Șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, a vorbit la TV despre întâlnirea pe care a intermediat-o în biroului premierului Ilie Bolojan și despre omul de afaceri Fănel Bogos, reținut de DNA pentru cumpărare de influență și șantaj.

„Domnul Bogos este un om de afaceri din județul Vaslui pe care eu l-am cunoscut ca om de afaceri. M-am uitat pe internet și am vazut cifrele de afaceri și am zis că e o persoană pe care o pot evalua pentru o activitate politică pentru viitor. Am vrut să am cu domnul președinte o discuție politică. Să îi prezint o persoană care ar putea fi evaluată mai târziu pentru o candidatură. Am mers cu domnul Bogos la Guvern. Am vorbit la Cabinet și am așteptat să îmi spună când are o fereastră pentru a mă putea primi”, a zis el la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă a vorbit direct cu Bolojan pentru a aranja întâlnirea, Barbu a negat:

„Nu l-am sunat pe el. Am vorbit la cabinet. E complicat să discut cu dumnealui, mai ales că dumnealui obișnuiește să nu vorbească la telefon să nu scrie mesaje și atunci…e greu. Premierul a ascultat, așa procedează dumnealui, își face o părere, mai departe nu am mai discutat pe acest subiect. Noi am făcut o evaluare pe oamenii care au notorietate în Vaslui și nu am hotărât pentru ce anume candidatură. Că e la nivel județean sau nu, nu am hotărât. 15 minute a durat discuția. Nu a fost o discuție despre salmonella. Eu l-am prezentat pe el ca om de afaceri și el și-a prezentat compania. Premierul a luat act.”

Întrebat despre mita de 1,5 milioane de euro pentru intermedierea unor intrări astfel încât Bogos să își atingă obiectivul de a-l schimba pe șeful DSVSA Vaslui, Barbu a zis:

„În niciun caz cu mine nu a fost vreo discuție vreodată. Eu sunt convins că premierul mă cunoaște foarte bine și știe că asemenea lucruri nu le fac niciodată.”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a mărturisit că, în data de 23 septembrie, Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la primul ministru Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, iar acesta a venit însoţit de omul de afaceri Fănel Bogos, motivul audienţei fiind chestiuni politice, la nivelul filialei. Ea a dat asigurări că discuţia lor nu a durat mai mult de 15 minute.

„Pe data de 23 septembrie, Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la primul ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, conform Registrului de intrări, pentru că pe acela l-a verificat. A venit însoţit de domnul Bogos. Motivul acestei audienţe, motivul invocat, au fost chestiuni politice de organizare, la nivelul filialei. Discuţia a durat 15 minute, nu mai mult, nu 4 ore. Nu s-a ieşit din nicio şedinţă de Guvern, am văzut această nebunie. Doamne fereşte, sunt aici din iulie, domnul premier nu a ieşit din nicio şedinţă de Guvern. Cel mult s-a ridicat de pe scaun să vorbească cu unul dintre vicepremieri, dar s-a aşezat la loc. Nu există ieşirea din şedinţa de Guvern, aşa cum vă precizez că eu, personal, nu ştiu de vreo întâlnire a premierului care să fi durat 4 ore, cu excepţia şedinţelor de coaliţie, dar nici acelea nu ştiu câte au fost de 4 ore, de la preluarea mandatului. După 15 minute, discuţia s-a încheiat. Restul se ştie. Domnul prim-ministru, evident (..) nu are cunoştinţă de nicio sumă solicitată, vehiculată, pentru audienţe, nu există aşa ceva, ba, mai mult decât atât, a atras încă de ieri atenţia că aşa ceva reprezintă o faptă pedepsită de lege şi cine se dădea la asemenea fapte suferă sancţiunile legale. Altceva nu mai e de comentat. Este dispus să discute cu oameni de afaceri care au chestiuni legitime de discutat şi au fost întâlniri la Palatul Victoria, nenumărate, organizate pe domenii, pe zone de activitate, dar nu s-a pus problema de aşa ceva. Nu ştiu ce i s-a cerut premierului, nu am acces la discuţiile private ale premierului. În orice caz, ceea ce vedem este că nu s-a întâmplat absolut nimic. În mod cert, domnul prim-ministru nu se aştepta la o discuţie cu domnul Bogos, pe nicio altă temă decât teme politice, aşa cum i-a vorbit domnul Barbu despre el (..) Nu ştiu exact dacă ştia, nu pot să vă spun exact, nu l-am întrebat asta, dar în mod cert, domnul Barbu a venit însoţit de domnul Bogos, conform Registrului de intrări, este consemnat. Sunt absolut convinsă că domnul premier nu ştia, pentru că nu se ocupă cu asemenea lucruri. Dacă cumva ştia sau nu ştia că domnul Barbu va veni însoţit de domnul Bogoş, personal nu l-am întrebat, deci nu vă pot da un răspuns. Ce vă pot spune e că intrarea domnului Bogoş este consemnată în registrul de intrări la Palatul Victoriei”, ”, a spus Dogioiu.

Se spune că omul de afaceri din Vaslui, Fănel Bogoș, care conduce grupul Vanbet, ar fi oferit o mită de 1,5 milioane de euro pentru a obține o întâlnire la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus că premierul s-a întâlnit timp de 15 minute cu liderul PNL Vaslui și cu Fănel Bogoș, iar întâlnirea a fost trecută în registrul de intrări și ieșiri de la Palatul Victoria.

