicat că există riscul ca resursele financiare alocate pentru dotarea armatei să fie deturnate de grupuri de interese economice și politice care gravitează de ani buni în jurul industriei militare.

„Mă tem că rechinii care bâzâie de multă vreme în jurul industriei de apărare și au reușit să o distrugă vor fi primii care vor încerca să captureze, pur și simplu, resursele financiare destinate României pentru înarmare. Mă tem că se vor pierde multe contracte și mulți bani exact din cauza acestor rechini care încearcă să se interpună în procesul de dotare cu armament a României”, a declarat fostul președinte, luni, la B1 TV.

Potrivit lui Băsescu, fenomenul nu este nou, dar capătă o dimensiune critică într-un moment în care România investește masiv în modernizarea capacităților sale de apărare. În opinia sa, fără un control strict și o supraveghere instituțională eficientă, fondurile publice destinate apărării riscă să fie direcționate către aceleași cercuri de interese care, în trecut, au compromis performanța industriei naționale.

Fostul președinte a subliniat că lupta împotriva corupției trebuie tratată ca o prioritate strategică, iar problema nu poate fi ignorată la nivel guvernamental. El a atras atenția că, în lipsa unei abordări ferme, România riscă nu doar pierderi financiare, ci și afectarea capacității de apărare într-un context regional tot mai tensionat.

În ceea ce privește includerea corupției în Strategia Națională de Apărare, Traian Băsescu consideră că o astfel de măsură trebuie mai întâi discutată și asumată la nivel guvernamental. În opinia sa, executivul este principalul actor afectat de presiunea grupurilor de interese, întrucât contractele și deciziile privind cheltuielile de apărare sunt gestionate în principal de Guvern.

„Deocamdată trebuie făcută la nivelul guvernului. Așa. În opinia mea, această discuție trebuie făcută la nivelul guvernului, pentru că membrii guvernului sunt vizați de grupuri de interese, nu neapărat președinția. Și într-o formă de plan de acțiune să fie dusă și validată și în CSAT. Pentru că atunci se creează baza politică pentru a crea condiții de luptă împotriva corupției cu toate mijloacele. Deci inclusiv cu SRI-ul”, a explicat fostul președinte.

El a precizat că Serviciul Român de Informații este, în opinia sa, singura instituție cu o capacitate informativă completă, care ar putea sprijini identificarea și limitarea acțiunilor corupte din domeniul apărării. Băsescu a adăugat că este nevoie de o actualizare a modului de lucru al SRI, sugerând că instituția ar trebui să-și îmbunătățească metodele față de perioada în care el se afla la conducerea statului.

În aceeași intervenție, Traian Băsescu a comentat și anchetele recente privind presupuse mite acordate unor înalți demnitari. El a subliniat că implicarea unor persoane aflate la vârful executivului, precum premierul sau ministrul Apărării, reprezintă un semnal extrem de grav pentru sănătatea instituțională a statului.

„Este evident, din cazurile din ultimele zile, că plimbatul cu milioane de euro pentru înalți demnitari e ceva normal. Pare ceva foarte firesc. Mă tem că a ajuns un mod de lucru în aparatul de stat din România. Vom pierde mulți bani din cauza acestor rechini care încearcă să se interpună în procesul de dotare cu armament a României”, a declarat Băsescu.

Fostul președinte a explicat că asemenea cazuri nu fac decât să confirme existența unui sistem în care mita și traficul de influență sunt privite ca practici obișnuite, nu excepții. Situația, afirmă el, reflectă o disfuncționalitate gravă a mecanismelor de control intern ale statului.

Băsescu a avertizat că fenomenul corupției nu se limitează la nivel înalt, ci se extinde în toate palierele administrației. În opinia sa, mita a devenit o practică aproape instituționalizată, prezentă de la funcționarii de rând până la oficialii din ministere.

„Vedem milioane care bâzâie în jurul înalților demnitari români. Și nu numai. Vedem că un polițist, de exemplu, care a cerut 15.000 de euro de la o doamnă căreia i s-a luat permisul. Iar după câteva zile, a mai cerut 15.000 de euro și pentru dosarul soțului femeii, care avea aceeași problemă. Aici suntem cu instituțiile statului.”, a spus fostul șef al statului.

Afirmațiile lui Băsescu conturează o imagine sumbră a funcționării administrației publice, în care corupția pare să fi devenit o practică de rutină. El a insistat că o astfel de situație afectează direct încrederea cetățenilor în instituțiile statului și subminează eforturile de modernizare a României.

Fostul președinte consideră că lupta împotriva corupției trebuie extinsă până la cel mai înalt nivel instituțional, inclusiv în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). În opinia sa, numai o coordonare între Guvern, președinție și serviciile de informații poate oferi rezultatele necesare.

„Deocamdată discuția despre corupție trebuie făcută la nivelul Guvernului. Membri ai Guvernului sunt vizați de grupuri de interese. Contractele sunt la Guvern. E nevoie și de un plan de acțiune să mergem cu corupția să o discutăm și în CSAT. Trebuie să luptăm împotriva corupției cu toate mijloacele, inclusiv cu SRI-ul. Singura instituție care are capacitate informativă totală în România este SRI-ul. Bineînțeles că se pot face lucrurile mai bine decât s-au făcut în mandatul meu”, a afirmat Traian Băsescu în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin.

Declarațiile sale readuc în atenție necesitatea unei abordări instituționale coordonate împotriva corupției, mai ales într-un moment în care România gestionează contracte militare de miliarde de euro și resurse strategice importante pentru securitatea națională.