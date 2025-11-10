Fostul senator PSD și UNPR Marius Isăilă a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic de influență. În dosar, denunțător este Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu, care ar fi colaborat cu anchetatorii și l-ar fi înregistrat pe Isăilă în timp ce îi propunea să intermedieze o întâlnire cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Conform anchetei, Isăilă i-ar fi propus ministrului un aranjament prin care Romtehnica, companie aflată în subordinea Ministerului Apărării, să încheie un contract de achiziții de armament cu o firmă bulgărească, în schimbul unei mite de un milion de euro.

Surse citate de Defapt.ro susțin că banii ar fi urmat să provină de la Roman Ivanov Angelov, reprezentantul companiei Sofia Arm Tech, din Bulgaria.

Compania Romtehnica, principalul intermediar al statului român pentru importul și exportul de armament, are un istoric de contracte controversate cu firme din Bulgaria. Un raport al Curții de Conturi publicat în 2024 arată că, în perioada 2022–2024, Romtehnica a încheiat mai multe contracte de intermediere și revânzare de tehnică militară cu firme bulgărești, aplicând comisioane între 1% și 6,5% fără justificare economică.

Curtea notează că aceste contracte nu au fost aprobate de Consiliul de Administrație al companiei și că nu există documente care să arate cum au fost stabilite prețurile de vânzare sau clauzele contractuale.

Printre firmele menționate în raport se află Obsidian Trade Ltd. și Alguns Ltd., ambele din Sofia. Contractele de achiziție cu aceste firme au fost semnate în iulie 2022, la scurt timp după începutul războiului din Ucraina.

Potrivit raportului Curții de Conturi, Obsidian Trade Ltd. este o companie privată bulgărească ce furnizează echipamente militare, de la vehicule blindate la sisteme antiaeriene. A doua firmă, Alguns Ltd., este controlată de omul de afaceri Alexander Dimitrov, despre care presa bulgară a scris că a fost asociat cu interlopul Boian Petrakiev Borisov, cunoscut sub numele de „Baronul”.

Investigații anterioare publicate de Bivol.bg și Fundacja Reporterow au arătat că Alguns a fost implicată în 2022 într-o operațiune secretă de export de muniție către Ucraina, prin intermediul României și Poloniei. În acea perioadă, compania ar fi livrat muniție în valoare de 200 de milioane de dolari, parte din care a fost revândută de Romarm SA, compania națională de apărare din România.

În paralel, firma Sofia Arm Tech, reprezentată de bulgarul Roman Ivanov Angelov, apare acum în dosarul DNA. Sursele judiciare citate de Defapt.ro arată că Isăilă ar fi acționat ca intermediar neautorizat al acestei companii, deși nu deținea o licență de la Departamentul pentru Controlul Exporturilor – ANCEX, necesară pentru tranzacții cu armament.

Potrivit anchetei, Isăilă și Angelov intenționau să determine ministrul Ionuț Moșteanu să facă presiuni asupra Romtehnica pentru a favoriza achiziția unor obuze din Kazahstan, care urmau să fie revopsite și revândute ulterior în Ucraina prin intermediul companiei bulgare.

Surse apropiate anchetei spun că cei doi vizau și o altă operațiune – cumpărarea de obuze vechi de 120 mm scoase din uz de MApN, cu scopul de a le revinde tot în Ucraina.

Deși DNA nu a făcut public numele firmei bulgărești implicate, cazul ridică întrebări asupra modului în care companiile românești de stat gestionează contractele din industria de apărare, într-un context regional sensibil.

Romtehnica a transmis anterior Curții de Conturi că a raportat lunar către Direcția Generală pentru Armamente din cadrul MApN aceste contracte de intermediere, dar auditorii au constatat că documentele nu au fost niciodată aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, așa cum prevede legea.

Între timp, surse diplomatice din Sofia și București confirmă că Bulgaria a folosit în mai multe rânduri rute comerciale prin România pentru a exporta muniție destinată Ucrainei, uneori sub contracte intermediare cu companii private.

Cazul Isăilă–Moșteanu–Sofia Arm Tech riscă să devină un nou episod al controverselor din industria de apărare din Europa de Est, unde granița dintre intermediere legală și trafic de influență este adesea difuză.

În timp ce ancheta DNA este în curs, Curtea de Conturi și Ministerul Apărării sunt presate să clarifice rolul companiilor implicate și să explice de ce Romtehnica a semnat contracte de zeci de milioane de euro fără aprobările formale cerute de lege.

Potrivit datelor publice, Romtehnica gestionează anual achiziții de tehnică militară de sute de milioane de lei, fiind una dintre cele mai importante entități ale statului român în domeniul apărării.