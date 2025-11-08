Deputatul PSD Mihai Fifor a ironizat pe Facebook felul în care se tot menționează „fost senator PSD” în cazul lui Isăilă, cel care a încercat să-l compromită pe ministrul Moșteanu. Fifor a subliniat că Isăilă a fost exclus din PSD în 2014, imediat după ce DNA i-a deschis urmărirea penală, și că ulterior a activat ca senator UNPR timp de aproximativ un an, până la condamnarea definitivă care i-a dus la revocarea mandatului.

”Doamne, cât se mai vântură prostia asta cu „fost senator PSD” în cazul personajului care se străduia să îl compromită pe Moşteanu. Isăilă, căci despre el este vorba, a fost dat afară din PSD în 2014, imediat după ce DNA a început urmărirea penală împotriva lui. Adică acum 11 ani şi ceva”, spune Fifor pe Facebook. ”Aşa că lăsaţi-o mai moale cu „fostul senator PSD”, că nu tine. Ştiu că dă bine la public, dar de data asta nu ţine. Încercaţi în alta parte….”, comentează Fifor.

DNA a anunțat vineri reținerea unei persoane care ar fi încercat să ofere un milion de euro ministrului Apărării, crezând că acesta ar putea influența conducerea C.N. Romtehnica S.A. pentru a încheia contracte cu o firmă privată. Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, acesta fiind cercetat pentru cumpărare de influență.

Procurorii precizează că în datele de 9 și 15 octombrie, inculpatul ar fi promis, indirect printr-un martor, suma de 1 milion de euro, iar promisiunile au fost reiterate pe 24 octombrie, în contextul în care inculpatul considera că ministrul Apărării ar putea interveni asupra conducerii Romtehnica, societate al cărei acționar unic este Ministerul Apărării, pentru a favoriza încheierea unor contracte comerciale cu o companie privată.

”Infracţiunea de cumpărare de influenţă a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârşirea altor infracţiuni de corupţie. Inculpatului i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile”, a mai transmis DNA.

Surse judiciare indică faptul că persoana implicată ar fi fostul senator PSD de Dâmbovița, Marius Ovidiu Iisăilă, condamnat definitiv în 2016 la cinci ani și patru luni de închisoare cu executare. Iisăilă fusese trimis în judecată de DNA încă din 23 iulie 2014 pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, după ce a fost arestată persoana care a încercat să-i „cumpere” influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica, că a refuzat „categoric” orice întâlnire cu aceasta, că este martor în dosar și sprijină „pe deplin” autoritățile pentru clarificarea faptelor.