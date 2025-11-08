Cristina Trăilă a jucat un rol activ în facilitarea unei întâlniri care a devenit ulterior obiectul anchetei DNA. Potrivit informațiilor disponibile, aceasta i-a condus personal pe Mihai Barbu și pe omul de afaceri Fănel Bogos în biroul premierului Ilie Bolojan, moment care a declanșat controversele legate de suma de 1,5 milioane de euro.

Premierul Bolojan a declarat că întrevederea cu Bogos a fost „una scurtă și fără consecințe”, încercând să limiteze gravitatea situației. Cu toate acestea, procurorii susțin că acest incident evidențiază existența unei rețele de influență politică și financiară, care se extinde în interiorul Guvernului și implică persoane cu acces direct la deciziile executive, scriu cei de la România TV.

Prezența Cristinei Trăilă în acest context ridică semne de întrebare cu privire la modul în care contacte personale și profesionale au facilitat tranzacții controversate. Faptul că un asemenea episod a avut loc în biroul premierului sugerează conexiuni care depășesc cadrul formal al atribuțiilor guvernamentale.

Cristina Trăilă a ocupat funcția de secretar general al Guvernului și, în prezent, este adjunct al Executivului condus de Bolojan. Avocată de profesie, ea a construit o carieră între administrația centrală și culisele politice ale PNL.

Experiența sa în diverse structuri guvernamentale i-a permis să dezvolte relații strânse cu membri influenți ai partidului și cu oameni din mediul de afaceri.

După ce fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, a fost anchetat de DNA, Trăilă a fost trimisă să candideze în județul Vaslui, consolidându-și astfel influența locală. În ultimii ani, ea a devenit unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai premierului, acționând ca un canal de comunicare între gruparea Bolojan și structuri de putere coordonate anterior de generalul Florian Coldea.

Relațiile sale cu Mihai Barbu și Fănel Bogos sunt prezentate ca parte a unui sistem de loialități și interese comune, care nu se bazează exclusiv pe competență administrativă sau integritate profesională. Această rețea de contacte pare să funcționeze după criterii precise, unde accesul la decizie depinde de conexiuni și influență personală.

Anchetatorii susțin că Mihai Barbu a folosit influența sa pentru a facilita obținerea unor despăgubiri în valoare de trei milioane de euro pentru Fănel Bogos de la DSVSA Vaslui. În acest demers, Barbu a apelat la persoane cu acces direct la premier și la deciziile guvernamentale, iar Cristina Trăilă este menționată ca un actor-cheie care a facilitat interacțiunea dintre părți.

În documentele de anchetă, se subliniază că Trăilă a acționat ca legătură între mediul politic și cel de afaceri, contribuind la crearea unui cadru în care tranzacțiile controversate au fost posibile. Această implicare evidențiază modul în care anumite relații personale și profesionale pot influența deciziile oficiale și alocarea resurselor publice.

Cazul prezentat relevă existența unei rețele care leagă Executivul de mediul de afaceri și de fostele structuri de putere din serviciile de informații. Premierul Bolojan, deși vorbește despre reformă și integritate, se află în centrul unui sistem în care deciziile sunt influențate de relații personale și interese comune.

Cristina Trăilă apare ca o componentă esențială a acestei structuri, conectând persoane cu putere decizională și actori din sectorul privat. Interacțiunile sale cu Mihai Barbu și Fănel Bogos arată modul în care rețelele de influență pot funcționa în paralel cu structurile oficiale ale guvernului.