Dogioiu a explicat că, pe 23 septembrie, președintele PNL Vaslui, domnul Barbu, a cerut o audiență la premier, care a avut loc la Palatul Victoria, nu la sediul partidului. Dogioiu a spus că discuția a durat doar 15 minute și că nu a fost vorba despre nicio ședință de Guvern sau o întâlnire de patru ore, cum s-a spus în unele locuri. După cele 15 minute, întâlnirea s-a încheiat.

Dogioiu a mai spus că premierul nu știe nimic despre vreo sumă de bani cerută pentru a obține o audiență la el. Ea a adăugat că premierul este mereu deschis să discute cu oameni de afaceri care au proiecte pentru România. Dogioiu a mai precizat că nu a avut acces la discuțiile private dintre premier și ceilalți participanți, așa că nu știe ce s-a spus acolo. După acea întâlnire, nu s-a întâmplat nimic deosebit, a zis Dogioiu.

„Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, președintele PNL Vaslui a solicitat o audiență la primul ministru, la Palatul Victoria, nu la Modrogan. Discuția a durat 15 minute, nu s-a ieșit nicio ședință de Guvern. Nu a fost o discuție de 4 ore. După o ședință de 15 minute, discuția s-a încheiat. Nu știu ce i s-a cerut premierului, nu am acces la discuțiile private. Ceea ce vedeți este că nu s-a întâmplat nimic, ulterior întâlnirii.”, a spus ea.

DNA anunță oficial reținerea lui Fănel Bogoș, un om de afaceri din Vaslui, acuzat că i-ar fi îndemnat pe alții să șantajeze și că ar fi cumpărat influență în mod repetat.

La una dintre fermele sale de păsări din Vaslui a apărut un focar de salmonella, din cauza nerespectării regulilor sanitare. Bogoș a cerut despăgubiri, spunând că firma lui nu a fost vinovată, dar Direcția Sanitar-Veterinară (DSVSA) Vaslui i-a respins cererea și i-a dat amendă. După aceea, el ar fi încercat să intervină pe lângă mai multe persoane pentru a scăpa de sancțiuni și pentru a-l schimba din funcție pe directorul DSVSA Vaslui.

DNA Iași a anunțat că a început urmărirea penală și a reținut pentru 24 de ore mai multe persoane. Printre ele se află Fănel Bogoș, acuzat de șantaj și cumpărare de influență, dar și alte trei persoane acuzate de trafic de influență, dare de mită și șantaj. Toți vor fi duși la Tribunalul Vaslui, unde se va decide dacă vor fi arestați pentru 30 de zile.

Alte două persoane, P.U.S. și M.V.O., au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzate de trafic de influență și complicitate la aceste fapte.

Procurorii spun că Bogoș conduce mai multe ferme de păsări în Vaslui, unde regulile sanitare nu ar fi fost respectate, fapt care ar fi dus la îmbolnăvirea păsărilor.

În septembrie 2024, la o fermă a fost descoperit un focar de salmonella. Bogoș a cerut despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei, dar cererea i-a fost respinsă. În schimb, autoritățile au impus măsuri stricte pentru sacrificarea a circa 230.000 de păsări.

Supărat că i-au fost respinse despăgubirile, Bogoș ar fi încercat, cu ajutorul altor persoane influente, să-l dea jos pe directorul DSVSA Vaslui.

Între martie și august 2025, el ar fi promis 200.000 de lei unui bărbat, P.U.S., ca să-l ajute să-și rezolve problemele prin intermediul unor persoane cu influență în conducerea ANSVSA (Autoritatea Națională Sanitară Veterinară). Aceste persoane ar fi trebuit să anuleze sancțiunile date fermei, să-l demită pe directorul DSVSA Vaslui și să pună în funcție pe cineva favorabil firmei.

Pentru a ascunde mita, banii ar fi fost dați printr-un contract fals de consultanță. În plus, P.U.S. ar fi primit lunar 15.000 de lei ca „angajat fictiv” al firmei lui Bogoș, promițând că îl va ajuta să depună plângeri false împotriva directorului DSVSA pentru a-l înlătura din funcție.

Între iunie și septembrie 2025, Bogoș ar fi promis 300.000 de euro altor două persoane pentru a interveni la conducerea ANSVSA. Jumătate din bani, adică 200.000 de euro, ar fi fost deja dați printr-un alt contract fals de consultanță.

Tot atunci, o femeie, I.L.M., ar fi primit și ea bani de la Bogoș pentru a-l ajuta în același scop.

Din septembrie 2025, Bogoș ar fi promis 250.000 de euro unui alt inculpat, A.M., care i-ar fi spus că are influență asupra unor oficiali și politicieni. Acesta ar fi încercat să-l convingă pe directorul DSVSA Vaslui să facă ce cere Bogoș, promițându-i în schimb funcția de președinte al ANSVSA.

În aceeași perioadă, M.V.O., o altă persoană implicată, i-ar fi cerut lui Bogoș 100.000 de euro, bani care urmau să fie ascunși printr-un contract fals de angajare ca „manager general” al firmei.

Procurorii spun că toate aceste persoane au încercat să-l constrângă pe directorul DSVSA Vaslui să retragă sancțiunile și să aprobe despăgubirile cerute de Bogoș.

Cei doi inculpați aflați sub control judiciar, P.U.S. și M.V.O., trebuie să se prezinte oricând sunt chemați de anchetatori, să nu vorbească cu celelalte persoane implicate și să nu plece din țară.