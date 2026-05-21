Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Ene Dogioiu, a declarat că nu există nicio intenție și nicio acțiune a Guvernului care să afecteze parteneriatul strategic româno-american.

„De la bun început, vreau să precizez foarte clar de la nivelul guvernului. Nu există nicio intenție și nicio acțiune care pune în pericol parteneriatul strategic româno-american”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Executivului.

Potrivit acesteia, subiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești a fost discutat încă din luna martie, la prima întâlnire dintre premierul interimar Ilie Bolojan și noul ambasador al Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg.

Purtătoarea de cuvânt a Executivului a explicat că studiul de fezabilitate realizat până în prezent a evidențiat o serie de riscuri și probleme care necesită o analiză suplimentară înainte de continuarea proiectului.

„În luna martie a anului curent, la prima întâlnire a domnului prim-ministru Ilie Bolojan cu noul ambasador al Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, a fost adusă în discuție această chestiune. Probleme care țin de faptul că până acum nu a fost realizat decât un studiu de fezabilitate, un studiu de fezabilitate care, de altfel, atrage atenția asupra unor riscuri, asupra unor probleme majore de fezabilitate ale proiectului”, mai spune purtătoarea de cuvânt.

Printre aspectele menționate se numără situația financiară a companiei americane NuScale Power și amplasamentul centralei, aflat în apropierea unei zone cu acumulări de gaze naturale.

Ioana Dogioiu a arătat că Ilie Bolojan a informat partea americană despre aceste elemente și despre necesitatea unei evaluări suplimentare. Potrivit acesteia, dacă proiectul se dovedește fezabil, el trebuie continuat, iar dacă analiza va indica contrariul, acest lucru trebuie comunicat deschis partenerilor.

Oficialul a precizat că analiza este realizată inclusiv de partea americană și că proiectul nu a fost blocat sau abandonat.

„Bolojan a anunțat că, a anunțat partenerul american că sunt o serie de probleme pe care vi le-am menționat, pe care le-ați auzit și de la domnia sa în ultimele zile și că ar fi necesară o analizare a acestui proiect. Ca să-l citez, dacă este un proiect fezabil, el trebuie ținut și mers mai departe. Dacă nu e fezabil, e mai corect să spui așa, acestea sunt problemele, așa se respectă partenerii între ei. Deci, nimeni nu a pus în discuție parteneriatul, proiectul nu este oprit, proiectul este inclusiv în analiza părții americane”, a spus Ioana Ene Dogioiu.

Reacția Guvernului vine după criticile formulate de președintele PSD, Sorin Grindeanu. Liderul social-democrat a susținut că un premier interimar nu ar trebui să pună în discuție proiecte strategice de asemenea amploare și că astfel de declarații afectează inclusiv poziția companiei Nuclearelectrica.

„Trebuie să înțeleagă că este un premier demis care nu poate pune în discuție parteneriate strategice (…) totodată slăbește poziția unei companii strategice și acest lucru se vede la Bursă”, a spus Grindeanu.

Potrivit lui Grindeanu, efectele unor astfel de mesaje se reflectă inclusiv pe piața de capital și pot slăbi poziția unei companii considerate strategice pentru sectorul energetic românesc.

Președintele PSD a afirmat că proiectele de acest tip nu pot fi abandonate cu ușurință și a susținut că discuțiile inițiate de Ilie Bolojan depășesc cadrul unei simple analize tehnice.

Acesta consideră că sunt puse sub semnul întrebării elemente importante ale cooperării dintre România și Statele Unite și a atras atenția că proiectul de la Doicești nu este finanțat din fonduri provenite direct de la bugetul de stat.